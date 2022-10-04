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Корпорацию развития ДНР возглавил Андрей Шпиленко, заявили власти
Корпорацию развития ДНР возглавил Андрей Шпиленко, заявили власти - РИА Новости, 04.10.2022
Корпорацию развития ДНР возглавил Андрей Шпиленко, заявили власти
Корпорацию развития Донецкой Народной Республики возглавил управленец Андрей Шпиленко, сообщил во вторник председатель правительства ДНР Виталий Хоценко. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T09:46
2022-10-04T09:46
2022-10-04T09:46
виталий хоценко
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Корпорацию развития Донецкой Народной Республики возглавил управленец Андрей Шпиленко, сообщил во вторник председатель правительства ДНР Виталий Хоценко."Усиливаем экономический блок грамотными специалистами, которые продолжают приезжать к нам со всей России. В качестве подкрепления в нашу команду влился Андрей Викторович Шпиленко, который возглавил Корпорацию развития ДНР", - написал Хоценко в своем Telegram-канале.Он добавил, что ранее работал со Шпиленко в министерстве промышленности и торговли РФ и знает его, как эффективного управленца.По его словам, приоритетным направлением корпорации развития ДНР станет создание индустриальных парков, в том числе в Мариуполе.
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виталий хоценко, донецкая народная республика, россия, мариуполь, корпорация развития, telegram (приложение), в мире
Виталий Хоценко, Донецкая Народная Республика, Россия, Мариуполь, Корпорация Развития, Telegram (приложение), В мире
Корпорацию развития ДНР возглавил Андрей Шпиленко, заявили власти
Председатель правительства ДНР Хоценко: Корпорацию развития республики возглавил Шпиленко