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Украинские войска обстреляли Донецк, Пантелеймоновку и Яковлевку - РИА Новости, 04.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221004/donbass-1821485734.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Пантелеймоновку и Яковлевку
Украинские войска обстреляли Донецк, Пантелеймоновку и Яковлевку - РИА Новости, 04.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Пантелеймоновку и Яковлевку
Украинские войска за 40 минут выпустили по территории ДНР 24 снаряда, сообщило во вторник представительство республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T16:22
2022-10-04T16:22
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
пантелеймоновка (горловский район)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут выпустили по территории ДНР 24 снаряда, сообщило во вторник представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 15.15 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 15.18 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 15.35 украинские войска выпустили по Яковлевке пять снарядов калибром 122 миллиметра, в 15.49 по Кировскому району Донецка - четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 15.52 по Петровскому и Кировскому районам Донецка - шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html
https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
пантелеймоновка (горловский район)
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происшествия, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, пантелеймоновка (горловский район), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк (ДНР), Украина, Донецкая Народная Республика, Пантелеймоновка (Горловский район), Вооруженные силы Украины
16:22 04.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк, Пантелеймоновку и Яковлевку

Представительство ДНР: украинские войска выпустили по республике 24 снаряда за 40 минут

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донецкой области
Осколки украинских снарядов в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут выпустили по территории ДНР 24 снаряда, сообщило во вторник представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 15.15 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 15.18 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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1 октября, 08:00Специальная военная операция на Украине
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Представительство добавило, что в 15.35 украинские войска выпустили по Яковлевке пять снарядов калибром 122 миллиметра, в 15.49 по Кировскому району Донецка - четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 15.52 по Петровскому и Кировскому районам Донецка - шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецк (ДНР)УкраинаДонецкая Народная РеспубликаПантелеймоновка (Горловский район)Вооруженные силы Украины
 
 
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