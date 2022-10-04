https://ria.ru/20221004/dengi-1821566195.html

У налогоплательщиков США нет денег на помощь Украине, заявил конгрессмен

У налогоплательщиков США нет денег на помощь Украине, заявил конгрессмен - РИА Новости, 04.10.2022

У налогоплательщиков США нет денег на помощь Украине, заявил конгрессмен

Помощь Киеву ставит США под угрозу, у американских налогоплательщиков нет тех денег, что тратит на Украину Вашингтон, считает член палаты представителей Мэтт... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T21:37

2022-10-04T21:37

2022-10-04T21:37

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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Помощь Киеву ставит США под угрозу, у американских налогоплательщиков нет тех денег, что тратит на Украину Вашингтон, считает член палаты представителей Мэтт Розендейл."У американских налогоплательщиков нет 70 миллиардов для Украины. Я боюсь, наша растущая вовлеченность - это угроза национальной безопасности, она ставит нас на курс столкновения с другой ядерной державой", - написал Розендейл в Twitter.США ранее объявили о новом транше военной помощи Украине, она включает четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 32 артиллерийских орудия и 200 бронированных машин. С начала российской спецоперации Украина получила от США военной помощи на сумму более 16,8 миллиарда долларов.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221004/muzykant-1821487099.html

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