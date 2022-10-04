Муфтий ЛНР: Донбасс никогда не вернется в состав Украины из-за ее агрессии
Муфтий ЛНР заявил, что ЛНР и ДНР никогда не вернутся в состав Украины из-за ее агрессии
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкВоеннослужащие почетного караула Народной милиции на торжественном поднятии флага Луганской Народной Республики в Луганске
Военнослужащие почетного караула Народной милиции на торжественном поднятии флага Луганской Народной Республики в Луганске . Архивное фото
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Агрессивная и милитаристская политика Украины по отношению к Донецкой и Луганской Народным Республикам, а также Запорожской и Херсонской областям на дает Киеву даже малейшего шанса возвращения этих регионов в состав Украины, заявил РИА Новости председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) ЛНР Эльдар Гамбаров.
"После многолетних обстрелов и постоянной украинской агрессии по отношению к ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областям не может быть и речи об их возвращении в состав Украины. Это государство, которое якобы желает мира, на самом деле бомбит и уничтожает наше мирное населения. Киев пусть даже не намекает нам о совместном счастливом будущем", - сказал он.
По его словам, свое будущее ЛНР связывает только с Россией, в том числе единоверцами РФ.
"ДУМ ЛНР находится под каноническим руководством Духовного собрания мусульман России (ДСМР) во главе с Альбиром Кргановым. Мы уже провели ряд крупных совместных мероприятий. У нас полное взаимодействие и понимание по всем вопросам", - отметил Гамбаров.