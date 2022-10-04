https://ria.ru/20221004/donbass-1821550018.html

В ДНР поблагодарили КНДР за поддержку референдумов

В ДНР поблагодарили КНДР за поддержку референдумов - РИА Новости, 04.10.2022

В ДНР поблагодарили КНДР за поддержку референдумов

Донбасс благодарен КНДР за уважение мнения жителей республики, проголосовавших на референдуме за вхождение в РФ, заявил РИА Новости председатель комитета... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T20:04

2022-10-04T20:04

2022-10-04T20:07

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референдумы на освобожденных территориях

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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Донбасс благодарен КНДР за уважение мнения жителей республики, проголосовавших на референдуме за вхождение в РФ, заявил РИА Новости председатель комитета Народного совета ДНР по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Александр Быкадоров.МИД КНДР ранее приветствовал вхождение новых регионов в состав России и заявил об уважении воли их жителей, которую они высказали на референдумах, передало северокорейское Центральное телеграфное агентство."Я, как и многие жители Донбасса, признателен за ту поддержку, которая оказывается нашей республике не только Россией, но и другими странами. Так, например, в министерстве иностранных дел КНДР приветствовали вхождение новых регионов в состав России. Этим заявлением власти Корейской Народно-Демократической Республики подтвердили своё уважение нашей воли быть вместе с Россией, жить вместе с Россией, строить и созидать вместе с Россией", - сказал Быкадоров.Заявление северокорейского МИДа, по мнению депутата, говорит о том, что в этой стране пристально следят за событиями, которые происходят на Донбассе."В пику этому многие страны Запада и западные СМИ пытаются создать для Северной Кореи не соответствующий реальности образ – образ страны, которая живёт "не в ногу со временем". Как видим, это не так", - подчеркнул собеседник агентства.Говоря о результатах референдума, он отметил, что люди воспользовались своим правом на самоопределение, закреплённым в уставе ООН."Право на самоопределение - общепризнанный принцип международного права. Приятно осознавать, что есть ещё страны-члены ООН (и КНДР в их числе) которые уважают Устав Организации Объединенных Наций", - сказал Быкадоров.

https://ria.ru/20221004/zelenskiy-1821504090.html

https://ria.ru/20220930/donbass-1820727831.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, донбасс, донецкая народная республика, оон, референдумы на освобожденных территориях