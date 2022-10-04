https://ria.ru/20221004/dengi-1821349792.html

На лицевой стороне новых 500 рублей могут появиться пятигорские памятники

На лицевой стороне новых 500 рублей могут появиться пятигорские памятники - РИА Новости, 04.10.2022

На лицевой стороне новых 500 рублей могут появиться пятигорские памятники

Эксперты составили список достопримечательностей Северного Кавказа, изображение которых может появиться на новой пятисотрублевой купюре, сообщил Центробанк. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T10:41

2022-10-04T10:41

2022-10-04T16:25

михаил лермонтов

центральный банк рф (цб рф)

общество

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Эксперты составили список достопримечательностей Северного Кавказа, изображение которых может появиться на новой пятисотрублевой купюре, сообщил Центробанк.В целом экспертная группа отобрала более 60 достопримечательностей. "В финальный список для лицевой стороны вошли культурно-исторические и природные объекты Пятигорска. В числе лидеров — скульптура орла на Горячей горе, памятник Михаилу Лермонтову, беседка "Эолова арфа", — говорится в релизе.На оборотной стороне банкноты предлагается изобразить памятники и известные места северокавказских республик. Больше всего голосов получили Эльбрус, Дербентская крепость в Дагестане, башенные комплексы Вовнушки и Таргим в Ингушетии.Кроме того, банкноту могут украсить Триумфальная арка в Ставрополе, Грозный-Сити, Национальная библиотека Чеченской Республики, Чиркейская ГЭС, крупнейший в Евразии азимутальный телескоп в Архызе, Рокский тоннель между Северной и Южной Осетией, памятник "Семь журавлей" недалеко от Владикавказа, Мемориал памяти и славы в Назрани."Все символы, которые заслужили внимание экспертной группы, значимы, узнаваемы и с графической точки зрения подходят для изображения на банкноте", — отметили в Центробанке. Художники ЦБ из Гознака подготовят эскизы с различным сочетанием объектов из финального списка, окончательное решение примет Совет директоров регулятора.В конце июня Банк России представил новую сторублевую купюру: на ее лицевой стороне изображена Москва, на обратной — мемориал во Ржеве. Остальные банкноты образца 1997 года предполагается модернизировать с 2022 по 2025 год. Так, в 2023-м выпустят обновленные тысячную и пятитысячную купюры, в 2024-м — пятисотрублевую, в 2025-м — десяти- и пятидесятирублевые купюры.

https://ria.ru/20221004/tsentrobank-1821347834.html

https://ria.ru/20220801/banknoty-1806308702.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

михаил лермонтов, центральный банк рф (цб рф), общество