13:17 04.10.2022 (обновлено: 16:34 04.10.2022)
В Кемерово дольщики долгостроя ЖК "Старт" получили ключи от квартир
В Кемерово дольщики долгостроя жилого комплекса "Старт" получили ключи от своих квартир
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства КузбассаДетская площадка ЖК "Старт" в Кемерово
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
КЕМЕРОВО, 4 окт – РИА Новости. Дольщики жилого комплекса "Старт" в Кемерово, застройщик которого прекратил строительство, оставив людей, вложивших деньги в жилье, без квартир, получили ключи, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
"Поздравляю новоселов с нашей общей победой. Сегодня дольщики ЖК "Старт" получают ключи от своих квартир. Когда мы заходили на этот объект, в первую очередь проверили надежность конструкций зданий, которые долгое время стояли недостроенными, потому что безопасность людей - прежде всего. После того, как эксперты дали "добро" на достройку, к решению проблемы мы обратились в Фонд развития территорий, и благодаря решению наблюдательного совета фонда на достройку жилого комплекса было выделено более 450 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. Сроки и качество работ были на строгом контроле минстроя Кузбасса", — приводятся в сообщении слова Цивилева.
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства КузбассаДольщики жилого комплекса "Старт" в Кемерово
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Дольщики жилого комплекса "Старт" в Кемерово
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства КузбассаДольщик жилого комплекса "Старт" в Кемерово
2 из 3
Дольщик жилого комплекса "Старт" в Кемерово
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства КузбассаДольщики жилого комплекса "Старт" в Кемерово
3 из 3
Дольщики жилого комплекса "Старт" в Кемерово
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
1 из 3
Дольщики жилого комплекса "Старт" в Кемерово
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
2 из 3
Дольщик жилого комплекса "Старт" в Кемерово
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
3 из 3
Дольщики жилого комплекса "Старт" в Кемерово
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Уточняется, что 203 семьи новоселов ждали этого события с 2015 года, когда началось строительство ЖК "Старт". Заселение планировалось на декабрь 2017 года, но компания "ЕСК Феникс-Строй" прекратила работы, оставив людей, вложивших деньги в жилье, без квартир. Ситуация решилась только после вмешательства губернатора Сергея Цивилева.
Отмечается, что для решения ситуации с ЖК "Старт" был применен федеральный механизм защиты дольщиков, который ранее в Кузбассе не практиковался — создан региональный Фонд защиты прав дольщиков, который выступил новым застройщиком объекта. В отношении нерадивого застройщика применили процедуру банкротства. Регион получил средства федерального бюджета по решению наблюдательного совета Фонда развития территорий. В 2021 году работы на домах жилого комплекса "Старт" были возобновлены.
Общая площадь жилых помещений в двух корпусах ЖК "Старт" по ул. Тухачевского в Кемерове составляет почти 8,8 тысячи квадратных метров.
Помимо ЖК "Старт" механизм софинансирования применен также на других долгостроях — ЖСК "Известия" в Междуреченске и ООО "Участие" в селе Верхотомское Кемеровского округа. В общей сложности более 60 семей получили около 100 миллионов рублей компенсации по договорам, которые они заплатили недобросовестным застройщикам.
По ряду объектов Кузбасс самостоятельно решил вопрос восстановления прав дольщиков. Это введенные в эксплуатацию дома в Кемерове по улице Гагарина и Двужильного, ЖК "Крылья" и "Датский двор". Всего квартиры получили почти 800 семей. Также в Осинниках жители получили около 50 миллионов рублей страховых выплат по решениям суда.
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