https://ria.ru/20221004/britaniya-1821528786.html

Глава МИД Британии предостерег от применения ядерного оружия любой страной

Глава МИД Британии предостерег от применения ядерного оружия любой страной - РИА Новости, 04.10.2022

Глава МИД Британии предостерег от применения ядерного оружия любой страной

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что применение ядерного оружия любой страной не останется без ответа. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T18:41

2022-10-04T18:41

2022-10-04T18:53

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что применение ядерного оружия любой страной не останется без ответа."Неизбежно… использование ядерного оружия любой другой страной в мире не останется без ответа", - заявил он в ответ на вопрос журналистов о возможном применения ядерного оружия Россией. О том, что Москва полностью привержена заявлению лидеров ядерной пятерки о недопустимости развязывания ядерной войны, ранее во вторник заявляли и в МИД РФ. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию Times о том, что РФ может провести ядерные испытания около Украины, также во вторник заявил, что Россия не планирует принимать участие в "упражнениях" по ядерной риторике, которой сейчас очень много у западных СМИ и политиков.Клеверли также добавил, что Британия продолжит поддерживать Украину.Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в своем выступлении на Генассамблее ООН заявила, что Лондон сохранит военную помощь Киеву в 2023 году. С начала специальной военной операции Британии предоставила Украине помощь на 2,3 миллиарда фунтов стерлингов.

https://ria.ru/20221004/peskov-1821398718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, лиз трасс, россия, украина, великобритания, генеральная ассамблея оон, оон