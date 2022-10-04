https://ria.ru/20221004/estoniya-1821508235.html

Минобороны Эстонии заявило, что США увеличили военную помощь республике

Минобороны Эстонии заявило, что США увеличили военную помощь республике - РИА Новости, 04.10.2022

Минобороны Эстонии заявило, что США увеличили военную помощь республике

США увеличили в этом году военную помощь Эстонии до 140,5 миллиона долларов, сообщила во вторник пресс-служба эстонского министерства обороны. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T17:20

2022-10-04T17:20

2022-10-04T17:21

в мире

ханно певкур

сша

эстония

украина

конгресс сша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152251/46/1522514680_0:273:5245:3223_1920x0_80_0_0_4ba4fd19720438a38e496fbb4b308a3a.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 4 окт - РИА Новости. США увеличили в этом году военную помощь Эстонии до 140,5 миллиона долларов, сообщила во вторник пресс-служба эстонского министерства обороны."США увеличили военную помощь Эстонии до 140,5 миллиона долларов. Увеличение ассигнований предусматривается дополнительным бюджетным пакетом, принятым на прошлой неделе конгрессом США. Большая часть этой суммы пойдет на программу Сил обороны по реактивным системам залпового огня M142 HIMARS, реализация которой запланирована на 2025 год", - говорится в сообщении.По словам министра обороны Ханно Певкура, США играют ведущую роль в нынешнем кризисе безопасности и кроме поддержки Украины помощь распространилась на те страны, которые больше всего помогают Киеву."Очередное решение конгресса об увеличении помощи в области безопасности региону Балтийского моря ясно демонстрирует приверженность США принципам коллективной обороны НАТО не только на словах, но и на деле", - приводит пресс-служба слова министра.За последние пять лет финансовая поддержка США составила 228 миллионов долларов. В прошлом помощь в области безопасности использовалась для пополнения запасов крупнокалиберных боеприпасов, отмечает минобороны.

https://ria.ru/20220922/rezervisty-1818751481.html

https://ria.ru/20221004/ukraina-1821458395.html

сша

эстония

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ханно певкур, сша, эстония, украина, конгресс сша, нато