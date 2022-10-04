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У газовых платформ в Северном море заметили неопознанные дроны - РИА Новости, 04.10.2022
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У газовых платформ в Северном море заметили неопознанные дроны
У газовых платформ в Северном море заметили неопознанные дроны - РИА Новости, 04.10.2022
У газовых платформ в Северном море заметили неопознанные дроны
У нефтегазовых месторождений в Северном море второй раз за неделю была зафиксирована подозрительная активность беспилотников, сообщило датское издание Politiken РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T18:28
2022-10-04T19:14
в мире
северное море
дания
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. У нефтегазовых месторождений в Северном море второй раз за неделю была зафиксирована подозрительная активность беспилотников, сообщило датское издание Politiken со ссылкой на полицию.По информации СМИ, на этот раз дроны были замечены вблизи месторождения Roar, разработкой которого занимается TotalEnergies. Ранее активность беспилотников зафиксировали у другой газовой платформы компании — Halfdan B.На фоне инцидентов TotalEnergies заявила об усилении мер безопасности на объектах.Ранее норвежские власти обратили внимание на появление таинственных беспилотников вокруг нескольких норвежских газовых и нефтяных месторождений в Северном море. Они были замечены через некоторое время после того, как в Балтийском море были обнаружены утечки на "Северных потоках".Утечку газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября. В это время оба газопровода не работали — прокачку по "Северному потоку" приостановили с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных западными санкциями, а "Северный поток — 2", который достроили в 2021 году, так и не ввели в эксплуатацию. Тем не менее трубопроводы оставались заполненными газом.Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе ЧП мощные подводные взрывы. Власти Германии и Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии. В НАТО утверждают, что авария стала "результатом преднамеренных, безрассудных и безответственных актов саботажа".В Кремле назвали случившееся актом международного терроризма. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Вице-премьер Александр Новак отметил, что в выводе из строя "Северных потоков" заинтересованы страны, занимавшие негативную позицию по отношению к этому проекту, а именно США, Украина и Польша.
https://ria.ru/20221004/gaz-1821415273.html
https://ria.ru/20220921/evropa-1818364732.html
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в мире, северное море, дания, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Северное море, Дания, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
18:28 04.10.2022 (обновлено: 19:14 04.10.2022)
 
У газовых платформ в Северном море заметили неопознанные дроны

Полиция Дании заявила об активности неопознанных дронов у газовых платформ в Северном море

© AP Photo / Chris CarlsonНефтяная платформа
Нефтяная платформа - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© AP Photo / Chris Carlson
Нефтяная платформа. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. У нефтегазовых месторождений в Северном море второй раз за неделю была зафиксирована подозрительная активность беспилотников, сообщило датское издание Politiken со ссылкой на полицию.

"Национальная полиция (Дании. — Прим. ред.) может подтвердить, что в выходные мы получали сообщения об активности беспилотных летательных аппаратов в Северном море", — заявили представители правоохранительных органов. В полиции воздержались от дальнейших комментариев по поводу инцидента.

По информации СМИ, на этот раз дроны были замечены вблизи месторождения Roar, разработкой которого занимается TotalEnergies. Ранее активность беспилотников зафиксировали у другой газовой платформы компании — Halfdan B.
На фоне инцидентов TotalEnergies заявила об усилении мер безопасности на объектах.
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Утечку газа на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" обнаружили 26 сентября. В это время оба газопровода не работали — прокачку по "Северному потоку" приостановили с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных западными санкциями, а "Северный поток — 2", который достроили в 2021 году, так и не ввели в эксплуатацию. Тем не менее трубопроводы оставались заполненными газом.
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В Кремле назвали случившееся актом международного терроризма. По словам Владимира Путина, "англосаксам уже мало санкций", они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Вице-премьер Александр Новак отметил, что в выводе из строя "Северных потоков" заинтересованы страны, занимавшие негативную позицию по отношению к этому проекту, а именно США, Украина и Польша.
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