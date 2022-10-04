Рейтинг@Mail.ru
Корпорацию развития ДНР возглавил Андрей Шпиленко, заявили власти - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221004/dnr-1821335158.html
Корпорацию развития ДНР возглавил Андрей Шпиленко, заявили власти
Корпорацию развития ДНР возглавил Андрей Шпиленко, заявили власти - РИА Новости, 04.10.2022
Корпорацию развития ДНР возглавил Андрей Шпиленко, заявили власти
Корпорацию развития Донецкой Народной Республики возглавил управленец Андрей Шпиленко, сообщил во вторник председатель правительства ДНР Виталий Хоценко. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T09:46
2022-10-04T09:46
виталий хоценко
донецкая народная республика
россия
мариуполь
корпорация развития
telegram (приложение)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794106519_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_179603ac50b6e67a21e235edbdf0c672.jpg
ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Корпорацию развития Донецкой Народной Республики возглавил управленец Андрей Шпиленко, сообщил во вторник председатель правительства ДНР Виталий Хоценко."Усиливаем экономический блок грамотными специалистами, которые продолжают приезжать к нам со всей России. В качестве подкрепления в нашу команду влился Андрей Викторович Шпиленко, который возглавил Корпорацию развития ДНР", - написал Хоценко в своем Telegram-канале.Он добавил, что ранее работал со Шпиленко в министерстве промышленности и торговли РФ и знает его, как эффективного управленца.По его словам, приоритетным направлением корпорации развития ДНР станет создание индустриальных парков, в том числе в Мариуполе.
https://ria.ru/20221003/dnr-1821281948.html
донецкая народная республика
россия
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794106519_146:0:2875:2047_1920x0_80_0_0_0174907e04082889a1c6f68820e1caba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
виталий хоценко, донецкая народная республика, россия, мариуполь, корпорация развития, telegram (приложение), в мире
Виталий Хоценко, Донецкая Народная Республика, Россия, Мариуполь, Корпорация Развития, Telegram (приложение), В мире
09:46 04.10.2022
 
Корпорацию развития ДНР возглавил Андрей Шпиленко, заявили власти

Председатель правительства ДНР Хоценко: Корпорацию развития республики возглавил Шпиленко

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкВиталий Хоценко
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Виталий Хоценко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Корпорацию развития Донецкой Народной Республики возглавил управленец Андрей Шпиленко, сообщил во вторник председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.
"Усиливаем экономический блок грамотными специалистами, которые продолжают приезжать к нам со всей России. В качестве подкрепления в нашу команду влился Андрей Викторович Шпиленко, который возглавил Корпорацию развития ДНР", - написал Хоценко в своем Telegram-канале.
Он добавил, что ранее работал со Шпиленко в министерстве промышленности и торговли РФ и знает его, как эффективного управленца.
По его словам, приоритетным направлением корпорации развития ДНР станет создание индустриальных парков, в том числе в Мариуполе.
Празднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 20:50
Голос народа был услышан, заявил председатель Нарсовета ДНР
 
Виталий ХоценкоДонецкая Народная РеспубликаРоссияМариупольКорпорация РазвитияTelegram (приложение)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала