https://ria.ru/20221004/dnr-1821366221.html

В ДНР ратифицировали договор о вхождении республики в состав России

В ДНР ратифицировали договор о вхождении республики в состав России - РИА Новости, 04.10.2022

В ДНР ратифицировали договор о вхождении республики в состав России

Народный совет ДНР ратифицировал международный договор о вхождении республики в состав Российской Федерации, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T11:25

2022-10-04T11:25

2022-10-04T11:30

политика

донецкая народная республика

россия

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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Народный совет ДНР ратифицировал международный договор о вхождении республики в состав Российской Федерации, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в России."Народный Совет ДНР ратифицировал международный договор о вхождении ДНР в состав Российской Федерации", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

донецкая народная республика

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

политика, донецкая народная республика, россия