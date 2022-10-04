Рейтинг@Mail.ru
На лицевой стороне новых 500 рублей могут появиться пятигорские памятники - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221004/dengi-1821349792.html
На лицевой стороне новых 500 рублей могут появиться пятигорские памятники
На лицевой стороне новых 500 рублей могут появиться пятигорские памятники - РИА Новости, 04.10.2022
На лицевой стороне новых 500 рублей могут появиться пятигорские памятники
Эксперты составили список достопримечательностей Северного Кавказа, изображение которых может появиться на новой пятисотрублевой купюре, сообщил Центробанк. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T10:41
2022-10-04T16:25
михаил лермонтов
центральный банк рф (цб рф)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793004226_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eaae2ab5efffbc797e0834284fc6c564.jpg
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Эксперты составили список достопримечательностей Северного Кавказа, изображение которых может появиться на новой пятисотрублевой купюре, сообщил Центробанк.В целом экспертная группа отобрала более 60 достопримечательностей. "В финальный список для лицевой стороны вошли культурно-исторические и природные объекты Пятигорска. В числе лидеров — скульптура орла на Горячей горе, памятник Михаилу Лермонтову, беседка "Эолова арфа", — говорится в релизе.На оборотной стороне банкноты предлагается изобразить памятники и известные места северокавказских республик. Больше всего голосов получили Эльбрус, Дербентская крепость в Дагестане, башенные комплексы Вовнушки и Таргим в Ингушетии.Кроме того, банкноту могут украсить Триумфальная арка в Ставрополе, Грозный-Сити, Национальная библиотека Чеченской Республики, Чиркейская ГЭС, крупнейший в Евразии азимутальный телескоп в Архызе, Рокский тоннель между Северной и Южной Осетией, памятник "Семь журавлей" недалеко от Владикавказа, Мемориал памяти и славы в Назрани."Все символы, которые заслужили внимание экспертной группы, значимы, узнаваемы и с графической точки зрения подходят для изображения на банкноте", — отметили в Центробанке. Художники ЦБ из Гознака подготовят эскизы с различным сочетанием объектов из финального списка, окончательное решение примет Совет директоров регулятора.В конце июня Банк России представил новую сторублевую купюру: на ее лицевой стороне изображена Москва, на обратной — мемориал во Ржеве. Остальные банкноты образца 1997 года предполагается модернизировать с 2022 по 2025 год. Так, в 2023-м выпустят обновленные тысячную и пятитысячную купюры, в 2024-м — пятисотрублевую, в 2025-м — десяти- и пятидесятирублевые купюры.
https://ria.ru/20221004/tsentrobank-1821347834.html
https://ria.ru/20220801/banknoty-1806308702.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793004226_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7e611c97fb77df3b17b1443ecfd978ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил лермонтов, центральный банк рф (цб рф), общество
Михаил Лермонтов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Общество
10:41 04.10.2022 (обновлено: 16:25 04.10.2022)
 
На лицевой стороне новых 500 рублей могут появиться пятигорские памятники

На новой купюре 500 рублей может появиться скульптура орла на Горячей горе

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкСкульптура "Орел, побеждающий змею" на юго-восточной части горы Горячей в Пятигорске
Скульптура Орел, побеждающий змею на юго-восточной части горы Горячей в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Скульптура "Орел, побеждающий змею" на юго-восточной части горы Горячей в Пятигорске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Эксперты составили список достопримечательностей Северного Кавказа, изображение которых может появиться на новой пятисотрублевой купюре, сообщил Центробанк.
В целом экспертная группа отобрала более 60 достопримечательностей.
"В финальный список для лицевой стороны вошли культурно-исторические и природные объекты Пятигорска. В числе лидеров — скульптура орла на Горячей горе, памятник Михаилу Лермонтову, беседка "Эолова арфа", — говорится в релизе.
На оборотной стороне банкноты предлагается изобразить памятники и известные места северокавказских республик. Больше всего голосов получили Эльбрус, Дербентская крепость в Дагестане, башенные комплексы Вовнушки и Таргим в Ингушетии.
Памятная монета Зоя Космодемьянская серии Герои Великой Отечественной войны 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 10:36
Центробанк выпустит серебряную монету, посвященную Зое Космодемьянской
Кроме того, банкноту могут украсить Триумфальная арка в Ставрополе, Грозный-Сити, Национальная библиотека Чеченской Республики, Чиркейская ГЭС, крупнейший в Евразии азимутальный телескоп в Архызе, Рокский тоннель между Северной и Южной Осетией, памятник "Семь журавлей" недалеко от Владикавказа, Мемориал памяти и славы в Назрани.
"Все символы, которые заслужили внимание экспертной группы, значимы, узнаваемы и с графической точки зрения подходят для изображения на банкноте", — отметили в Центробанке.
Художники ЦБ из Гознака подготовят эскизы с различным сочетанием объектов из финального списка, окончательное решение примет Совет директоров регулятора.
В конце июня Банк России представил новую сторублевую купюру: на ее лицевой стороне изображена Москва, на обратной — мемориал во Ржеве. Остальные банкноты образца 1997 года предполагается модернизировать с 2022 по 2025 год. Так, в 2023-м выпустят обновленные тысячную и пятитысячную купюры, в 2024-м — пятисотрублевую, в 2025-м — десяти- и пятидесятирублевые купюры.
Пятитысячные купюры - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 02:46
Банк России назвал финалистов для новых банкнот в одну и пять тысяч рублей
 
Михаил ЛермонтовЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала