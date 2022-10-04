https://ria.ru/20221004/chekhiya-1821581018.html

Минобороны Чехии направило в США запрос на закупку истребителей F-35

Минобороны Чехии направило в США запрос на закупку истребителей F-35 - РИА Новости, 04.10.2022

Минобороны Чехии направило в США запрос на закупку истребителей F-35

Минобороны Чехии направило в США носящий неформальный характер предварительный запрос о закупке 24 истребителей F-35 Lightning, предполагается, что конкретные... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T23:15

2022-10-04T23:15

2022-10-04T23:15

в мире

чехия

сша

швеция

министерство обороны чехии

jas-39 gripen

f-35

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ПРАГА, 4 окт – РИА Новости. Минобороны Чехии направило в США носящий неформальный характер предварительный запрос о закупке 24 истребителей F-35 Lightning, предполагается, что конкретные переговоры об этом начнутся в середине октября в США, сообщило во вторник сетевое издание Idnes со ссылкой на чешское военное ведомство."Минобороны Чехии направило в США предварительный запрос о закупке 24 истребителей F-35 Lightning. Позднее, в середине октября, во время переговоров в США представители минобороны Чехии обсудят с американскими партнерами возможности приобретения и параметры эксплуатации этих истребителей. Одним из важнейших пунктов переговоров будет участие чешских оборонных предприятий в реализации данного заказа. В команду чешских переговорщиков войдут эксперты из МИД, Минфина, Минпромторга и, естественно, Минобороны", - говорится в сообщении.В настоящее время ВВС Чехии используют арендованные до 2027 года в Швеции 12 одноместных истребителей JAS-39 Gripen и еще 2 двухместных самолета этого типа используются в качестве учебных.

https://radiosputnik.ria.ru/20220913/ssha-1816460824.html

чехия

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швеция

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в мире, чехия, сша, швеция, министерство обороны чехии, jas-39 gripen, f-35