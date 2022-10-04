https://ria.ru/20221004/dnr-1821366221.html
В ДНР ратифицировали договор о вхождении республики в состав России
В ДНР ратифицировали договор о вхождении республики в состав России - РИА Новости, 04.10.2022
В ДНР ратифицировали договор о вхождении республики в состав России
Народный совет ДНР ратифицировал международный договор о вхождении республики в состав Российской Федерации, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T11:25
2022-10-04T11:25
2022-10-04T11:30
политика
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Народный совет ДНР ратифицировал международный договор о вхождении республики в состав Российской Федерации, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в России."Народный Совет ДНР ратифицировал международный договор о вхождении ДНР в состав Российской Федерации", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, донецкая народная республика, россия
Политика, Донецкая Народная Республика, Россия
11:25 04.10.2022 (обновлено: 11:30 04.10.2022)
В ДНР ратифицировали договор о вхождении республики в состав России
Народный совет ДНР ратифицировал договор о вхождении республики в состав России