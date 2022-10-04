Рейтинг@Mail.ru
Росздравнадзор опроверг дефицит перевязочных и кровоостанавливающих средств - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221004/defitsit-1821435133.html
Росздравнадзор опроверг дефицит перевязочных и кровоостанавливающих средств
Росздравнадзор опроверг дефицит перевязочных и кровоостанавливающих средств - РИА Новости, 04.10.2022
Росздравнадзор опроверг дефицит перевязочных и кровоостанавливающих средств
Дефицита перевязочных и кровоостанавливающих средств в России не отмечается, ситуация находится на контроле Минздрава России и Росздравнадзора, сообщается в... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T14:36
2022-10-04T14:36
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15551/66/155516628_0:161:498:441_1920x0_80_0_0_cc85de2a9d16ebcf23a6159490daf603.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Дефицита перевязочных и кровоостанавливающих средств в России не отмечается, ситуация находится на контроле Минздрава России и Росздравнадзора, сообщается в Telegram-канале Росздравнадзора.Ранее в СМИ появилась информация, что в России наблюдается дефицит кровоостанавливающих и противоожоговых средств."Росздравнадзором организован мониторинг наличия вышеперечисленных медизделий в целях оперативной маршрутизации продукции, имеющейся у поставщиков и производителей, в аптечные организации. Необходимо отметить, что обеспечение медицинских организаций этими изделиями ведётся централизованно, их дефицита не отмечается. Ситуация находится на контроле Минздрава России и Росздравнадзора", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220914/defitsit-1816838919.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15551/66/155516628_0:114:498:488_1920x0_80_0_0_8b647ad8289fbaed36e974a89aa2add3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Здоровье - Общество
14:36 04.10.2022
 
Росздравнадзор опроверг дефицит перевязочных и кровоостанавливающих средств

Росздравнадзор: в Росиии нет дефицита перевязочных и кровоостанавливающих средств

© www.ogram.ruАптечка первой помощи
Аптечка первой помощи
© www.ogram.ru
Аптечка первой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Дефицита перевязочных и кровоостанавливающих средств в России не отмечается, ситуация находится на контроле Минздрава России и Росздравнадзора, сообщается в Telegram-канале Росздравнадзора.
Ранее в СМИ появилась информация, что в России наблюдается дефицит кровоостанавливающих и противоожоговых средств.
"Росздравнадзором организован мониторинг наличия вышеперечисленных медизделий в целях оперативной маршрутизации продукции, имеющейся у поставщиков и производителей, в аптечные организации. Необходимо отметить, что обеспечение медицинских организаций этими изделиями ведётся централизованно, их дефицита не отмечается. Ситуация находится на контроле Минздрава России и Росздравнадзора", - говорится в сообщении.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 20:07
Гутерреш предупредил о возможном дефиците продовольствия в 2023 году
 
ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Здоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала