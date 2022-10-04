https://ria.ru/20221004/dolschiki-1821395571.html

В Кемерово дольщики долгостроя ЖК "Старт" получили ключи от квартир

В Кемерово дольщики долгостроя ЖК "Старт" получили ключи от квартир - РИА Новости, 04.10.2022

В Кемерово дольщики долгостроя ЖК "Старт" получили ключи от квартир

Дольщики жилого комплекса "Старт" в Кемерово, застройщик которого прекратил строительство, оставив людей, вложивших деньги в жилье, без квартир, получили ключи, РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T13:17

2022-10-04T13:17

2022-10-04T16:34

общество

сергей цивилев

кемерово

кемеровская область

россия

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КЕМЕРОВО, 4 окт – РИА Новости. Дольщики жилого комплекса "Старт" в Кемерово, застройщик которого прекратил строительство, оставив людей, вложивших деньги в жилье, без квартир, получили ключи, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева."Поздравляю новоселов с нашей общей победой. Сегодня дольщики ЖК "Старт" получают ключи от своих квартир. Когда мы заходили на этот объект, в первую очередь проверили надежность конструкций зданий, которые долгое время стояли недостроенными, потому что безопасность людей - прежде всего. После того, как эксперты дали "добро" на достройку, к решению проблемы мы обратились в Фонд развития территорий, и благодаря решению наблюдательного совета фонда на достройку жилого комплекса было выделено более 450 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. Сроки и качество работ были на строгом контроле минстроя Кузбасса", — приводятся в сообщении слова Цивилева.Уточняется, что 203 семьи новоселов ждали этого события с 2015 года, когда началось строительство ЖК "Старт". Заселение планировалось на декабрь 2017 года, но компания "ЕСК Феникс-Строй" прекратила работы, оставив людей, вложивших деньги в жилье, без квартир. Ситуация решилась только после вмешательства губернатора Сергея Цивилева.Отмечается, что для решения ситуации с ЖК "Старт" был применен федеральный механизм защиты дольщиков, который ранее в Кузбассе не практиковался — создан региональный Фонд защиты прав дольщиков, который выступил новым застройщиком объекта. В отношении нерадивого застройщика применили процедуру банкротства. Регион получил средства федерального бюджета по решению наблюдательного совета Фонда развития территорий. В 2021 году работы на домах жилого комплекса "Старт" были возобновлены.Общая площадь жилых помещений в двух корпусах ЖК "Старт" по ул. Тухачевского в Кемерове составляет почти 8,8 тысячи квадратных метров.Помимо ЖК "Старт" механизм софинансирования применен также на других долгостроях — ЖСК "Известия" в Междуреченске и ООО "Участие" в селе Верхотомское Кемеровского округа. В общей сложности более 60 семей получили около 100 миллионов рублей компенсации по договорам, которые они заплатили недобросовестным застройщикам.По ряду объектов Кузбасс самостоятельно решил вопрос восстановления прав дольщиков. Это введенные в эксплуатацию дома в Кемерове по улице Гагарина и Двужильного, ЖК "Крылья" и "Датский двор". Всего квартиры получили почти 800 семей. Также в Осинниках жители получили около 50 миллионов рублей страховых выплат по решениям суда.

https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821181318.html

https://ria.ru/20221004/vyplaty-1821322263.html

https://ria.ru/20220930/blagoustroystvo-1820497270.html

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Владимир Лаврентьев

общество, сергей цивилев, кемерово, кемеровская область, россия, жилье