https://ria.ru/20221004/evropa-1821318498.html

В Британии описали сценарий краха единства Европы в борьбе с Россией

В Британии описали сценарий краха единства Европы в борьбе с Россией - РИА Новости, 04.10.2022

В Британии описали сценарий краха единства Европы в борьбе с Россией

Приход к власти правых сил может привести к краху единства ЕС в борьбе с Россией, заявил в интервью американскому журналу Fortune профессор Уорикского... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T07:44

2022-10-04T07:44

2022-10-04T07:44

в мире

марин ле пен

эммануэль макрон

владимир путин

москва

уорикский университет

евросоюз

европа

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Приход к власти правых сил может привести к краху единства ЕС в борьбе с Россией, заявил в интервью американскому журналу Fortune профессор Уорикского университета Марк Харрисон.Издание отметило рост популярности этих политических движений: они уже несколько лет правят в Венгрии; во Франции, где лидер фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заняла второе место на президентских выборах, незначительно уступив Эммануэлю Макрону; а также в Италии, где победу недавно одержала правоцентристская коалиция во главе с Джорджей Мелони.По его словам, популистские движения набирают силу в моменты кризиса, который сейчас и переживает Евросоюз.Журнал также напомнил, что европейские правые популисты уделяют большое внимание росту цен на энергоресурсов, виня в этом ограничительные меры против Москвы.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221003/sanktsii-1821098243.html

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в мире, марин ле пен, эммануэль макрон, владимир путин, москва, уорикский университет, евросоюз, европа, россия