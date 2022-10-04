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Украинские войска 43 раза обстреляли ДНР за сутки
Украинские войска 43 раза обстреляли ДНР за сутки - РИА Новости, 04.10.2022
Украинские войска 43 раза обстреляли ДНР за сутки
Украинские войска за минувшие сутки 43 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, в том числе с использованием РСЗО HIMARS и "Ураган", выпустив... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T09:47
2022-10-04T09:47
2022-10-04T09:47
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 окт – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 43 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, в том числе с использованием РСЗО HIMARS и "Ураган", выпустив 180 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За истекшие сутки представительство сообщало о 43 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник применял РСЗО HIMARS, "Ураган", артиллерию 155 мм. На ясиноватском – артиллерию 155 мм. На горловском - артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм. Выпустив 180 единиц различных боеприпасов", - отмечается в Telegram-канале представительства.Под огонь попали районы семи населенных пунктов, включая города Донецк, Ясиноватая, Макеевка, Докучаевск. В результате обстрелов ранены два человека в Куйбышевском районе Донецка.В предыдущие сутки представительство зафиксировало 31 обстрел территории ДНР со стороны украинских военных.
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
донбасс
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Последствия обстрелов района автовокзала в Донецке
Под огнем украинских войск оказался район автовокзала в центре Донецка, выбито остекление в торговом комплексе "Континент", повреждена диспетчерская и 3 трамвая.
2022-10-04T09:47
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РИА Новости
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происшествия, донецкая народная республика, украина, донецк (днр), донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк (ДНР), Донбасс, Вооруженные силы Украины
Украинские войска 43 раза обстреляли ДНР за сутки
Представительство ДНР: украинские войска за сутки выпустили 180 беоприпасов по республике