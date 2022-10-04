18:28 04.10.2022 (обновлено: 19:14 04.10.2022)
У газовых платформ в Северном море заметили неопознанные дроны
Полиция Дании заявила об активности неопознанных дронов у газовых платформ в Северном море
© AP Photo / Chris CarlsonНефтяная платформа
© AP Photo / Chris Carlson
Нефтяная платформа. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. У нефтегазовых месторождений в Северном море второй раз за неделю была зафиксирована подозрительная активность беспилотников, сообщило датское издание Politiken со ссылкой на полицию.
"Национальная полиция (Дании. — Прим. ред.) может подтвердить, что в выходные мы получали сообщения об активности беспилотных летательных аппаратов в Северном море", — заявили представители правоохранительных органов. В полиции воздержались от дальнейших комментариев по поводу инцидента.
По информации СМИ, на этот раз дроны были замечены вблизи месторождения Roar, разработкой которого занимается TotalEnergies. Ранее активность беспилотников зафиксировали у другой газовой платформы компании — Halfdan B.
На фоне инцидентов TotalEnergies заявила об усилении мер безопасности на объектах.
Ранее норвежские власти обратили внимание на появление таинственных беспилотников вокруг нескольких норвежских газовых и нефтяных месторождений в Северном море. Они были замечены через некоторое время после того, как в Балтийском море были обнаружены утечки на "Северных потоках".
Утечку газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября. В это время оба газопровода не работали — прокачку по "Северному потоку" приостановили с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных западными санкциями, а "Северный поток — 2", который достроили в 2021 году, так и не ввели в эксплуатацию. Тем не менее трубопроводы оставались заполненными газом.
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Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе ЧП мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии. В НАТО утверждают, что авария стала "результатом преднамеренных, безрассудных и безответственных актов саботажа".
В Кремле назвали случившееся актом международного терроризма. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Вице-премьер Александр Новак отметил, что в выводе из строя "Северных потоков" заинтересованы страны, занимавшие негативную позицию по отношению к этому проекту, а именно США, Украина и Польша.