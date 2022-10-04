https://ria.ru/20221004/energodar-1821434730.html

В Энергодаре ввели комендантский час

В Энергодаре ввели комендантский час - РИА Новости, 04.10.2022

В Энергодаре ввели комендантский час

В Энергодаре Запорожской области с 4 октября в целях безопасности временно вводится комендантский час c восьми вечера до шести утра, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T14:34

2022-10-04T14:34

2022-10-04T15:02

энергодар

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запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. В Энергодаре Запорожской области с 4 октября в целях безопасности временно вводится комендантский час c восьми вечера до шести утра, сообщает пресс-служба администрации города."С 4 октября в целях обеспечения безопасности граждан временно устанавливается комендантский час с 20:00 до 6:00. Перемещение по городу в указанное время запрещено", - говорится в сообщении.При этом, дежурным смен работников АЭС и ТЭС при передвижении по городу во это время необходимо иметь при себе удостоверение личности и спецпропуск. Кроме того, на период комендантского часа запрещена работа круглосуточных торговых точек.

https://ria.ru/20221004/zaporozhe-1821386520.html

энергодар

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россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

энергодар, украина, в мире, запорожская область, россия