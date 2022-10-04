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В Кемерово дольщики долгостроя ЖК "Старт" получили ключи от квартир - РИА Новости, 04.10.2022
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В Кемерово дольщики долгостроя ЖК "Старт" получили ключи от квартир
В Кемерово дольщики долгостроя ЖК "Старт" получили ключи от квартир - РИА Новости, 04.10.2022
В Кемерово дольщики долгостроя ЖК "Старт" получили ключи от квартир
Дольщики жилого комплекса "Старт" в Кемерово, застройщик которого прекратил строительство, оставив людей, вложивших деньги в жилье, без квартир, получили ключи, РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T13:17
2022-10-04T16:34
общество
сергей цивилев
кемерово
кемеровская область
россия
жилье
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КЕМЕРОВО, 4 окт – РИА Новости. Дольщики жилого комплекса "Старт" в Кемерово, застройщик которого прекратил строительство, оставив людей, вложивших деньги в жилье, без квартир, получили ключи, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева."Поздравляю новоселов с нашей общей победой. Сегодня дольщики ЖК "Старт" получают ключи от своих квартир. Когда мы заходили на этот объект, в первую очередь проверили надежность конструкций зданий, которые долгое время стояли недостроенными, потому что безопасность людей - прежде всего. После того, как эксперты дали "добро" на достройку, к решению проблемы мы обратились в Фонд развития территорий, и благодаря решению наблюдательного совета фонда на достройку жилого комплекса было выделено более 450 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. Сроки и качество работ были на строгом контроле минстроя Кузбасса", — приводятся в сообщении слова Цивилева.Уточняется, что 203 семьи новоселов ждали этого события с 2015 года, когда началось строительство ЖК "Старт". Заселение планировалось на декабрь 2017 года, но компания "ЕСК Феникс-Строй" прекратила работы, оставив людей, вложивших деньги в жилье, без квартир. Ситуация решилась только после вмешательства губернатора Сергея Цивилева.Отмечается, что для решения ситуации с ЖК "Старт" был применен федеральный механизм защиты дольщиков, который ранее в Кузбассе не практиковался — создан региональный Фонд защиты прав дольщиков, который выступил новым застройщиком объекта. В отношении нерадивого застройщика применили процедуру банкротства. Регион получил средства федерального бюджета по решению наблюдательного совета Фонда развития территорий. В 2021 году работы на домах жилого комплекса "Старт" были возобновлены.Общая площадь жилых помещений в двух корпусах ЖК "Старт" по ул. Тухачевского в Кемерове составляет почти 8,8 тысячи квадратных метров.Помимо ЖК "Старт" механизм софинансирования применен также на других долгостроях — ЖСК "Известия" в Междуреченске и ООО "Участие" в селе Верхотомское Кемеровского округа. В общей сложности более 60 семей получили около 100 миллионов рублей компенсации по договорам, которые они заплатили недобросовестным застройщикам.По ряду объектов Кузбасс самостоятельно решил вопрос восстановления прав дольщиков. Это введенные в эксплуатацию дома в Кемерове по улице Гагарина и Двужильного, ЖК "Крылья" и "Датский двор". Всего квартиры получили почти 800 семей. Также в Осинниках жители получили около 50 миллионов рублей страховых выплат по решениям суда.
https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821181318.html
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общество, сергей цивилев, кемерово, кемеровская область, россия, жилье
Общество, Сергей Цивилев, Кемерово, Кемеровская область, Россия, Жилье
13:17 04.10.2022 (обновлено: 16:34 04.10.2022)
 
В Кемерово дольщики долгостроя ЖК "Старт" получили ключи от квартир

В Кемерово дольщики долгостроя жилого комплекса "Старт" получили ключи от своих квартир

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства КузбассаДетская площадка ЖК "Старт" в Кемерово
Детская площадка ЖК Старт в Кемерово - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
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КЕМЕРОВО, 4 окт – РИА Новости. Дольщики жилого комплекса "Старт" в Кемерово, застройщик которого прекратил строительство, оставив людей, вложивших деньги в жилье, без квартир, получили ключи, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
"Поздравляю новоселов с нашей общей победой. Сегодня дольщики ЖК "Старт" получают ключи от своих квартир. Когда мы заходили на этот объект, в первую очередь проверили надежность конструкций зданий, которые долгое время стояли недостроенными, потому что безопасность людей - прежде всего. После того, как эксперты дали "добро" на достройку, к решению проблемы мы обратились в Фонд развития территорий, и благодаря решению наблюдательного совета фонда на достройку жилого комплекса было выделено более 450 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. Сроки и качество работ были на строгом контроле минстроя Кузбасса", — приводятся в сообщении слова Цивилева.
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства КузбассаДольщики жилого комплекса "Старт" в Кемерово
Жилой комплекс Старт в Кемерово
1 из 3
Дольщики жилого комплекса "Старт" в Кемерово
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства КузбассаДольщик жилого комплекса "Старт" в Кемерово
Дольщик жилого комплекса Старт в Кемерово
2 из 3
Дольщик жилого комплекса "Старт" в Кемерово
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства КузбассаДольщики жилого комплекса "Старт" в Кемерово
Жилой комплекс Старт в Кемерово
3 из 3
Дольщики жилого комплекса "Старт" в Кемерово
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
1 из 3
Дольщики жилого комплекса "Старт" в Кемерово
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
2 из 3
Дольщик жилого комплекса "Старт" в Кемерово
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
3 из 3
Дольщики жилого комплекса "Старт" в Кемерово
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Уточняется, что 203 семьи новоселов ждали этого события с 2015 года, когда началось строительство ЖК "Старт". Заселение планировалось на декабрь 2017 года, но компания "ЕСК Феникс-Строй" прекратила работы, оставив людей, вложивших деньги в жилье, без квартир. Ситуация решилась только после вмешательства губернатора Сергея Цивилева.
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Отмечается, что для решения ситуации с ЖК "Старт" был применен федеральный механизм защиты дольщиков, который ранее в Кузбассе не практиковался — создан региональный Фонд защиты прав дольщиков, который выступил новым застройщиком объекта. В отношении нерадивого застройщика применили процедуру банкротства. Регион получил средства федерального бюджета по решению наблюдательного совета Фонда развития территорий. В 2021 году работы на домах жилого комплекса "Старт" были возобновлены.
Общая площадь жилых помещений в двух корпусах ЖК "Старт" по ул. Тухачевского в Кемерове составляет почти 8,8 тысячи квадратных метров.
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Помимо ЖК "Старт" механизм софинансирования применен также на других долгостроях — ЖСК "Известия" в Междуреченске и ООО "Участие" в селе Верхотомское Кемеровского округа. В общей сложности более 60 семей получили около 100 миллионов рублей компенсации по договорам, которые они заплатили недобросовестным застройщикам.
По ряду объектов Кузбасс самостоятельно решил вопрос восстановления прав дольщиков. Это введенные в эксплуатацию дома в Кемерове по улице Гагарина и Двужильного, ЖК "Крылья" и "Датский двор". Всего квартиры получили почти 800 семей. Также в Осинниках жители получили около 50 миллионов рублей страховых выплат по решениям суда.
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