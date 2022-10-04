https://ria.ru/20221004/dtp-1821322721.html

В Омске Mercedes-Benz врезался в опору электропередачи, погиб водитель

В Омске Mercedes-Benz врезался в опору электропередачи, погиб водитель - РИА Новости, 04.10.2022

В Омске Mercedes-Benz врезался в опору электропередачи, погиб водитель

Молодой омич двигался на Mercedes-Benz вдоль улицы Иртышская Набережная, и не справившись с управлением врезался в опору линии электропередачи, мужчина погиб, а РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T08:31

2022-10-04T08:31

2022-10-04T09:32

происшествия

авто

омск

mercedes

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ОМСК, 4 окт - РИА Новости. Молодой омич двигался на Mercedes-Benz вдоль улицы Иртышская Набережная, и не справившись с управлением врезался в опору линии электропередачи, мужчина погиб, а его пассажир получил травму и множество ушибов, рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции.Инцидент произошел 3 октября в 23.40 (20.40 мск). Девятнадцатилетний водитель автомобиля Mercedes-Benz двигался по улице Иртышская Набережная. В районе дома № 14 он не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи."В результате водитель скончался на месте происшествия, а его пассажир, 25-летний мужчина, доставлен в медицинское учреждение. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки", - сообщили в пресс-службе.Пассажира иномарки доставили в БСМП-1 с многочисленными ушибами и переломом челюсти. Врачи оценивают его состояние как "средней тяжести".Погибший омич получил водительское удостоверение в декабре 2021 года, у него посмертно взяли различные анализы, но результаты будут только через месяц, добавили корреспонденту РИА Новости в пресс-службе Госавтоинспекции. Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

https://ria.ru/20220929/dtp-1820432019.html

https://ria.ru/20220906/dtp-1814877380.html

омск

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, омск, mercedes