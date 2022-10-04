https://ria.ru/20221004/evropa-1821285164.html

Европа встала на защиту норвежского газа

Европа встала на защиту норвежского газа - РИА Новости, 04.10.2022

Европа встала на защиту норвежского газа

С момента аварии на нитках "Северных потоков", которую уже даже в Европе в открытую называют диверсией, прошло менее десяти суток, но рыночные игроки уже... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T08:00

2022-10-04T08:00

2022-10-04T09:21

авторы

санкции в отношении россии

северный поток

европа

норвегия

германия

цены на нефть

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С момента аварии на нитках "Северных потоков", которую уже даже в Европе в открытую называют диверсией, прошло менее десяти суток, но рыночные игроки уже сделали правильные выводы и перестали изображать спокойную беспечность. Стало известно, что Норвегия — на данный момент ключевой поставщик нефти и газа в еврозону — начала размещать воинские подразделения на всех площадках добычи и переработки углеводородов.Как сообщают с мест, норвежская армия при активной поддержке полиции и отрядов местной самообороны патрулирует побережье и взяла под охрану все производственные объекты по переработке нефти и газа, расположенные в непосредственной близости от моря. Сама водная гладь тоже не осталась без пристального внимания. Военно-морской флот, усиленный соединениями боевой авиации, вышел из портов базирования и приступил к охране морских добычных площадок и нефтегазовых полей.По состоянию на конец понедельника военные расположились поблизости от экспортных газовых терминалов Kollsnes и Nyhamna, завода по производству сжиженного природного газа и конденсата Kaarstoe, а также нефтеперерабатывающего завода Mongstad.Официальный Осло уверяет всех (и в первую очередь собственное население и изрядно перепугавшихся покупателей из Европы), что в происходящем нет ничего экстраординарного и то, что объекты нефтегазовой отрасли — ключевой для норвежского бюджета — взяты под охрану армией и флотом, совершенно не означает существование реальной угрозы. Вероятно, найдутся чистые души, которые примут данное заявление на веру, но это точно будем не мы — и наш скептицизм разделяют ключевые европейские игроки. Неверие рождается из того факта, что норвежским кораблям помогают их боевые коллеги под флагами Германии, Франции и Великобритании. Вы не ослышались, норвежские месторождения в открытом море охраняют, а точнее будет сказать обороняют, ударные вымпелы сразу трех соседних стран. По странному стечению обстоятельств это те государства, существование которых без малейшего преувеличения напрямую зависит от стабильности и объемов поставок норвежских углеводородов.Политики Старого Света могут сколько угодно делать хорошую мину, но не нужно быть провидцем, чтобы связать взрывы на российских магистральных газопроводах, что лежат под толщей стылых северных вод, с лихорадочной активностью Норвегии, которая впервые с момента окончания Второй мировой войны вывела из ангаров боевые самолеты и боевые корабли из портов для охраны месторождений и действующих вышек. Очевидно, что Осло воспринял произошедшее с максимальной серьезностью — как угрозу собственной стратегической и энергетической безопасности. А тот факт, что на помощь им пришли корабли соседей по морскому региону, свидетельствует, что Берлин, Париж и Лондон целиком и полностью разделяют тревогу норвежских нефтяников и газовиков, ведь даже для простого согласования возможности и условий совместного патрулирования требуется не один день. То есть данная идея возникла практически сразу после пробоя трех российских газовых магистралей.Конечно, европейские лидеры ни за что на свете не признаются в этом, но перед нашими глазами разворачивается внезапный драматический сериал, в основе сюжета которого лежит страх европейских поставщиков и импортеров перед своим главным союзником. Именно так: авральный поход боевых кораблей и кружение истребителей говорит о том, что коллективный Запад точно знает, кто взорвал российскую трубу, ну или, по крайней мере, очень сильно подозревает. И речь тут совершенно не о России, хотя бы потому, что Москва не делала даже малейших намеков на возможную месть нефтегазовой инфраструктуре своего главного конкурента на рынке Европы. Да и (при всем громадном уважении) Краснознаменный Балтийский флот не способен в одиночку довести флоты сразу четырех стран до нервной икоты.То есть норвежцы, немцы, французы и британцы знают и боятся вовсе не нас. И страхуются при помощи войсковых и флотских соединений из-за обоснованных опасений, что следующими на очереди в геополитическом спектакле под названием "Похороны Европы" будут уже они.Вывод из строя "Северных потоков" был равно невыгоден России и Евросоюзу даже при условии падения прокачки более чем на 20 процентов по сравнению с прошлым годом. Авария возле острова Борнхольм поставила ребром вопрос уже не об очередных санкциях против нашей страны, а о прохождении зимы без массовых смертей от переохлаждения и без массового переселения крупных предприятий и корпораций за океан.Как только из схемы поставок природного газа, ключевого топлива в структуре обеспечения европейской стабильности, выпали российские газопроводы, Норвегия автоматически стала главным и ключевым экспортером. Только в Германию с норвежской стороны заходит пять газопроводов совокупной мощностью 58 миллиардов кубометров. Чтобы подчеркнуть их важность для Германии, оговоримся, что по итогам прошлого года по ним было прокачано 56 миллиардов кубометров голубого топлива, то есть норвежские МГП работали с максимальной нагрузкой.Аналогичная ситуация у Франции, для которой Норвегия — поставщик газа номер один. Треть всего газа, закупаемого французами за рубежом, имеет норвежское происхождение. Только по газопроводам, то есть без учета СПГ, Париж закупил у северян 25,8 миллиарда кубометров газа.По этой же причине совершенно понятен переполох в Лондоне. Норвегия — главный и фактически монопольный поставщик природного газа на острова. За прошлый год Великобритания закупила у норвежских трейдеров природного газа на сумму чуть менее 15 миллиардов фунтов, а в долевом выражении норвежский импорт составил 77 процентов.Даже без учета объемов поставок нефти и продуктов ее переработки, приведенные выше цифры в полной мере отображают важность сохранения "норвежской бензоколонки". Если на паре газопроводов, что также тянутся по дну Балтики от норвежских фьордов к побережью Германии и Голландии (и далее в Британию), произойдет внезапная авария, как это случилось с "Северными потоками", Европа погрузится в не очень приятный полумрак и объятия мифического генерала Мороза. Эта простейшая математика в одно мгновение сделала норвежские трубы, терминалы и колонны разделения нефти, фигурально выражаясь, золотыми, и за сохранение этого жизненно важного канала ведущие страны Европы готовы даже воевать.В свое время немалую популярность снискал голливудский боевик "Безумный Макс", где выжившие после глобальной катастрофы люди отчаянно сражались за немногие сохранившиеся месторождения нефти, кустарно перерабатывая ее в драгоценный бензин. Кто мы мог подумать, что в 2022 году мы будем наблюдать вживую аналогичный сюжет в водах Балтики и для этого не понадобится даже ядерный апокалипсис.

https://ria.ru/20221001/gazoprovod-1820834824.html

https://ria.ru/20220930/gaz-1820666277.html

https://ria.ru/20220929/vzryvy-1820394714.html

https://ria.ru/20220929/nato-1820274876.html

https://ria.ru/20221001/gaz-1820707329.html

европа

норвегия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

авторы, санкции в отношении россии, северный поток, европа, норвегия, германия, цены на нефть