Рейтинг@Mail.ru
США не введут ограничений на экспорт газа в Европу, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221004/eksport-1821459175.html
США не введут ограничений на экспорт газа в Европу, сообщили СМИ
США не введут ограничений на экспорт газа в Европу, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2022
США не введут ограничений на экспорт газа в Европу, сообщили СМИ
Власти США исключают введение запрета или просто каких-то ограничений на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в страны Европы этой зимой, которые... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:22
2022-10-04T15:30
экономика
сша
европа
евросоюз
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814576127_0:0:2623:1475_1920x0_80_0_0_aeebc04a283e1e10414c3bb5db0a3175.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Власти США исключают введение запрета или просто каких-то ограничений на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в страны Европы этой зимой, которые рассматривались как вариант борьбы с инфляцией в Штатах, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники."Белый дом исключил возможность введения запрета или ограничений на экспорт природного газа этой зимой, чтобы помочь смягчить нехватку энергии в Европе", - сообщили агентству источники.Запасы природного газа, основного топлива для отопления в стране, находятся на исторически низком уровне после того, как американские компании экспортировали рекордные объемы в Европу в последние месяцы. В свою очередь чиновники из Белого дома, в ответ на скачок инфляции до максимумов за четыре десятилетия, изучили влияние на этот рынок возможного ограничения экспорта энергоносителей для снижения внутренних потребительских цен и увеличения запасов газа, пояснили источники агентства.Но этот анализ лишь укрепил общее мнение о том, что такой шаг был бы слишком экстремальным и нарушил бы ключевые отношения с союзниками в Европе, добавляет Рейтер.Ранее, весной, газета Financial Times сообщила, что США завершают проработку планов экспорта в Евросоюз до 15 миллиардов кубометров СПГ к концу года для частичного замещения российских энергоносителей. По словам источников, анализ, проведенный Белым домом, только укрепил поддержку продолжения экспорта, хотя растущие цены на энергоносители и более холодная, чем ожидалось, зима могут проверить приверженность президента США Джозефа Байдена этим планам."Байден взял на себя обязательство в марте, и мы его выполняем. Мы превзошли цель по экспорту СПГ, поставленную президентом Байденом", - сказал агентству высокопоставленный представитель администрации, отметив, что с начала марта объем экспорта СПГ из США в ЕС составил 30 миллиардов кубометров, что вдвое больше аналогичного периода прошлого года.
https://ria.ru/20221004/gaz-1821336680.html
https://ria.ru/20221004/evropa-1821285164.html
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814576127_111:0:2396:1714_1920x0_80_0_0_6983ab054bd1b5c1041705f7a018fada.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, европа, евросоюз, цены на нефть
Экономика, США, Европа, Евросоюз, Цены на нефть
15:22 04.10.2022 (обновлено: 15:30 04.10.2022)
 
США не введут ограничений на экспорт газа в Европу, сообщили СМИ

Reuters: власти США исключили введение ограничений на экспорт газа в Европу

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкТрубопровод предназначенный для транспортировки газа
Трубопровод предназначенный для транспортировки газа - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Трубопровод предназначенный для транспортировки газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Власти США исключают введение запрета или просто каких-то ограничений на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в страны Европы этой зимой, которые рассматривались как вариант борьбы с инфляцией в Штатах, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Белый дом исключил возможность введения запрета или ограничений на экспорт природного газа этой зимой, чтобы помочь смягчить нехватку энергии в Европе", - сообщили агентству источники.
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 09:52
Цена газа в Европе упала ниже 1650 долларов за тысячу кубов впервые с июля
Запасы природного газа, основного топлива для отопления в стране, находятся на исторически низком уровне после того, как американские компании экспортировали рекордные объемы в Европу в последние месяцы. В свою очередь чиновники из Белого дома, в ответ на скачок инфляции до максимумов за четыре десятилетия, изучили влияние на этот рынок возможного ограничения экспорта энергоносителей для снижения внутренних потребительских цен и увеличения запасов газа, пояснили источники агентства.
Но этот анализ лишь укрепил общее мнение о том, что такой шаг был бы слишком экстремальным и нарушил бы ключевые отношения с союзниками в Европе, добавляет Рейтер.
Ранее, весной, газета Financial Times сообщила, что США завершают проработку планов экспорта в Евросоюз до 15 миллиардов кубометров СПГ к концу года для частичного замещения российских энергоносителей. По словам источников, анализ, проведенный Белым домом, только укрепил поддержку продолжения экспорта, хотя растущие цены на энергоносители и более холодная, чем ожидалось, зима могут проверить приверженность президента США Джозефа Байдена этим планам.
"Байден взял на себя обязательство в марте, и мы его выполняем. Мы превзошли цель по экспорту СПГ, поставленную президентом Байденом", - сказал агентству высокопоставленный представитель администрации, отметив, что с начала марта объем экспорта СПГ из США в ЕС составил 30 миллиардов кубометров, что вдвое больше аналогичного периода прошлого года.
Военнослужащий территориальной обороны Норвегии на газоперерабатывающем заводе в Карсте, Норвегия. 3 октября 2022 - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 08:00
Европа встала на защиту норвежского газа
 
ЭкономикаСШАЕвропаЕвросоюзЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала