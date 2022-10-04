Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 22 снаряда по Донецку, Горловке и Макеевке
Осколки украинских снарядов в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку, выпустив 22 снаряда, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.57 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 13.16 украинские войска выпустили по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, в 13.20 по Никитовскому району Горловки - семь мин калибром 120 миллиметров, а в 13.26 по Червоногвардейскому району Макеевки - четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Кроме того, в 13.29 украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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