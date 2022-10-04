https://ria.ru/20221004/dodik-1821770140.html

Партия Додика сохранила лидерство среди сербских партий на выборах в БиГ

Партия Додика сохранила лидерство среди сербских партий на выборах в БиГ - РИА Новости, 05.10.2022

Партия Додика сохранила лидерство среди сербских партий на выборах в БиГ

Союз независимых социал-демократов (СНСД) лидера президентских выборов в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика также лидирует на... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-04T16:20

2022-10-04T16:20

2022-10-05T17:23

в мире

милорад додик

владимир путин

республика сербская

россия

сербия

сербская демократическая партия

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796258641_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b7846b3ed77aea30c3401d8263ee6f5f.jpg

БЕЛГРАД, 4 окт – РИА Новости. Союз независимых социал-демократов (СНСД) лидера президентских выборов в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика также лидирует на голосовании в нижнюю Палату представителей Парламентской ассамблеи БиГ, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии страны с 89,19% участков.Жители БиГ в воскресенье выбирали трех членов коллективного главы государства - президиума – по одному от бошняков (славян-мусульман), боснийских хорватов и местных сербов, 42 депутатов Палаты представителей парламентской ассамблеи БиГ, 83 депутатов Скупщины (парламента) Республики Сербской (РС БиГ), президента и вице-президентов РС БиГ, 98 депутатов в палату представителей хорватско-мусульманской Федерации Боснии и Герцеговины и кандидатов в муниципальные собрания. Правом голоса обладали 3 386 666 граждан, явка составила 50%.Согласно обновленным днем во вторник на официальном сайте избиркома данным, СНСД получает 42,04% голосов избирателей в Республике Сербской, оппозиционная Сербская демократическая партия – 18,61%, партнерская ей Партия демократического прогресса – 11,69%. Подсчитан материал с 89,19% участков.Сам Додик на выборах президента РС БиГ лидирует с 48,28% голосов, ближайший конкурент на пост президента РС БиГ – Елена Тривич – получает 43,39% поддержки избирателей.Правящая в Республике Сербской партия Независимых социал-демократов Додика в ночь на понедельник уже провозгласила его победу на выборах президента РС на основании данных своих наблюдателей. Он пообещал продолжить проводимую политику и сотрудничество с Сербией, Россией и Венгрией.Милорад Додик в свои 63 года трижды был премьером и дважды президентом РС БиГ. Он считается самым пророссийским политиком в БиГ, годами находится под санкциями Запада и открыто не признает Высокого представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта, чье назначение в ООН не утвердили РФ и КНР.В ходе визита в Москву 22 сентября кандидат в президенты РС БиГ провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным и подчеркнул, что Россия является ключевым внешнеэкономическом партнером Республики Сербской и постоянно оказывает ей поддержку, в том числе в Совете Безопасности ООН. В ночь на понедельник лидер правящей в РС партии Союз независимых социал-демократов Додик уже провозгласил свою победу и пообещал поддерживать сотрудничество с Сербией, Россией и Венгрией. В ночь на вторник он рассказал о прямом вмешательстве представителей ЕС и США в волеизъявление граждан, накануне дня голосования глава постоянной делегации ЕС в БиГ Йохан Саттлер обнародовал заявление, в котором призвал граждан голосовать за перемены, чтобы "перестать быть в положении заложников". Посол США Майкл Мерфи также призвал граждан как можно активнее участвовать в волеизъявлении, чтобы "выбрать кого-то другого", если нынешние власти не устраивают.О своей победе заявила и член партии - нынешний президент РС БиГ Желька Цвиянович, она выдвигалась на пост члена президиума БиГ от сербского народа, по последним данным получает 52,57%.

https://ria.ru/20221005/samoopredelenie-1821764633.html

https://ria.ru/20221004/dodik-1821479164.html

республика сербская

россия

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, милорад додик, владимир путин, республика сербская, россия, сербия, сербская демократическая партия, евросоюз, оон