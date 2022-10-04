https://ria.ru/20221004/donbass-1821316714.html

Муфтий ЛНР: Донбасс никогда не вернется в состав Украины из-за ее агрессии

Муфтий ЛНР: Донбасс никогда не вернется в состав Украины из-за ее агрессии - РИА Новости, 04.10.2022

Муфтий ЛНР: Донбасс никогда не вернется в состав Украины из-за ее агрессии

Агрессивная и милитаристская политика Украины по отношению к Донецкой и Луганской Народным Республикам, а также Запорожской и Херсонской областям на дает Киеву... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T06:13

2022-10-04T06:13

2022-10-04T06:13

в мире

луганская народная республика

украина

референдумы на освобожденных территориях

россия

общество

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Агрессивная и милитаристская политика Украины по отношению к Донецкой и Луганской Народным Республикам, а также Запорожской и Херсонской областям на дает Киеву даже малейшего шанса возвращения этих регионов в состав Украины, заявил РИА Новости председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) ЛНР Эльдар Гамбаров.По его словам, свое будущее ЛНР связывает только с Россией, в том числе единоверцами РФ."ДУМ ЛНР находится под каноническим руководством Духовного собрания мусульман России (ДСМР) во главе с Альбиром Кргановым. Мы уже провели ряд крупных совместных мероприятий. У нас полное взаимодействие и понимание по всем вопросам", - отметил Гамбаров.

https://ria.ru/20220830/kherson-1813095118.html

луганская народная республика

украина

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в мире, луганская народная республика, украина, референдумы на освобожденных территориях, россия, общество