https://ria.ru/20221004/donbass-1821485734.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Пантелеймоновку и Яковлевку

Украинские войска обстреляли Донецк, Пантелеймоновку и Яковлевку - РИА Новости, 04.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Пантелеймоновку и Яковлевку

Украинские войска за 40 минут выпустили по территории ДНР 24 снаряда, сообщило во вторник представительство республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T16:22

2022-10-04T16:22

2022-10-04T16:22

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

пантелеймоновка (горловский район)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут выпустили по территории ДНР 24 снаряда, сообщило во вторник представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 15.15 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 15.18 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 15.35 украинские войска выпустили по Яковлевке пять снарядов калибром 122 миллиметра, в 15.49 по Кировскому району Донецка - четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 15.52 по Петровскому и Кировскому районам Донецка - шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html

https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

пантелеймоновка (горловский район)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, пантелеймоновка (горловский район), вооруженные силы украины