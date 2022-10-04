10:41 04.10.2022 (обновлено: 16:25 04.10.2022)
На лицевой стороне новых 500 рублей могут появиться пятигорские памятники
На новой купюре 500 рублей может появиться скульптура орла на Горячей горе
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкСкульптура "Орел, побеждающий змею" на юго-восточной части горы Горячей в Пятигорске
Скульптура "Орел, побеждающий змею" на юго-восточной части горы Горячей в Пятигорске. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Эксперты составили список достопримечательностей Северного Кавказа, изображение которых может появиться на новой пятисотрублевой купюре, сообщил Центробанк.
В целом экспертная группа отобрала более 60 достопримечательностей.
"В финальный список для лицевой стороны вошли культурно-исторические и природные объекты Пятигорска. В числе лидеров — скульптура орла на Горячей горе, памятник Михаилу Лермонтову, беседка "Эолова арфа", — говорится в релизе.
На оборотной стороне банкноты предлагается изобразить памятники и известные места северокавказских республик. Больше всего голосов получили Эльбрус, Дербентская крепость в Дагестане, башенные комплексы Вовнушки и Таргим в Ингушетии.
Кроме того, банкноту могут украсить Триумфальная арка в Ставрополе, Грозный-Сити, Национальная библиотека Чеченской Республики, Чиркейская ГЭС, крупнейший в Евразии азимутальный телескоп в Архызе, Рокский тоннель между Северной и Южной Осетией, памятник "Семь журавлей" недалеко от Владикавказа, Мемориал памяти и славы в Назрани.
"Все символы, которые заслужили внимание экспертной группы, значимы, узнаваемы и с графической точки зрения подходят для изображения на банкноте", — отметили в Центробанке.
Художники ЦБ из Гознака подготовят эскизы с различным сочетанием объектов из финального списка, окончательное решение примет Совет директоров регулятора.
В конце июня Банк России представил новую сторублевую купюру: на ее лицевой стороне изображена Москва, на обратной — мемориал во Ржеве. Остальные банкноты образца 1997 года предполагается модернизировать с 2022 по 2025 год. Так, в 2023-м выпустят обновленные тысячную и пятитысячную купюры, в 2024-м — пятисотрублевую, в 2025-м — десяти- и пятидесятирублевые купюры.