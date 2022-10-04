В Британии описали сценарий краха единства Европы в борьбе с Россией
Fortune: приход к власти правых популистов приведет к краху единства ЕС в борьбе с Россией
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Приход к власти правых сил может привести к краху единства ЕС в борьбе с Россией, заявил в интервью американскому журналу Fortune профессор Уорикского университета Марк Харрисон.
Издание отметило рост популярности этих политических движений: они уже несколько лет правят в Венгрии; во Франции, где лидер фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заняла второе место на президентских выборах, незначительно уступив Эммануэлю Макрону; а также в Италии, где победу недавно одержала правоцентристская коалиция во главе с Джорджей Мелони.
"Люди, которые переживают глубокие социальные потрясения, ищут безопасности и, скорее всего, устремят свои взоры в сторону партий, которые говорят о поддержке порядка, который благоприятствует "простым людям", — высказался Харрисон.
По его словам, популистские движения набирают силу в моменты кризиса, который сейчас и переживает Евросоюз.
"Популизм несет большую угрозу европейскому единству, поскольку континент готовится противостоять экономическому спаду, кризису беженцев и продолжающемуся давлению со стороны России", — говорится в публикации.
Журнал также напомнил, что европейские правые популисты уделяют большое внимание росту цен на энергоресурсов, виня в этом ограничительные меры против Москвы.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.