https://ria.ru/20221004/diversanty-1821479678.html
Под Херсоном ликвидировали группу украинских диверсантов, сообщил источник
Под Херсоном ликвидировали группу украинских диверсантов, сообщил источник - РИА Новости, 04.10.2022
Под Херсоном ликвидировали группу украинских диверсантов, сообщил источник
Российские силовики ликвидировали группу украинских диверсантов в городе Алешки Херсонской области, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T16:09
2022-10-04T16:09
2022-10-04T16:48
происшествия
херсон
россия
специальная военная операция на украине
херсонская область
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ХЕРСОН, 4 окт – РИА Новости. Российские силовики ликвидировали группу украинских диверсантов в городе Алешки Херсонской области, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур."В ходе досмотра отдельно стоящего строения в Алешках были обнаружены два диверсанта, которые в ходе боестолкновения получили ранения, несовместимые с жизнью", — сказал собеседник агентства.Во время обыска там обнаружили два самодельных взрывных устройства, начиненные болтами и гайками."Было принято решение не извлекать их, а уничтожить на месте накладным зарядом", — отметил источник.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221004/shtab-1821454997.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсон
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херсонская область
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры ликвидации группы украинских диверсантов в Херсонской области
Российские силовики ликвидировали группу украинских диверсантов в городе Алешки в Херсонской области, 2 боевика уничтожены, обезврежены взрывные устройства, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах
2022-10-04T16:09
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PT3M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, херсон, россия, херсонская область
Происшествия, Херсон, Россия, Специальная военная операция на Украине, Херсонская область
16:09 04.10.2022 (обновлено: 16:48 04.10.2022)
Под Херсоном ликвидировали группу украинских диверсантов, сообщил источник
Российские силовики ликвидировали группу украинских диверсантов под Херсоном