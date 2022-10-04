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Украинские военные во вторник выпустили более 70 снарядов по ДНР
Украинские военные во вторник выпустили более 70 снарядов по ДНР - РИА Новости, 04.10.2022
Украинские военные во вторник выпустили более 70 снарядов по ДНР
Украинские войска выпустили во вторник по Донецкой Народной Республике более 70 снарядов, заявил подполковник Народной милиции ДНР Андрей Баевский. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:43
2022-10-04T15:43
2022-10-04T15:43
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили во вторник по Донецкой Народной Республике более 70 снарядов, заявил подполковник Народной милиции ДНР Андрей Баевский."Сегодня поспокойнее. По состоянию на 14.00 мск выпущено по территории Донецка и вообще всех населенных пунктов ДНР чуть более 70 снарядов калибра 152 миллиметра и 155 миллиметров", - сказал он в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР)
Украинские военные во вторник выпустили более 70 снарядов по ДНР
Подполковник Баевский: украинские военные во вторник выпустили более 70 снарядов по ДНР