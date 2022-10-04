https://ria.ru/20221004/brak-1821570348.html

Москалькова: частичная мобилизация не должна мешать заключению браков

Москалькова: частичная мобилизация не должна мешать заключению браков - РИА Новости, 04.10.2022

Москалькова: частичная мобилизация не должна мешать заключению браков

Частичная мобилизация не должна быть помехой при заключении брака, в РФ созданы все возможности для быстрой регистрации брака с мобилизованными, сообщила... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T21:58

2022-10-04T21:58

2022-10-04T21:58

специальная военная операция на украине

общество

здоровье - общество

татьяна москалькова

россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Частичная мобилизация не должна быть помехой при заключении брака, в РФ созданы все возможности для быстрой регистрации брака с мобилизованными, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.Она отметила, что надежный тыл в лице любимого родного человека дома "вселяет уверенность и придает силы" мобилизованным."В мой адрес и к региональным коллегам поступают звонки с просьбой разъяснить, как быстро зарегистрировать брак с мобилизованными гражданами. По данным Минобороны РФ и Минюста РФ, для этого созданы все возможности", - подчеркнула Москалькова.По ее словам, военнослужащему, желающему вступить в брак, необходимо написать заявление своему командиру, получить справку о мобилизации и оформить увольнительную."После он может с будущей супругой прибыть в отдел ЗАГС и заключить брак в тот же день в порядке исключения в связи с мобилизацией", - сообщила уполномоченный.Также омбудсмен призвала обращаться в ее Аппарат, если возникают сложности при регистрации брака с мобилизованными.

россия

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, татьяна москалькова, россия, частичная мобилизация в россии