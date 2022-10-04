https://ria.ru/20221004/donetsk-1821426702.html

ВСУ обстреляли район Донецкого металлургического завода

ВСУ обстреляли район Донецкого металлургического завода - РИА Новости, 04.10.2022

ВСУ обстреляли район Донецкого металлургического завода

Украинские войска обстреляли район Донецкого металлургического завода (ДМЗ), сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T14:22

2022-10-04T14:22

2022-10-04T14:51

специальная военная операция на украине

донецкий металлургический завод

вооруженные силы украины

донецк (днр)

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

ленинский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147261/08/1472610877_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_970a8d823d63fb4b307445c91526d73c.jpg

ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли район Донецкого металлургического завода (ДМЗ), сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Прилёт в районе ДМЗ", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале, прикрепив фото и видео задымления на территории завода.Завод находится в Ленинском районе Донецка и является одним из градообразующих предприятий.

донецк (днр)

донецкая народная республика

ленинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкий металлургический завод, вооруженные силы украины, донецк (днр), донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), ленинский район