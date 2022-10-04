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Доходы госпредприятий Китая за восемь месяцев этого года выросли на 9,5% - РИА Новости, 04.10.2022
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Доходы госпредприятий Китая за восемь месяцев этого года выросли на 9,5%
Доходы госпредприятий Китая за восемь месяцев этого года выросли на 9,5% - РИА Новости, 04.10.2022
Доходы госпредприятий Китая за восемь месяцев этого года выросли на 9,5%
Операционные доходы государственных и государственно-холдинговых предприятий Китая по итогам первых восемь месяцев этого года выросли на 9,5% в годовом... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T12:31
2022-10-04T12:31
россия-китай: главное
министерство финансов китая
китай
экономика
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МОСКВА, 4 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Операционные доходы государственных и государственно-холдинговых предприятий Китая по итогам первых восемь месяцев этого года выросли на 9,5% в годовом исчислении до 52,35 триллиона юаней (около 7,37 триллиона долларов), свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные министерства финансов КНР.Согласно данным, доходы госпредприятий центрального подчинения достигли 29,4 триллиона юаней с ростом на 10,5%, а доходы местных госпредприятий выросли на 8,2% до 22,9 триллиона юаней.При этом, прибыль госпредприятий в январе-августе сократилась на 1,5% до 3,01 триллиона юаней.По состоянию на конец августа, коэффициент задолженности госпредприятий страны составил 64,5%, что на 0,2 п. п. выше, чем за аналогичный период прошлого года.
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министерство финансов китая, китай, экономика
Россия-Китай: Главное, Министерство финансов Китая, Китай, Экономика
12:31 04.10.2022
 

Доходы госпредприятий Китая за восемь месяцев этого года выросли на 9,5%

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в медиабанкКитайские юани
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 4 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Операционные доходы государственных и государственно-холдинговых предприятий Китая по итогам первых восемь месяцев этого года выросли на 9,5% в годовом исчислении до 52,35 триллиона юаней (около 7,37 триллиона долларов), свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные министерства финансов КНР.
Согласно данным, доходы госпредприятий центрального подчинения достигли 29,4 триллиона юаней с ростом на 10,5%, а доходы местных госпредприятий выросли на 8,2% до 22,9 триллиона юаней.
При этом, прибыль госпредприятий в январе-августе сократилась на 1,5% до 3,01 триллиона юаней.
По состоянию на конец августа, коэффициент задолженности госпредприятий страны составил 64,5%, что на 0,2 п. п. выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Мужчины в центральном деловом районе Пекина - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 11:39Россия-Китай: Главное
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Россия-Китай: ГлавноеМинистерство финансов КитаяКитайЭкономика
 
 
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