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В Донецке выстроились очереди за российскими паспортами - РИА Новости, 04.10.2022
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В Донецке выстроились очереди за российскими паспортами
В Донецке выстроились очереди за российскими паспортами - РИА Новости, 04.10.2022
В Донецке выстроились очереди за российскими паспортами
После решения Конституционного суда, что жители Донецкой Народной Республики признаются гражданами России, в Донецке выстроились очереди за российскими... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T08:16
2022-10-04T11:51
общество
донецк (днр)
украина
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
донбасс
донецкая народная республика
славянск
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ДОНЕЦК, 4 окт — РИА Новости. После решения Конституционного суда, что жители Донецкой Народной Республики признаются гражданами России, в Донецке выстроились очереди за российскими паспортами, передает корреспондент РИА Новости.Сотрудники миграционной службы подтверждают, что после проведения референдумов количество желающих оформить документы увеличилось.Весной ему удалось приехать в Донецк из Славянска, который до сих пор находится под контролем украинских войск. Оформлять гражданство ДНР он не стал, а сразу получил российское.Получила комплект российских документов и молодая девушка, вся сознательная жизнь которой прошла уже в ДНР.Собеседница агентства уточнила, что у нее есть паспорт Украины, но она "никогда им не пользовалась и не планирует".Российские паспорта выдают в Донецкой Народной Республике уже несколько лет, и с каждым годом эта процедура упрощается. Сначала его могли получить граждане ДНР, причем для этого надо было выехать на территорию России. Теперь документ можно получить, имея только гражданство Украины и местную прописку. Выезжать на российскую территорию не нужно — документы можно оформить в Донецке. Сначала житель республики подает свои документы через один из приемных пунктов — зачастую они расположены в отделениях почты. Примерно через месяц он получает уведомление, что документы готовы и можно прийти за ними в миграционную службу ДНР. Сразу можно оформить и российский загранпаспорт.Как следует из конституционного закона о вхождении Донецкой Народной Республики в состав России, который накануне одобрила Госдума, граждане ДНР, Украины, лица без гражданства, проживающие в ДНР или ранее покинувшие ее территорию, и их несовершеннолетние дети приобретают российское гражданство в результате признания их гражданами России при условии принесения присяги.
https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
донецк (днр)
украина
донбасс
донецкая народная республика
славянск
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Жители ДНР получают российские паспорта
Жители ДНР после вхождения региона в РФ стали ещё активнее получать российские паспорта: теперь им не нужно для этого гражданство ДНР, а вместе с внутренним паспортом можно сразу оформить и загранпаспорт.
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общество, донецк (днр), украина, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, донбасс, донецкая народная республика, славянск
Общество, Донецк (ДНР), Украина, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Славянск
08:16 04.10.2022 (обновлено: 11:51 04.10.2022)
 
В Донецке выстроились очереди за российскими паспортами

В Донецке после принятия ДНР в состав России выстроились очереди за российскими паспортами

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 окт — РИА Новости. После решения Конституционного суда, что жители Донецкой Народной Республики признаются гражданами России, в Донецке выстроились очереди за российскими паспортами, передает корреспондент РИА Новости.
Сотрудники миграционной службы подтверждают, что после проведения референдумов количество желающих оформить документы увеличилось.
"Я ждал этого восемь лет. Всю свою жизнь я считал себя русским, а теперь на старости лет должен был разговаривать только на украинском", — рассказал РИА Новости пожилой мужчина.
Весной ему удалось приехать в Донецк из Славянска, который до сих пор находится под контролем украинских войск. Оформлять гражданство ДНР он не стал, а сразу получил российское.
Получила комплект российских документов и молодая девушка, вся сознательная жизнь которой прошла уже в ДНР.
"Давно нужно было это сделать, мы всегда считали себя частью России", — рассказала она РИА Новости.
Собеседница агентства уточнила, что у нее есть паспорт Украины, но она "никогда им не пользовалась и не планирует".
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Российские паспорта выдают в Донецкой Народной Республике уже несколько лет, и с каждым годом эта процедура упрощается. Сначала его могли получить граждане ДНР, причем для этого надо было выехать на территорию России. Теперь документ можно получить, имея только гражданство Украины и местную прописку. Выезжать на российскую территорию не нужно — документы можно оформить в Донецке. Сначала житель республики подает свои документы через один из приемных пунктов — зачастую они расположены в отделениях почты. Примерно через месяц он получает уведомление, что документы готовы и можно прийти за ними в миграционную службу ДНР. Сразу можно оформить и российский загранпаспорт.
Как следует из конституционного закона о вхождении Донецкой Народной Республики в состав России, который накануне одобрила Госдума, граждане ДНР, Украины, лица без гражданства, проживающие в ДНР или ранее покинувшие ее территорию, и их несовершеннолетние дети приобретают российское гражданство в результате признания их гражданами России при условии принесения присяги.
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