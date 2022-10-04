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Додик лидирует на выборах президента Республики Сербской БиГ - РИА Новости, 04.10.2022
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Додик лидирует на выборах президента Республики Сербской БиГ
Додик лидирует на выборах президента Республики Сербской БиГ - РИА Новости, 04.10.2022
Додик лидирует на выборах президента Республики Сербской БиГ
Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербского народа Милорад Додик лидирует на выборах президента Республики Сербской БиГ, заявила Центральная... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T16:08
2022-10-04T16:08
в мире
милорад додик
владимир путин
россия
евросоюз
оон
федерация боснии и герцеговины
сербская демократическая партия
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БЕЛГРАД, 4 окт – РИА Новости. Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербского народа Милорад Додик лидирует на выборах президента Республики Сербской БиГ, заявила Центральная избирательная комиссия страны на основании предварительных данных обработки данных с 94,06% участков.Жители БиГ в воскресенье выбирали трех членов коллективного главы государства - президиума – по одному от бошняков (славян-мусульман), боснийских хорватов и местных сербов, 42 депутата Палаты представителей парламентской ассамблеи БиГ, 83 депутата Скупщины (парламента) Республики Сербской (РС БиГ), президента и вице-президентов РС БиГ, 98 депутатов в палату представителей хорватско-мусульманской Федерации Боснии и Герцеговины и кандидатов в муниципальные собрания. Правом голоса обладали 3 386 666 граждан, явка составила 50%.Согласно обновленным днем во вторник на официальном сайте избиркома данным Додик лидирует с 48,28% голосов, ближайший конкурент на пост президента РС БиГ – Елена Тривич - получает 43,39% поддержки избирателей. Обработан материал с 94,06% избирательных участков.Лидер правящей в РС партии Союз независимых социал-демократов Додик уже провозгласил свою победу и пообещал поддерживать сотрудничество с Сербией, Россией и Венгрией. В ночь на вторник он рассказал о прямом вмешательстве представителей ЕС и США в волеизъявление граждан, накануне дня голосования глава постоянной делегации ЕС в БиГ Йохан Саттлер обнародовал заявление, в котором призвал граждан голосовать за перемены, чтобы "перестать быть в положении заложников". Посол США Майкл Мерфи также призвал граждан как можно активнее участвовать в волеизъявлении, чтобы "выбрать кого-то другого", если нынешние власти не устраивают.Додик в свои 63 года трижды был премьером и дважды президентом РС БиГ. Он считается самым пророссийским политиком в БиГ, годами находится под санкциями Запада и открыто не признает Высокого представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта, чье назначение в ООН не утвердили РФ и КНР.В ходе визита в Москву 22 сентября кандидат в президенты РС БиГ провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным и подчеркнул, что Россия является ключевым внешнеэкономическом партнером Республики Сербской и постоянно оказывает ей поддержку, в том числе в Совете Безопасности ООН. В интервью РИА Новости Додик указал, что "Запад считает, что наделен правом решать за других". Он также выразил уверенность в своей победе, но отметил, что свидетельства вмешательства в выборы в БиГ со стороны Запада имеются - Запад финансирует и продвигает своих кандидатов, которые не пользуются широкой поддержкой населения.Крупнейшим конкурентом Додика стала зампредседателя оппозиционной Партии демократического прогресса, поддержанная и Сербской демократической партией, 39-летняя преподаватель экономики Елена Тривич. Основой своей кампании она сделала критику 17 лет правления СНСД, борьбу с коррупций и насущные потребности граждан.
https://ria.ru/20221003/vybory-1821302568.html
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в мире, милорад додик, владимир путин, россия, евросоюз, оон, федерация боснии и герцеговины, сербская демократическая партия, сша
В мире, Милорад Додик, Владимир Путин, Россия, Евросоюз, ООН, Федерация Боснии и Герцеговины, Сербская демократическая партия, США
16:08 04.10.2022
 
Додик лидирует на выборах президента Республики Сербской БиГ

Додик лидирует на выборах президента Республики Сербской БиГ, набрав 48,28 процента

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМилорад Додик
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Милорад Додик. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 4 окт – РИА Новости. Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербского народа Милорад Додик лидирует на выборах президента Республики Сербской БиГ, заявила Центральная избирательная комиссия страны на основании предварительных данных обработки данных с 94,06% участков.
Жители БиГ в воскресенье выбирали трех членов коллективного главы государства - президиума – по одному от бошняков (славян-мусульман), боснийских хорватов и местных сербов, 42 депутата Палаты представителей парламентской ассамблеи БиГ, 83 депутата Скупщины (парламента) Республики Сербской (РС БиГ), президента и вице-президентов РС БиГ, 98 депутатов в палату представителей хорватско-мусульманской Федерации Боснии и Герцеговины и кандидатов в муниципальные собрания. Правом голоса обладали 3 386 666 граждан, явка составила 50%.
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 23:31
Додик заявил о вмешательстве ЕС и США в выборы в Республике Сербской БиГ
Согласно обновленным днем во вторник на официальном сайте избиркома данным Додик лидирует с 48,28% голосов, ближайший конкурент на пост президента РС БиГ – Елена Тривич - получает 43,39% поддержки избирателей. Обработан материал с 94,06% избирательных участков.
Лидер правящей в РС партии Союз независимых социал-демократов Додик уже провозгласил свою победу и пообещал поддерживать сотрудничество с Сербией, Россией и Венгрией. В ночь на вторник он рассказал о прямом вмешательстве представителей ЕС и США в волеизъявление граждан, накануне дня голосования глава постоянной делегации ЕС в БиГ Йохан Саттлер обнародовал заявление, в котором призвал граждан голосовать за перемены, чтобы "перестать быть в положении заложников". Посол США Майкл Мерфи также призвал граждан как можно активнее участвовать в волеизъявлении, чтобы "выбрать кого-то другого", если нынешние власти не устраивают.
Додик в свои 63 года трижды был премьером и дважды президентом РС БиГ. Он считается самым пророссийским политиком в БиГ, годами находится под санкциями Запада и открыто не признает Высокого представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта, чье назначение в ООН не утвердили РФ и КНР.
Вступление Боснии и Герцеговины в НАТО невозможно – Додик - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 09:26
Республика Сербская не поддерживает вступление БиГ в НАТО, заявил Додик
В ходе визита в Москву 22 сентября кандидат в президенты РС БиГ провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным и подчеркнул, что Россия является ключевым внешнеэкономическом партнером Республики Сербской и постоянно оказывает ей поддержку, в том числе в Совете Безопасности ООН. В интервью РИА Новости Додик указал, что "Запад считает, что наделен правом решать за других". Он также выразил уверенность в своей победе, но отметил, что свидетельства вмешательства в выборы в БиГ со стороны Запада имеются - Запад финансирует и продвигает своих кандидатов, которые не пользуются широкой поддержкой населения.
Крупнейшим конкурентом Додика стала зампредседателя оппозиционной Партии демократического прогресса, поддержанная и Сербской демократической партией, 39-летняя преподаватель экономики Елена Тривич. Основой своей кампании она сделала критику 17 лет правления СНСД, борьбу с коррупций и насущные потребности граждан.
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 09:33
Лидер боснийских сербов пригласил Путина посетить Баня-Луку
 
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