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Глава МИД Британии предостерег от применения ядерного оружия любой страной - РИА Новости, 04.10.2022
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Глава МИД Британии предостерег от применения ядерного оружия любой страной
Глава МИД Британии предостерег от применения ядерного оружия любой страной - РИА Новости, 04.10.2022
Глава МИД Британии предостерег от применения ядерного оружия любой страной
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что применение ядерного оружия любой страной не останется без ответа. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T18:41
2022-10-04T18:53
в мире
лиз трасс
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что применение ядерного оружия любой страной не останется без ответа."Неизбежно… использование ядерного оружия любой другой страной в мире не останется без ответа", - заявил он в ответ на вопрос журналистов о возможном применения ядерного оружия Россией. О том, что Москва полностью привержена заявлению лидеров ядерной пятерки о недопустимости развязывания ядерной войны, ранее во вторник заявляли и в МИД РФ. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию Times о том, что РФ может провести ядерные испытания около Украины, также во вторник заявил, что Россия не планирует принимать участие в "упражнениях" по ядерной риторике, которой сейчас очень много у западных СМИ и политиков.Клеверли также добавил, что Британия продолжит поддерживать Украину.Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в своем выступлении на Генассамблее ООН заявила, что Лондон сохранит военную помощь Киеву в 2023 году. С начала специальной военной операции Британии предоставила Украине помощь на 2,3 миллиарда фунтов стерлингов.
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в мире, лиз трасс, россия, украина, великобритания, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Лиз Трасс, Россия, Украина, Великобритания, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
18:41 04.10.2022 (обновлено: 18:53 04.10.2022)
 
Глава МИД Британии предостерег от применения ядерного оружия любой страной

Глава МИД Британии Клеверли: за применением любой страной ядерного оружия последует ответ

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что применение ядерного оружия любой страной не останется без ответа.
"Неизбежно… использование ядерного оружия любой другой страной в мире не останется без ответа", - заявил он в ответ на вопрос журналистов о возможном применения ядерного оружия Россией. О том, что Москва полностью привержена заявлению лидеров ядерной пятерки о недопустимости развязывания ядерной войны, ранее во вторник заявляли и в МИД РФ. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию Times о том, что РФ может провести ядерные испытания около Украины, также во вторник заявил, что Россия не планирует принимать участие в "упражнениях" по ядерной риторике, которой сейчас очень много у западных СМИ и политиков.
Клеверли также добавил, что Британия продолжит поддерживать Украину.
Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в своем выступлении на Генассамблее ООН заявила, что Лондон сохранит военную помощь Киеву в 2023 году. С начала специальной военной операции Британии предоставила Украине помощь на 2,3 миллиарда фунтов стерлингов.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 13:24
Песков ответил на публикацию о возможном испытании Россией ядерного оружия
 
В миреЛиз ТрассРоссияУкраинаВеликобританияГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
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