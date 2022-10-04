https://ria.ru/20221004/chekhiya-1821581018.html
Минобороны Чехии направило в США запрос на закупку истребителей F-35
Минобороны Чехии направило в США запрос на закупку истребителей F-35 - РИА Новости, 04.10.2022
Минобороны Чехии направило в США запрос на закупку истребителей F-35
Минобороны Чехии направило в США носящий неформальный характер предварительный запрос о закупке 24 истребителей F-35 Lightning, предполагается, что конкретные... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T23:15
2022-10-04T23:15
2022-10-04T23:15
в мире
чехия
сша
швеция
министерство обороны чехии
jas-39 gripen
f-35
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93742/78/937427869_0:212:4056:2494_1920x0_80_0_0_1d55a23936094282fb820d8d2b5e08b5.jpg
ПРАГА, 4 окт – РИА Новости. Минобороны Чехии направило в США носящий неформальный характер предварительный запрос о закупке 24 истребителей F-35 Lightning, предполагается, что конкретные переговоры об этом начнутся в середине октября в США, сообщило во вторник сетевое издание Idnes со ссылкой на чешское военное ведомство."Минобороны Чехии направило в США предварительный запрос о закупке 24 истребителей F-35 Lightning. Позднее, в середине октября, во время переговоров в США представители минобороны Чехии обсудят с американскими партнерами возможности приобретения и параметры эксплуатации этих истребителей. Одним из важнейших пунктов переговоров будет участие чешских оборонных предприятий в реализации данного заказа. В команду чешских переговорщиков войдут эксперты из МИД, Минфина, Минпромторга и, естественно, Минобороны", - говорится в сообщении.В настоящее время ВВС Чехии используют арендованные до 2027 года в Швеции 12 одноместных истребителей JAS-39 Gripen и еще 2 двухместных самолета этого типа используются в качестве учебных.
https://radiosputnik.ria.ru/20220913/ssha-1816460824.html
чехия
сша
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93742/78/937427869_225:0:3832:2705_1920x0_80_0_0_7eb45184a3b09afcdf7bd6e89f8eb76d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чехия, сша, швеция, министерство обороны чехии, jas-39 gripen, f-35
В мире, Чехия, США, Швеция, Министерство обороны Чехии, JAS-39 Gripen, F-35
Минобороны Чехии направило в США запрос на закупку истребителей F-35
Минобороны Чехии направило в США предварительный запрос о закупке 24 истребителей F-35