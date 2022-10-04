https://ria.ru/20221004/energodar-1821434730.html
В Энергодаре ввели комендантский час
В Энергодаре ввели комендантский час - РИА Новости, 04.10.2022
В Энергодаре ввели комендантский час
В Энергодаре Запорожской области с 4 октября в целях безопасности временно вводится комендантский час c восьми вечера до шести утра, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T14:34
2022-10-04T14:34
2022-10-04T15:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. В Энергодаре Запорожской области с 4 октября в целях безопасности временно вводится комендантский час c восьми вечера до шести утра, сообщает пресс-служба администрации города."С 4 октября в целях обеспечения безопасности граждан временно устанавливается комендантский час с 20:00 до 6:00. Перемещение по городу в указанное время запрещено", - говорится в сообщении.При этом, дежурным смен работников АЭС и ТЭС при передвижении по городу во это время необходимо иметь при себе удостоверение личности и спецпропуск. Кроме того, на период комендантского часа запрещена работа круглосуточных торговых точек.
https://ria.ru/20221004/zaporozhe-1821386520.html
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РИА Новости
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Энергодар, Украина, В мире, Запорожская область, Россия
14:34 04.10.2022 (обновлено: 15:02 04.10.2022)
В Энергодаре ввели комендантский час
Администрация Энергодара с 4 октября ввела в городе комендантский час с 20:00 до 6:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. В Энергодаре Запорожской области с 4 октября в целях безопасности временно вводится комендантский час c восьми вечера до шести утра, сообщает пресс-служба администрации города.
"С 4 октября в целях обеспечения безопасности граждан временно устанавливается комендантский час с 20:00 до 6:00. Перемещение по городу в указанное время запрещено", - говорится в сообщении.
При этом, дежурным смен работников АЭС и ТЭС при передвижении по городу во это время необходимо иметь при себе удостоверение личности и спецпропуск. Кроме того, на период комендантского часа запрещена работа круглосуточных торговых точек.