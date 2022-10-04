https://ria.ru/20221004/donbass-1821321663.html

В Донецке выстроились очереди за российскими паспортами

В Донецке выстроились очереди за российскими паспортами - РИА Новости, 04.10.2022

В Донецке выстроились очереди за российскими паспортами

После решения Конституционного суда, что жители Донецкой Народной Республики признаются гражданами России, в Донецке выстроились очереди за российскими... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T08:16

2022-10-04T08:16

2022-10-04T11:51

общество

донецк (днр)

украина

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

донбасс

донецкая народная республика

славянск

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ДОНЕЦК, 4 окт — РИА Новости. После решения Конституционного суда, что жители Донецкой Народной Республики признаются гражданами России, в Донецке выстроились очереди за российскими паспортами, передает корреспондент РИА Новости.Сотрудники миграционной службы подтверждают, что после проведения референдумов количество желающих оформить документы увеличилось.Весной ему удалось приехать в Донецк из Славянска, который до сих пор находится под контролем украинских войск. Оформлять гражданство ДНР он не стал, а сразу получил российское.Получила комплект российских документов и молодая девушка, вся сознательная жизнь которой прошла уже в ДНР.Собеседница агентства уточнила, что у нее есть паспорт Украины, но она "никогда им не пользовалась и не планирует".Российские паспорта выдают в Донецкой Народной Республике уже несколько лет, и с каждым годом эта процедура упрощается. Сначала его могли получить граждане ДНР, причем для этого надо было выехать на территорию России. Теперь документ можно получить, имея только гражданство Украины и местную прописку. Выезжать на российскую территорию не нужно — документы можно оформить в Донецке. Сначала житель республики подает свои документы через один из приемных пунктов — зачастую они расположены в отделениях почты. Примерно через месяц он получает уведомление, что документы готовы и можно прийти за ними в миграционную службу ДНР. Сразу можно оформить и российский загранпаспорт.Как следует из конституционного закона о вхождении Донецкой Народной Республики в состав России, который накануне одобрила Госдума, граждане ДНР, Украины, лица без гражданства, проживающие в ДНР или ранее покинувшие ее территорию, и их несовершеннолетние дети приобретают российское гражданство в результате признания их гражданами России при условии принесения присяги.

https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

донецк (днр)

украина

донбасс

донецкая народная республика

славянск

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жители ДНР получают российские паспорта Жители ДНР после вхождения региона в РФ стали ещё активнее получать российские паспорта: теперь им не нужно для этого гражданство ДНР, а вместе с внутренним паспортом можно сразу оформить и загранпаспорт. 2022-10-04T08:16 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, донецк (днр), украина, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, донбасс, донецкая народная республика, славянск