https://ria.ru/20221004/donbass-1821550018.html
В ДНР поблагодарили КНДР за поддержку референдумов
В ДНР поблагодарили КНДР за поддержку референдумов - РИА Новости, 04.10.2022
В ДНР поблагодарили КНДР за поддержку референдумов
Донбасс благодарен КНДР за уважение мнения жителей республики, проголосовавших на референдуме за вхождение в РФ, заявил РИА Новости председатель комитета... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T20:04
2022-10-04T20:04
2022-10-04T20:07
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
оон
референдумы на освобожденных территориях
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Донбасс благодарен КНДР за уважение мнения жителей республики, проголосовавших на референдуме за вхождение в РФ, заявил РИА Новости председатель комитета Народного совета ДНР по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Александр Быкадоров.МИД КНДР ранее приветствовал вхождение новых регионов в состав России и заявил об уважении воли их жителей, которую они высказали на референдумах, передало северокорейское Центральное телеграфное агентство."Я, как и многие жители Донбасса, признателен за ту поддержку, которая оказывается нашей республике не только Россией, но и другими странами. Так, например, в министерстве иностранных дел КНДР приветствовали вхождение новых регионов в состав России. Этим заявлением власти Корейской Народно-Демократической Республики подтвердили своё уважение нашей воли быть вместе с Россией, жить вместе с Россией, строить и созидать вместе с Россией", - сказал Быкадоров.Заявление северокорейского МИДа, по мнению депутата, говорит о том, что в этой стране пристально следят за событиями, которые происходят на Донбассе."В пику этому многие страны Запада и западные СМИ пытаются создать для Северной Кореи не соответствующий реальности образ – образ страны, которая живёт "не в ногу со временем". Как видим, это не так", - подчеркнул собеседник агентства.Говоря о результатах референдума, он отметил, что люди воспользовались своим правом на самоопределение, закреплённым в уставе ООН."Право на самоопределение - общепризнанный принцип международного права. Приятно осознавать, что есть ещё страны-члены ООН (и КНДР в их числе) которые уважают Устав Организации Объединенных Наций", - сказал Быкадоров.
https://ria.ru/20221004/zelenskiy-1821504090.html
https://ria.ru/20220930/donbass-1820727831.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донбасс, донецкая народная республика, оон, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донбасс, Донецкая Народная Республика, ООН, Референдумы на освобожденных территориях
20:04 04.10.2022 (обновлено: 20:07 04.10.2022)
В ДНР поблагодарили КНДР за поддержку референдумов
Депутат ДНР Быкадоров: Донбасс благодарен КНДР за уважение мнения жителей республики
ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Донбасс благодарен КНДР за уважение мнения жителей республики, проголосовавших на референдуме за вхождение в РФ, заявил РИА Новости председатель комитета Народного совета ДНР по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Александр Быкадоров.
МИД КНДР ранее приветствовал вхождение новых регионов в состав России и заявил об уважении воли их жителей, которую они высказали на референдумах, передало северокорейское Центральное телеграфное агентство.
"Я, как и многие жители Донбасса
, признателен за ту поддержку, которая оказывается нашей республике не только Россией, но и другими странами. Так, например, в министерстве иностранных дел КНДР приветствовали вхождение новых регионов в состав России. Этим заявлением власти Корейской Народно-Демократической Республики подтвердили своё уважение нашей воли быть вместе с Россией, жить вместе с Россией, строить и созидать вместе с Россией", - сказал Быкадоров.
Заявление северокорейского МИДа, по мнению депутата, говорит о том, что в этой стране пристально следят за событиями, которые происходят на Донбассе.
"В пику этому многие страны Запада и западные СМИ пытаются создать для Северной Кореи не соответствующий реальности образ – образ страны, которая живёт "не в ногу со временем". Как видим, это не так", - подчеркнул собеседник агентства.
Говоря о результатах референдума, он отметил, что люди воспользовались своим правом на самоопределение, закреплённым в уставе ООН
.
"Право на самоопределение - общепризнанный принцип международного права. Приятно осознавать, что есть ещё страны-члены ООН (и КНДР в их числе) которые уважают Устав Организации Объединенных Наций", - сказал Быкадоров.