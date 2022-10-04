https://ria.ru/20221004/dtp-1821341839.html
В Ленинградской области школьный автобус попал в ДТП
В Ленинградской области школьный автобус попал в ДТП - РИА Новости, 04.10.2022
В Ленинградской области школьный автобус попал в ДТП
Школьный автобус и легковой автомобиль столкнулись в Ленинградской области, госпитализированы 6 человек, сообщает региональное ГУМЧС. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T10:13
2022-10-04T10:13
2022-10-04T10:21
происшествия
ленинградская область
дтп
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Школьный автобус и легковой автомобиль столкнулись в Ленинградской области, госпитализированы 6 человек, сообщает региональное ГУМЧС.ДТП произошло во вторник в Тосненском районе."Установлено, что произошло лобовое столкновение школьного автобуса и легкового автомобиля. Пожарные помогли детям и взрослым выбраться из поврежденных транспортных средств и отвели людей на осмотр в скорую медицинскую помощь… С места происшествия были госпитализированы 6 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220404/avarii-1781668233.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ленинградская область, дтп
Происшествия, Ленинградская область, ДТП
10:13 04.10.2022 (обновлено: 10:21 04.10.2022)
В Ленинградской области школьный автобус попал в ДТП
Школьный автобус столкнулся с машиной в Ленинградской области, шесть человек пострадали