В Москве в некоторых районах выпало более половины месячной нормы осадков
Более половины месячной нормы осадков выпало в некоторых районах Москвы за сутки
© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыСотрудники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах Москвы из-за дождя
Сотрудники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах Москвы из-за дождя. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Более половины месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за прошедшие сутки, городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды. За прошедшие сутки в отдельных районах столицы выпало более половины месячной нормы осадков. Наибольшее количество осадков отмечено в ЗАО - 32 миллиметра, ЗелАО - 31 миллиметр, ТиНАО - 30 миллиметров, САО - 28 миллиметров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что фиксировались случаи падения деревьев. Поваленные сильным ветром деревья были оперативно распилены и вывезены городскими службами.
Уточняется, что, по прогнозам синоптиков, дождь продолжится и сегодня после 12.00. На улицах города дежурят 300 бригад и спецтехника ГУП "Мосводосток". Сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду сохранится до конца дня.
"Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - добавили в сообщении.
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