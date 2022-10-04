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Украинские войска 43 раза обстреляли ДНР за сутки

Украинские войска 43 раза обстреляли ДНР за сутки - РИА Новости, 04.10.2022

Украинские войска 43 раза обстреляли ДНР за сутки

Украинские войска за минувшие сутки 43 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, в том числе с использованием РСЗО HIMARS и "Ураган", выпустив... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T09:47

2022-10-04T09:47

2022-10-04T09:47

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

украина

донецк (днр)

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 окт – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 43 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, в том числе с использованием РСЗО HIMARS и "Ураган", выпустив 180 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За истекшие сутки представительство сообщало о 43 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник применял РСЗО HIMARS, "Ураган", артиллерию 155 мм. На ясиноватском – артиллерию 155 мм. На горловском - артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм. Выпустив 180 единиц различных боеприпасов", - отмечается в Telegram-канале представительства.Под огонь попали районы семи населенных пунктов, включая города Донецк, Ясиноватая, Макеевка, Докучаевск. В результате обстрелов ранены два человека в Куйбышевском районе Донецка.В предыдущие сутки представительство зафиксировало 31 обстрел территории ДНР со стороны украинских военных.

донецкая народная республика

украина

донецк (днр)

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия обстрелов района автовокзала в Донецке Под огнем украинских войск оказался район автовокзала в центре Донецка, выбито остекление в торговом комплексе "Континент", повреждена диспетчерская и 3 трамвая. 2022-10-04T09:47 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, украина, донецк (днр), донбасс, вооруженные силы украины