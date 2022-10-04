https://ria.ru/20221004/donbass-1821416633.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку - РИА Новости, 04.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку, выпустив 22 снаряда, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T14:07

2022-10-04T14:07

2022-10-04T14:07

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк (днр)

макеевка

горловка

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку, выпустив 22 снаряда, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.57 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 13.16 украинские войска выпустили по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, в 13.20 по Никитовскому району Горловки - семь мин калибром 120 миллиметров, а в 13.26 по Червоногвардейскому району Макеевки - четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 13.29 украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

донецк (днр)

макеевка

горловка

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк (днр), макеевка, горловка, вооруженные силы рф