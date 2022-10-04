https://ria.ru/20221004/feyki-1821367272.html
МВД задержало хозяев сети Telegram-каналов, выпускавших фейки о бизнесменах
МВД задержало хозяев сети Telegram-каналов, выпускавших фейки о бизнесменах - РИА Новости, 04.10.2022
МВД задержало хозяев сети Telegram-каналов, выпускавших фейки о бизнесменах
Полиция задержала владельцев сети Telegram-каналов, которые публиковали ложную информацию о бизнесменах и высокопоставленных чиновниках и требовали деньги за ее РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T11:28
2022-10-04T11:28
2022-10-04T12:43
технологии
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Полиция задержала владельцев сети Telegram-каналов, которые публиковали ложную информацию о бизнесменах и высокопоставленных чиновниках и требовали деньги за ее удаление, сообщил пресс-центр МВД.В ведомстве отметили, что аферистов, специализировавшихся на вымогательстве в крупном и особо крупном размере, накрыли сотрудники управления "К". Как выяснилось, мошенники создали сеть Telegram-каналов, суммарное число подписчиков которых достигло 900 тысяч. На этих площадках синхронно размещались заказные материалы, дискредитирующие крупных бизнесменов, топ-менеджеров госкорпораций, высокопоставленных должностных лиц. "За удаление порочащего честь и деловую репутацию контента соучастники предлагали потерпевшим перевести крупные денежные суммы, используя анонимные платежные средства (криптокошельки. — Прим. ред.). Тем, кто хотя бы однажды соглашался с требованиями вымогателей, в дальнейшем приходилось платить им ежемесячно", — рассказали в МВД.Следователи московского главка ведомства возбудили уголовные дела по статье "Вымогательство".
https://ria.ru/20220713/proisshestvie-1802249549.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821374618_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b45348e3992f5e293cf3e19f4d8d2d33.jpg
Кадры задержания администраторов Telegram-каналов, выпускавших фейки о бизнесменах ради шантажа
Полиция задержала владельцев сети Telegram-каналов, которые публиковали ложную информацию о бизнесменах и высокопоставленных лицах и требовали деньги за ее удаление, в Москве возбуждены уголовные дела о вымогательстве, сообщает пресс-центр МВД России.
2022-10-04T11:28
true
PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Технологии, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
11:28 04.10.2022 (обновлено: 12:43 04.10.2022)
МВД задержало хозяев сети Telegram-каналов, выпускавших фейки о бизнесменах
МВД задержало владельцев сети Telegram-каналов, публиковавших фейки о бизнесменах
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.
Полиция задержала владельцев сети Telegram-каналов, которые публиковали ложную информацию о бизнесменах и высокопоставленных чиновниках и требовали деньги за ее удаление, сообщил
пресс-центр МВД.
В ведомстве отметили, что аферистов, специализировавшихся на вымогательстве в крупном и особо крупном размере, накрыли сотрудники управления "К". Как выяснилось, мошенники создали сеть Telegram-каналов, суммарное число подписчиков которых достигло 900 тысяч. На этих площадках синхронно размещались заказные материалы, дискредитирующие крупных бизнесменов, топ-менеджеров госкорпораций, высокопоставленных должностных лиц.
"За удаление порочащего честь и деловую репутацию контента соучастники предлагали потерпевшим перевести крупные денежные суммы, используя анонимные платежные средства (криптокошельки. — Прим. ред.). Тем, кто хотя бы однажды соглашался с требованиями вымогателей, в дальнейшем приходилось платить им ежемесячно", — рассказали в МВД.
Следователи московского главка ведомства возбудили уголовные дела по статье "Вымогательство".