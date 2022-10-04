16:20 04.10.2022 (обновлено: 17:23 05.10.2022)
Партия Додика сохранила лидерство среди сербских партий на выборах в БиГ
Партия СНСД Милорада Додика лидирует среди сербских партий на выборах в парламент БиГ
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЧлен Президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик
Член Президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик. Архивное фото
БЕЛГРАД, 4 окт – РИА Новости. Союз независимых социал-демократов (СНСД) лидера президентских выборов в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика также лидирует на голосовании в нижнюю Палату представителей Парламентской ассамблеи БиГ, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии страны с 89,19% участков.
Жители БиГ в воскресенье выбирали трех членов коллективного главы государства - президиума – по одному от бошняков (славян-мусульман), боснийских хорватов и местных сербов, 42 депутатов Палаты представителей парламентской ассамблеи БиГ, 83 депутатов Скупщины (парламента) Республики Сербской (РС БиГ), президента и вице-президентов РС БиГ, 98 депутатов в палату представителей хорватско-мусульманской Федерации Боснии и Герцеговины и кандидатов в муниципальные собрания. Правом голоса обладали 3 386 666 граждан, явка составила 50%.
Согласно обновленным днем во вторник на официальном сайте избиркома данным, СНСД получает 42,04% голосов избирателей в Республике Сербской, оппозиционная Сербская демократическая партия – 18,61%, партнерская ей Партия демократического прогресса – 11,69%. Подсчитан материал с 89,19% участков.
Сам Додик на выборах президента РС БиГ лидирует с 48,28% голосов, ближайший конкурент на пост президента РС БиГ – Елена Тривич – получает 43,39% поддержки избирателей.
Милорад Додик в свои 63 года трижды был премьером и дважды президентом РС БиГ. Он считается самым пророссийским политиком в БиГ, годами находится под санкциями Запада и открыто не признает Высокого представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта, чье назначение в ООН не утвердили РФ и КНР.
В ходе визита в Москву 22 сентября кандидат в президенты РС БиГ провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным и подчеркнул, что Россия является ключевым внешнеэкономическом партнером Республики Сербской и постоянно оказывает ей поддержку, в том числе в Совете Безопасности ООН. В ночь на понедельник лидер правящей в РС партии Союз независимых социал-демократов Додик уже провозгласил свою победу и пообещал поддерживать сотрудничество с Сербией, Россией и Венгрией. В ночь на вторник он рассказал о прямом вмешательстве представителей ЕС и США в волеизъявление граждан, накануне дня голосования глава постоянной делегации ЕС в БиГ Йохан Саттлер обнародовал заявление, в котором призвал граждан голосовать за перемены, чтобы "перестать быть в положении заложников". Посол США Майкл Мерфи также призвал граждан как можно активнее участвовать в волеизъявлении, чтобы "выбрать кого-то другого", если нынешние власти не устраивают.
О своей победе заявила и член партии - нынешний президент РС БиГ Желька Цвиянович, она выдвигалась на пост члена президиума БиГ от сербского народа, по последним данным получает 52,57%.