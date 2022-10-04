https://ria.ru/20221004/dobrovoltsy-1821330833.html

Более 70 тысяч человек решили записаться в добровольцы через "Госуслуги"

Более 70 тысяч человек решили записаться в добровольцы через "Госуслуги" - РИА Новости, 04.10.2022

Более 70 тысяч человек решили записаться в добровольцы через "Госуслуги"

Более 70 тысяч запросов на запись в добровольцы зафиксировано на портале госуслуг со дня объявления частичной мобилизации в России, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T09:20

2022-10-04T09:20

2022-10-04T09:48

общество

россия

частичная мобилизация в россии

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Более 70 тысяч запросов на запись в добровольцы зафиксировано на портале госуслуг со дня объявления частичной мобилизации в России, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.В понедельник стало известно, что на "Госуслугах" появились два новых сервиса - для обжалования призыва по частичной мобилизации и для записи добровольцем."Первый - стать добровольцем. Для тех, кто решил добровольно принять участие в СВО. Отмечу, что с начала мобилизации на портале было зафиксировано более 70 тысяч запросов на эту тему. Теперь заявку можно оформить быстро, нажав на банер "стать добровольцем" или перейдя в этот раздел через цифровой голосовой помощник", - сказал Чернышенко.По его словам, сервис был запущен в тестовом режиме в выходные, и через него уже записались 2 тысячи добровольцев.

https://ria.ru/20221003/dobrovoltsy-1821297182.html

https://ria.ru/20220925/dobrovolets-1819285443.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, частичная мобилизация в россии, дмитрий чернышенко