https://ria.ru/20221004/dtp-1821322721.html
В Омске Mercedes-Benz врезался в опору электропередачи, погиб водитель
В Омске Mercedes-Benz врезался в опору электропередачи, погиб водитель - РИА Новости, 04.10.2022
В Омске Mercedes-Benz врезался в опору электропередачи, погиб водитель
Молодой омич двигался на Mercedes-Benz вдоль улицы Иртышская Набережная, и не справившись с управлением врезался в опору линии электропередачи, мужчина погиб, а РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T08:31
2022-10-04T08:31
2022-10-04T09:32
происшествия
авто
омск
mercedes
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ОМСК, 4 окт - РИА Новости. Молодой омич двигался на Mercedes-Benz вдоль улицы Иртышская Набережная, и не справившись с управлением врезался в опору линии электропередачи, мужчина погиб, а его пассажир получил травму и множество ушибов, рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции.Инцидент произошел 3 октября в 23.40 (20.40 мск). Девятнадцатилетний водитель автомобиля Mercedes-Benz двигался по улице Иртышская Набережная. В районе дома № 14 он не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи."В результате водитель скончался на месте происшествия, а его пассажир, 25-летний мужчина, доставлен в медицинское учреждение. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки", - сообщили в пресс-службе.Пассажира иномарки доставили в БСМП-1 с многочисленными ушибами и переломом челюсти. Врачи оценивают его состояние как "средней тяжести".Погибший омич получил водительское удостоверение в декабре 2021 года, у него посмертно взяли различные анализы, но результаты будут только через месяц, добавили корреспонденту РИА Новости в пресс-службе Госавтоинспекции. Обстоятельства и причины происшествия выясняются.
https://ria.ru/20220929/dtp-1820432019.html
https://ria.ru/20220906/dtp-1814877380.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, омск, mercedes
Происшествия, Авто, Омск, Mercedes
08:31 04.10.2022 (обновлено: 09:32 04.10.2022)
В Омске Mercedes-Benz врезался в опору электропередачи, погиб водитель
В Омске водитель Mercedes-Benz не справился с управлением и погиб при ДТП
ОМСК, 4 окт - РИА Новости.
Молодой омич двигался на Mercedes-Benz вдоль улицы Иртышская Набережная, и не справившись с управлением врезался в опору линии электропередачи, мужчина погиб, а его пассажир получил травму и множество ушибов, рассказали
в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
Инцидент произошел 3 октября в 23.40 (20.40 мск). Девятнадцатилетний водитель автомобиля Mercedes-Benz двигался по улице Иртышская Набережная. В районе дома № 14 он не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи.
"В результате водитель скончался на месте происшествия, а его пассажир, 25-летний мужчина, доставлен в медицинское учреждение. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки", - сообщили в пресс-службе.
Пассажира иномарки доставили в БСМП-1 с многочисленными ушибами и переломом челюсти. Врачи оценивают его состояние как "средней тяжести".
Погибший омич получил водительское удостоверение в декабре 2021 года, у него посмертно взяли различные анализы, но результаты будут только через месяц, добавили корреспонденту РИА Новости в пресс-службе Госавтоинспекции. Обстоятельства и причины происшествия выясняются.