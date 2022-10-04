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ВСУ обстреляли район Донецкого металлургического завода - РИА Новости, 04.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221004/donetsk-1821426702.html
ВСУ обстреляли район Донецкого металлургического завода
ВСУ обстреляли район Донецкого металлургического завода - РИА Новости, 04.10.2022
ВСУ обстреляли район Донецкого металлургического завода
Украинские войска обстреляли район Донецкого металлургического завода (ДМЗ), сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T14:22
2022-10-04T14:51
специальная военная операция на украине
донецкий металлургический завод
вооруженные силы украины
донецк (днр)
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
ленинский район
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли район Донецкого металлургического завода (ДМЗ), сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Прилёт в районе ДМЗ", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале, прикрепив фото и видео задымления на территории завода.Завод находится в Ленинском районе Донецка и является одним из градообразующих предприятий.
донецк (днр)
донецкая народная республика
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донецкий металлургический завод, вооруженные силы украины, донецк (днр), донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), ленинский район
Специальная военная операция на Украине, Донецкий металлургический завод, Вооруженные силы Украины, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Ленинский район
14:22 04.10.2022 (обновлено: 14:51 04.10.2022)
 
ВСУ обстреляли район Донецкого металлургического завода

Мэр Донецка Кулемзин заявил, что ВСУ обстреляли район металлургического завода

© РИА Новости / Михаил Кухтарев / Перейти в медиабанкВид на Донецкий металлургический завод
Вид на Донецкий металлургический завод - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Михаил Кухтарев
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Вид на Донецкий металлургический завод. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли район Донецкого металлургического завода (ДМЗ), сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Прилёт в районе ДМЗ", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале, прикрепив фото и видео задымления на территории завода.
Завод находится в Ленинском районе Донецка и является одним из градообразующих предприятий.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкий металлургический заводВооруженные силы УкраиныДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Ленинский район
 
 
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