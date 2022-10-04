https://ria.ru/20221004/dozhdi-1821323717.html

В Москве в некоторых районах выпало более половины месячной нормы осадков

В Москве в некоторых районах выпало более половины месячной нормы осадков - РИА Новости, 04.10.2022

В Москве в некоторых районах выпало более половины месячной нормы осадков

Более половины месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за прошедшие сутки, городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T08:48

2022-10-04T08:48

2022-10-04T08:48

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Более половины месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за прошедшие сутки, городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды. За прошедшие сутки в отдельных районах столицы выпало более половины месячной нормы осадков. Наибольшее количество осадков отмечено в ЗАО - 32 миллиметра, ЗелАО - 31 миллиметр, ТиНАО - 30 миллиметров, САО - 28 миллиметров", - говорится в сообщении.Отмечается, что фиксировались случаи падения деревьев. Поваленные сильным ветром деревья были оперативно распилены и вывезены городскими службами.Уточняется, что, по прогнозам синоптиков, дождь продолжится и сегодня после 12.00. На улицах города дежурят 300 бригад и спецтехника ГУП "Мосводосток". Сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду сохранится до конца дня."Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20221003/moskva-1821076041.html

https://ria.ru/20221002/pogoda-1820986096.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, общество, мосводосток, погода