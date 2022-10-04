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Минобороны Эстонии заявило, что США увеличили военную помощь республике - РИА Новости, 04.10.2022
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Минобороны Эстонии заявило, что США увеличили военную помощь республике
Минобороны Эстонии заявило, что США увеличили военную помощь республике - РИА Новости, 04.10.2022
Минобороны Эстонии заявило, что США увеличили военную помощь республике
США увеличили в этом году военную помощь Эстонии до 140,5 миллиона долларов, сообщила во вторник пресс-служба эстонского министерства обороны. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T17:20
2022-10-04T17:21
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 окт - РИА Новости. США увеличили в этом году военную помощь Эстонии до 140,5 миллиона долларов, сообщила во вторник пресс-служба эстонского министерства обороны."США увеличили военную помощь Эстонии до 140,5 миллиона долларов. Увеличение ассигнований предусматривается дополнительным бюджетным пакетом, принятым на прошлой неделе конгрессом США. Большая часть этой суммы пойдет на программу Сил обороны по реактивным системам залпового огня M142 HIMARS, реализация которой запланирована на 2025 год", - говорится в сообщении.По словам министра обороны Ханно Певкура, США играют ведущую роль в нынешнем кризисе безопасности и кроме поддержки Украины помощь распространилась на те страны, которые больше всего помогают Киеву."Очередное решение конгресса об увеличении помощи в области безопасности региону Балтийского моря ясно демонстрирует приверженность США принципам коллективной обороны НАТО не только на словах, но и на деле", - приводит пресс-служба слова министра.За последние пять лет финансовая поддержка США составила 228 миллионов долларов. В прошлом помощь в области безопасности использовалась для пополнения запасов крупнокалиберных боеприпасов, отмечает минобороны.
https://ria.ru/20220922/rezervisty-1818751481.html
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в мире, ханно певкур, сша, эстония, украина, конгресс сша, нато
В мире, Ханно Певкур, США, Эстония, Украина, Конгресс США, НАТО
17:20 04.10.2022 (обновлено: 17:21 04.10.2022)
 
Минобороны Эстонии заявило, что США увеличили военную помощь республике

Минобороны Эстонии: США увеличили военную помощь республике до 140,5 миллиона долларов

© Фото : U.S. Marine Corps / Gunnery Sgt. Clinton FirstbrookВоеннослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО в Эстонии
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО в Эстонии - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Gunnery Sgt. Clinton Firstbrook
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО в Эстонии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 окт - РИА Новости. США увеличили в этом году военную помощь Эстонии до 140,5 миллиона долларов, сообщила во вторник пресс-служба эстонского министерства обороны.
"США увеличили военную помощь Эстонии до 140,5 миллиона долларов. Увеличение ассигнований предусматривается дополнительным бюджетным пакетом, принятым на прошлой неделе конгрессом США. Большая часть этой суммы пойдет на программу Сил обороны по реактивным системам залпового огня M142 HIMARS, реализация которой запланирована на 2025 год", - говорится в сообщении.
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По словам министра обороны Ханно Певкура, США играют ведущую роль в нынешнем кризисе безопасности и кроме поддержки Украины помощь распространилась на те страны, которые больше всего помогают Киеву.
"Очередное решение конгресса об увеличении помощи в области безопасности региону Балтийского моря ясно демонстрирует приверженность США принципам коллективной обороны НАТО не только на словах, но и на деле", - приводит пресс-служба слова министра.
За последние пять лет финансовая поддержка США составила 228 миллионов долларов. В прошлом помощь в области безопасности использовалась для пополнения запасов крупнокалиберных боеприпасов, отмечает минобороны.
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В миреХанно ПевкурСШАЭстонияУкраинаКонгресс СШАНАТО
 
 
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