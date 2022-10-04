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В Ленинградской области школьный автобус попал в ДТП - РИА Новости, 04.10.2022
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В Ленинградской области школьный автобус попал в ДТП
В Ленинградской области школьный автобус попал в ДТП - РИА Новости, 04.10.2022
В Ленинградской области школьный автобус попал в ДТП
Школьный автобус и легковой автомобиль столкнулись в Ленинградской области, госпитализированы 6 человек, сообщает региональное ГУМЧС. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T10:13
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происшествия
ленинградская область
дтп
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Школьный автобус и легковой автомобиль столкнулись в Ленинградской области, госпитализированы 6 человек, сообщает региональное ГУМЧС.ДТП произошло во вторник в Тосненском районе."Установлено, что произошло лобовое столкновение школьного автобуса и легкового автомобиля. Пожарные помогли детям и взрослым выбраться из поврежденных транспортных средств и отвели людей на осмотр в скорую медицинскую помощь… С места происшествия были госпитализированы 6 человек", - говорится в сообщении.
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происшествия, ленинградская область, дтп
Происшествия, Ленинградская область, ДТП
10:13 04.10.2022 (обновлено: 10:21 04.10.2022)
 
В Ленинградской области школьный автобус попал в ДТП

Школьный автобус столкнулся с машиной в Ленинградской области, шесть человек пострадали

© Фото : ГУ МЧС России по Ленинградской областиНа месте ДТП с участием школьного автобуса в Ленинградской области
На месте ДТП с участием школьного автобуса в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Ленинградской области
На месте ДТП с участием школьного автобуса в Ленинградской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Школьный автобус и легковой автомобиль столкнулись в Ленинградской области, госпитализированы 6 человек, сообщает региональное ГУМЧС.
ДТП произошло во вторник в Тосненском районе.
"Установлено, что произошло лобовое столкновение школьного автобуса и легкового автомобиля. Пожарные помогли детям и взрослым выбраться из поврежденных транспортных средств и отвели людей на осмотр в скорую медицинскую помощь… С места происшествия были госпитализированы 6 человек", - говорится в сообщении.
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