https://ria.ru/20221004/dnr-1821317797.html

Прокуратура ДНР направила в суд дело 18 "айдаровцев"

Прокуратура ДНР направила в суд дело 18 "айдаровцев" - РИА Новости, 04.10.2022

Прокуратура ДНР направила в суд дело 18 "айдаровцев"

Прокуратура Донецкой Народной Республики сообщила, что направила в суд дело в отношении 18 боевиков украинского националистического формирования "Айдар"*,... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T07:24

2022-10-04T07:24

2022-10-04T07:24

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ДОНЕЦК, 4 окт – РИА Новости. Прокуратура Донецкой Народной Республики сообщила, что направила в суд дело в отношении 18 боевиков украинского националистического формирования "Айдар"*, которое в ДНР признано террористической организацией."Прокуратура направила в суд дело в отношении 18-ти участников террористического сообщества "Айдар"*… Все лица, которым предъявлены обвинения, являются участниками 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар"*, в составе которого совершали на оккупированных Украиной территориях Республики действия, направленные на насильственный захват власти и изменение конституционного строя ДНР (ч. 4 ст. 34, ст. 323 УК ДНР)", - говорится в сообщении.По данным следствия, 11 человек из указанной группы проходили специальное обучение в целях осуществления террористической деятельности (ст. 232 УК ДНР), действия четверых квалифицированы как организация деятельности террористического сообщества (ч. 1 ст. 234 УК ДНР), 14 человек обвиняются в участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 234 УК ДНР).* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20221003/kazn-1821130596.html

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