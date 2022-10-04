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Украинские войска 43 раза обстреляли ДНР за сутки - РИА Новости, 04.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221004/donbass-1821335455.html
Украинские войска 43 раза обстреляли ДНР за сутки
Украинские войска 43 раза обстреляли ДНР за сутки - РИА Новости, 04.10.2022
Украинские войска 43 раза обстреляли ДНР за сутки
Украинские войска за минувшие сутки 43 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, в том числе с использованием РСЗО HIMARS и "Ураган", выпустив... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T09:47
2022-10-04T09:47
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 окт – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 43 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, в том числе с использованием РСЗО HIMARS и "Ураган", выпустив 180 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За истекшие сутки представительство сообщало о 43 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник применял РСЗО HIMARS, "Ураган", артиллерию 155 мм. На ясиноватском – артиллерию 155 мм. На горловском - артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм. Выпустив 180 единиц различных боеприпасов", - отмечается в Telegram-канале представительства.Под огонь попали районы семи населенных пунктов, включая города Донецк, Ясиноватая, Макеевка, Докучаевск. В результате обстрелов ранены два человека в Куйбышевском районе Донецка.В предыдущие сутки представительство зафиксировало 31 обстрел территории ДНР со стороны украинских военных.
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
донбасс
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Последствия обстрелов района автовокзала в Донецке
Под огнем украинских войск оказался район автовокзала в центре Донецка, выбито остекление в торговом комплексе "Континент", повреждена диспетчерская и 3 трамвая.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, донецкая народная республика, украина, донецк (днр), донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк (ДНР), Донбасс, Вооруженные силы Украины
09:47 04.10.2022
 
Украинские войска 43 раза обстреляли ДНР за сутки

Представительство ДНР: украинские войска за сутки выпустили 180 беоприпасов по республике

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 окт – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 43 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, в том числе с использованием РСЗО HIMARS и "Ураган", выпустив 180 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 43 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник применял РСЗО HIMARS, "Ураган", артиллерию 155 мм. На ясиноватском – артиллерию 155 мм. На горловском - артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм. Выпустив 180 единиц различных боеприпасов", - отмечается в Telegram-канале представительства.
Под огонь попали районы семи населенных пунктов, включая города Донецк, Ясиноватая, Макеевка, Докучаевск. В результате обстрелов ранены два человека в Куйбышевском районе Донецка.
В предыдущие сутки представительство зафиксировало 31 обстрел территории ДНР со стороны украинских военных.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонецк (ДНР)ДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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