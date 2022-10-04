https://ria.ru/20221004/diplomatiya-1821357248.html

В МИД прокомментировали случай с российским послом в Польше

В МИД прокомментировали случай с российским послом в Польше - РИА Новости, 04.10.2022

В МИД прокомментировали случай с российским послом в Польше

Случай с послом России в Польше Сергеем Андреевым, которому во время вызова в МИД страны предложили осудить спецоперацию и референдумы, не единичный, западные... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T11:02

2022-10-04T11:02

2022-10-04T11:23

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польша

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Случай с послом России в Польше Сергеем Андреевым, которому во время вызова в МИД страны предложили осудить спецоперацию и референдумы, не единичный, западные контрагенты все активнее пытаются "переманить" российских дипломатов обещаниями "личных выгод", заявили в МИД РФ.Ранее посол РФ в Варшаве Сергей Андреев рассказал, что в ходе вызова в польский МИД в связи с проведением референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках и Херсонской и Запорожской областях ему предложили их осудить, а также выступить против специальной военной операции России."Это не единичный случай такого рода. Констатируем, что в последнее время западные контрагенты начали всё активнее прилагать схожие тщетные усилия, чаще всего формально исходящие от неофициальных лиц, в надежде "переманить" на свою сторону российских дипломатов и государственных служащих высокого ранга обещаниями "личных выгод", - заявили в МИД РФ, призвав "бывших партнеров" не питать иллюзий, поскольку подобные "выходки и авантюры обречены на провал".В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что сотрудники МИД ряда западных стран "взяли на вооружение провокационный инструментарий", который подрывает доверие к ним как к дипломатам."Этот подлый по своему замыслу заход на посла России является грубейшим нарушением общепризнанных правил дипломатического общения и демонстрирует пренебрежение польским внешнеполитическим ведомством всех мыслимых норм профессиональной этики. Решительно осуждаем эту наглую провокацию", - заявила Захарова, чей комментарий опубликован на сайте МИД РФ.

https://ria.ru/20221003/mid-1821237657.html

https://ria.ru/20221003/sanktsii-1821158829.html

россия

польша

варшава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей андреев, россия, польша, варшава, в мире