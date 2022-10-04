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Минобороны Чехии направило в США запрос на закупку истребителей F-35 - РИА Новости, 04.10.2022
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Минобороны Чехии направило в США запрос на закупку истребителей F-35
Минобороны Чехии направило в США запрос на закупку истребителей F-35 - РИА Новости, 04.10.2022
Минобороны Чехии направило в США запрос на закупку истребителей F-35
Минобороны Чехии направило в США носящий неформальный характер предварительный запрос о закупке 24 истребителей F-35 Lightning, предполагается, что конкретные... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T23:15
2022-10-04T23:15
в мире
чехия
сша
швеция
министерство обороны чехии
jas-39 gripen
f-35
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ПРАГА, 4 окт – РИА Новости. Минобороны Чехии направило в США носящий неформальный характер предварительный запрос о закупке 24 истребителей F-35 Lightning, предполагается, что конкретные переговоры об этом начнутся в середине октября в США, сообщило во вторник сетевое издание Idnes со ссылкой на чешское военное ведомство."Минобороны Чехии направило в США предварительный запрос о закупке 24 истребителей F-35 Lightning. Позднее, в середине октября, во время переговоров в США представители минобороны Чехии обсудят с американскими партнерами возможности приобретения и параметры эксплуатации этих истребителей. Одним из важнейших пунктов переговоров будет участие чешских оборонных предприятий в реализации данного заказа. В команду чешских переговорщиков войдут эксперты из МИД, Минфина, Минпромторга и, естественно, Минобороны", - говорится в сообщении.В настоящее время ВВС Чехии используют арендованные до 2027 года в Швеции 12 одноместных истребителей JAS-39 Gripen и еще 2 двухместных самолета этого типа используются в качестве учебных.
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в мире, чехия, сша, швеция, министерство обороны чехии, jas-39 gripen, f-35
В мире, Чехия, США, Швеция, Министерство обороны Чехии, JAS-39 Gripen, F-35
23:15 04.10.2022
 
Минобороны Чехии направило в США запрос на закупку истребителей F-35

Минобороны Чехии направило в США предварительный запрос о закупке 24 истребителей F-35

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Чехии
Флаг Чехии - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Чехии. Архивное фото
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ПРАГА, 4 окт – РИА Новости. Минобороны Чехии направило в США носящий неформальный характер предварительный запрос о закупке 24 истребителей F-35 Lightning, предполагается, что конкретные переговоры об этом начнутся в середине октября в США, сообщило во вторник сетевое издание Idnes со ссылкой на чешское военное ведомство.
"Минобороны Чехии направило в США предварительный запрос о закупке 24 истребителей F-35 Lightning. Позднее, в середине октября, во время переговоров в США представители минобороны Чехии обсудят с американскими партнерами возможности приобретения и параметры эксплуатации этих истребителей. Одним из важнейших пунктов переговоров будет участие чешских оборонных предприятий в реализации данного заказа. В команду чешских переговорщиков войдут эксперты из МИД, Минфина, Минпромторга и, естественно, Минобороны", - говорится в сообщении.
В настоящее время ВВС Чехии используют арендованные до 2027 года в Швеции 12 одноместных истребителей JAS-39 Gripen и еще 2 двухместных самолета этого типа используются в качестве учебных.
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13 сентября, 13:33В мире
СМИ: в США обсуждают предоставление Киеву систем ПВО и истребителей
 
В миреЧехияСШАШвецияМинистерство обороны ЧехииJAS-39 GripenF-35
 
 
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