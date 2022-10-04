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В ДНР ратифицировали договор о вхождении республики в состав России - РИА Новости, 04.10.2022
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В ДНР ратифицировали договор о вхождении республики в состав России
В ДНР ратифицировали договор о вхождении республики в состав России - РИА Новости, 04.10.2022
В ДНР ратифицировали договор о вхождении республики в состав России
Народный совет ДНР ратифицировал международный договор о вхождении республики в состав Российской Федерации, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T11:25
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политика
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Народный совет ДНР ратифицировал международный договор о вхождении республики в состав Российской Федерации, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в России."Народный Совет ДНР ратифицировал международный договор о вхождении ДНР в состав Российской Федерации", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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политика, донецкая народная республика, россия
Политика, Донецкая Народная Республика, Россия
11:25 04.10.2022 (обновлено: 11:30 04.10.2022)
 
В ДНР ратифицировали договор о вхождении республики в состав России

Народный совет ДНР ратифицировал договор о вхождении республики в состав России

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкЦеремония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Народный совет ДНР ратифицировал международный договор о вхождении республики в состав Российской Федерации, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в России.
"Народный Совет ДНР ратифицировал международный договор о вхождении ДНР в состав Российской Федерации", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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