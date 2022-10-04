https://ria.ru/20221004/feyki-1821367272.html

МВД задержало хозяев сети Telegram-каналов, выпускавших фейки о бизнесменах

МВД задержало хозяев сети Telegram-каналов, выпускавших фейки о бизнесменах - РИА Новости, 04.10.2022

МВД задержало хозяев сети Telegram-каналов, выпускавших фейки о бизнесменах

Полиция задержала владельцев сети Telegram-каналов, которые публиковали ложную информацию о бизнесменах и высокопоставленных чиновниках и требовали деньги за ее РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T11:28

2022-10-04T11:28

2022-10-04T12:43

технологии

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Полиция задержала владельцев сети Telegram-каналов, которые публиковали ложную информацию о бизнесменах и высокопоставленных чиновниках и требовали деньги за ее удаление, сообщил пресс-центр МВД.В ведомстве отметили, что аферистов, специализировавшихся на вымогательстве в крупном и особо крупном размере, накрыли сотрудники управления "К". Как выяснилось, мошенники создали сеть Telegram-каналов, суммарное число подписчиков которых достигло 900 тысяч. На этих площадках синхронно размещались заказные материалы, дискредитирующие крупных бизнесменов, топ-менеджеров госкорпораций, высокопоставленных должностных лиц. "За удаление порочащего честь и деловую репутацию контента соучастники предлагали потерпевшим перевести крупные денежные суммы, используя анонимные платежные средства (криптокошельки. — Прим. ред.). Тем, кто хотя бы однажды соглашался с требованиями вымогателей, в дальнейшем приходилось платить им ежемесячно", — рассказали в МВД.Следователи московского главка ведомства возбудили уголовные дела по статье "Вымогательство".

https://ria.ru/20220713/proisshestvie-1802249549.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания администраторов Telegram-каналов, выпускавших фейки о бизнесменах ради шантажа Полиция задержала владельцев сети Telegram-каналов, которые публиковали ложную информацию о бизнесменах и высокопоставленных лицах и требовали деньги за ее удаление, в Москве возбуждены уголовные дела о вымогательстве, сообщает пресс-центр МВД России. 2022-10-04T11:28 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)