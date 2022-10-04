https://ria.ru/20221004/diversanty-1821479678.html

Под Херсоном ликвидировали группу украинских диверсантов, сообщил источник

Под Херсоном ликвидировали группу украинских диверсантов, сообщил источник - РИА Новости, 04.10.2022

Под Херсоном ликвидировали группу украинских диверсантов, сообщил источник

Российские силовики ликвидировали группу украинских диверсантов в городе Алешки Херсонской области, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T16:09

2022-10-04T16:09

2022-10-04T16:48

происшествия

херсон

россия

специальная военная операция на украине

херсонская область

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ХЕРСОН, 4 окт – РИА Новости. Российские силовики ликвидировали группу украинских диверсантов в городе Алешки Херсонской области, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур."В ходе досмотра отдельно стоящего строения в Алешках были обнаружены два диверсанта, которые в ходе боестолкновения получили ранения, несовместимые с жизнью", — сказал собеседник агентства.Во время обыска там обнаружили два самодельных взрывных устройства, начиненные болтами и гайками."Было принято решение не извлекать их, а уничтожить на месте накладным зарядом", — отметил источник.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221004/shtab-1821454997.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсон

россия

херсонская область

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Кадры ликвидации группы украинских диверсантов в Херсонской области Российские силовики ликвидировали группу украинских диверсантов в городе Алешки в Херсонской области, 2 боевика уничтожены, обезврежены взрывные устройства, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах 2022-10-04T16:09 true PT3M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, херсон, россия, херсонская область