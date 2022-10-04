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Москалькова: частичная мобилизация не должна мешать заключению браков
Москалькова: частичная мобилизация не должна мешать заключению браков - РИА Новости, 04.10.2022
Москалькова: частичная мобилизация не должна мешать заключению браков
Частичная мобилизация не должна быть помехой при заключении брака, в РФ созданы все возможности для быстрой регистрации брака с мобилизованными, сообщила... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T21:58
2022-10-04T21:58
2022-10-04T21:58
специальная военная операция на украине
общество
здоровье - общество
татьяна москалькова
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Частичная мобилизация не должна быть помехой при заключении брака, в РФ созданы все возможности для быстрой регистрации брака с мобилизованными, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.Она отметила, что надежный тыл в лице любимого родного человека дома "вселяет уверенность и придает силы" мобилизованным."В мой адрес и к региональным коллегам поступают звонки с просьбой разъяснить, как быстро зарегистрировать брак с мобилизованными гражданами. По данным Минобороны РФ и Минюста РФ, для этого созданы все возможности", - подчеркнула Москалькова.По ее словам, военнослужащему, желающему вступить в брак, необходимо написать заявление своему командиру, получить справку о мобилизации и оформить увольнительную."После он может с будущей супругой прибыть в отдел ЗАГС и заключить брак в тот же день в порядке исключения в связи с мобилизацией", - сообщила уполномоченный.Также омбудсмен призвала обращаться в ее Аппарат, если возникают сложности при регистрации брака с мобилизованными.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, татьяна москалькова, россия, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Здоровье - Общество, Татьяна Москалькова, Россия, Частичная мобилизация в России
Москалькова: частичная мобилизация не должна мешать заключению браков
Москалькова: частичная мобилизация не должна быть помехой при регистрации браков
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости.
Частичная мобилизация не должна быть помехой при заключении брака, в РФ созданы все возможности для быстрой регистрации брака с мобилизованными, сообщила
уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"Даже частичная мобилизация не должна быть помехой на пути к заключению семейного союза. А многих она, наоборот, подталкивает к этому ответственному шагу", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.
Она отметила, что надежный тыл в лице любимого родного человека дома "вселяет уверенность и придает силы" мобилизованным.
"В мой адрес и к региональным коллегам поступают звонки с просьбой разъяснить, как быстро зарегистрировать брак с мобилизованными гражданами. По данным Минобороны РФ и Минюста РФ, для этого созданы все возможности", - подчеркнула Москалькова.
По ее словам, военнослужащему, желающему вступить в брак, необходимо написать заявление своему командиру, получить справку о мобилизации и оформить увольнительную.
"После он может с будущей супругой прибыть в отдел ЗАГС и заключить брак в тот же день в порядке исключения в связи с мобилизацией", - сообщила уполномоченный.
Также омбудсмен призвала обращаться в ее Аппарат, если возникают сложности при регистрации брака с мобилизованными.