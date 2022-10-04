https://ria.ru/20221004/dtp-1821341839.html

В Ленинградской области школьный автобус попал в ДТП

В Ленинградской области школьный автобус попал в ДТП - РИА Новости, 04.10.2022

В Ленинградской области школьный автобус попал в ДТП

Школьный автобус и легковой автомобиль столкнулись в Ленинградской области, госпитализированы 6 человек, сообщает региональное ГУМЧС. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T10:13

2022-10-04T10:13

2022-10-04T10:21

происшествия

ленинградская область

дтп

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Школьный автобус и легковой автомобиль столкнулись в Ленинградской области, госпитализированы 6 человек, сообщает региональное ГУМЧС.ДТП произошло во вторник в Тосненском районе."Установлено, что произошло лобовое столкновение школьного автобуса и легкового автомобиля. Пожарные помогли детям и взрослым выбраться из поврежденных транспортных средств и отвели людей на осмотр в скорую медицинскую помощь… С места происшествия были госпитализированы 6 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220404/avarii-1781668233.html

ленинградская область

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ленинградская область, дтп