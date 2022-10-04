11:02 04.10.2022 (обновлено: 11:23 04.10.2022)
В МИД прокомментировали случай с российским послом в Польше
МИД о случае с послом в Польше: Запад пытается "переманить" российских дипломатов
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Случай с послом России в Польше Сергеем Андреевым, которому во время вызова в МИД страны предложили осудить спецоперацию и референдумы, не единичный, западные контрагенты все активнее пытаются "переманить" российских дипломатов обещаниями "личных выгод", заявили в МИД РФ.
Ранее посол РФ в Варшаве Сергей Андреев рассказал, что в ходе вызова в польский МИД в связи с проведением референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках и Херсонской и Запорожской областях ему предложили их осудить, а также выступить против специальной военной операции России.
"Это не единичный случай такого рода. Констатируем, что в последнее время западные контрагенты начали всё активнее прилагать схожие тщетные усилия, чаще всего формально исходящие от неофициальных лиц, в надежде "переманить" на свою сторону российских дипломатов и государственных служащих высокого ранга обещаниями "личных выгод", - заявили в МИД РФ, призвав "бывших партнеров" не питать иллюзий, поскольку подобные "выходки и авантюры обречены на провал".
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что сотрудники МИД ряда западных стран "взяли на вооружение провокационный инструментарий", который подрывает доверие к ним как к дипломатам.
"Официальным представителям других стран советуем учитывать такие методы работы, неприемлемые в дипломатическом профессиональном сообществе", - также рекомендовали в российском МИД.
"Этот подлый по своему замыслу заход на посла России является грубейшим нарушением общепризнанных правил дипломатического общения и демонстрирует пренебрежение польским внешнеполитическим ведомством всех мыслимых норм профессиональной этики. Решительно осуждаем эту наглую провокацию", - заявила Захарова, чей комментарий опубликован на сайте МИД РФ.