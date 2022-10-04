https://ria.ru/20221004/dnr-1821469855.html

Украинские военные во вторник выпустили более 70 снарядов по ДНР

Украинские военные во вторник выпустили более 70 снарядов по ДНР - РИА Новости, 04.10.2022

Украинские военные во вторник выпустили более 70 снарядов по ДНР

Украинские войска выпустили во вторник по Донецкой Народной Республике более 70 снарядов, заявил подполковник Народной милиции ДНР Андрей Баевский. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T15:43

2022-10-04T15:43

2022-10-04T15:43

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили во вторник по Донецкой Народной Республике более 70 снарядов, заявил подполковник Народной милиции ДНР Андрей Баевский."Сегодня поспокойнее. По состоянию на 14.00 мск выпущено по территории Донецка и вообще всех населенных пунктов ДНР чуть более 70 снарядов калибра 152 миллиметра и 155 миллиметров", - сказал он в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр)