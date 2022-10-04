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Более 70 тысяч человек решили записаться в добровольцы через "Госуслуги" - РИА Новости, 04.10.2022
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Более 70 тысяч человек решили записаться в добровольцы через "Госуслуги"
Более 70 тысяч человек решили записаться в добровольцы через "Госуслуги" - РИА Новости, 04.10.2022
Более 70 тысяч человек решили записаться в добровольцы через "Госуслуги"
Более 70 тысяч запросов на запись в добровольцы зафиксировано на портале госуслуг со дня объявления частичной мобилизации в России, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T09:20
2022-10-04T09:48
общество
россия
частичная мобилизация в россии
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Более 70 тысяч запросов на запись в добровольцы зафиксировано на портале госуслуг со дня объявления частичной мобилизации в России, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.В понедельник стало известно, что на "Госуслугах" появились два новых сервиса - для обжалования призыва по частичной мобилизации и для записи добровольцем."Первый - стать добровольцем. Для тех, кто решил добровольно принять участие в СВО. Отмечу, что с начала мобилизации на портале было зафиксировано более 70 тысяч запросов на эту тему. Теперь заявку можно оформить быстро, нажав на банер "стать добровольцем" или перейдя в этот раздел через цифровой голосовой помощник", - сказал Чернышенко.По его словам, сервис был запущен в тестовом режиме в выходные, и через него уже записались 2 тысячи добровольцев.
https://ria.ru/20221003/dobrovoltsy-1821297182.html
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общество, россия, частичная мобилизация в россии, дмитрий чернышенко
Общество, Россия, Частичная мобилизация в России, Дмитрий Чернышенко
09:20 04.10.2022 (обновлено: 09:48 04.10.2022)
 
Более 70 тысяч человек решили записаться в добровольцы через "Госуслуги"

Вице-премьер Чернышенко заявил о 70 тысячах запросов на "Госуслугах" стать добровольцем

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкДобровольцы на построении в палаточном лагере на базе Российского университета спецназа в Гудермесе
Добровольцы на построении в палаточном лагере на базе Российского университета спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Добровольцы на построении в палаточном лагере на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Более 70 тысяч запросов на запись в добровольцы зафиксировано на портале госуслуг со дня объявления частичной мобилизации в России, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
В понедельник стало известно, что на "Госуслугах" появились два новых сервиса - для обжалования призыва по частичной мобилизации и для записи добровольцем.
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"Первый - стать добровольцем. Для тех, кто решил добровольно принять участие в СВО. Отмечу, что с начала мобилизации на портале было зафиксировано более 70 тысяч запросов на эту тему. Теперь заявку можно оформить быстро, нажав на банер "стать добровольцем" или перейдя в этот раздел через цифровой голосовой помощник", - сказал Чернышенко.
По его словам, сервис был запущен в тестовом режиме в выходные, и через него уже записались 2 тысячи добровольцев.
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ОбществоРоссияЧастичная мобилизация в РоссииДмитрий Чернышенко
 
 
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