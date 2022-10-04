https://ria.ru/20221004/defitsit-1821435133.html

Росздравнадзор опроверг дефицит перевязочных и кровоостанавливающих средств

Росздравнадзор опроверг дефицит перевязочных и кровоостанавливающих средств - РИА Новости, 04.10.2022

Росздравнадзор опроверг дефицит перевязочных и кровоостанавливающих средств

Дефицита перевязочных и кровоостанавливающих средств в России не отмечается, ситуация находится на контроле Минздрава России и Росздравнадзора, сообщается в... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T14:36

2022-10-04T14:36

2022-10-04T14:36

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

здоровье - общество

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Дефицита перевязочных и кровоостанавливающих средств в России не отмечается, ситуация находится на контроле Минздрава России и Росздравнадзора, сообщается в Telegram-канале Росздравнадзора.Ранее в СМИ появилась информация, что в России наблюдается дефицит кровоостанавливающих и противоожоговых средств."Росздравнадзором организован мониторинг наличия вышеперечисленных медизделий в целях оперативной маршрутизации продукции, имеющейся у поставщиков и производителей, в аптечные организации. Необходимо отметить, что обеспечение медицинских организаций этими изделиями ведётся централизованно, их дефицита не отмечается. Ситуация находится на контроле Минздрава России и Росздравнадзора", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220914/defitsit-1816838919.html

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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество