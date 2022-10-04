https://ria.ru/20221004/brak-1821337060.html
В Якутии из-за частичной мобилизации увеличилось число бракосочетаний
В Якутии из-за частичной мобилизации увеличилось число бракосочетаний - РИА Новости, 04.10.2022
В Якутии из-за частичной мобилизации увеличилось число бракосочетаний
С начала частичной мобилизации регистрация браков в Якутии увеличилась в 3,5 раза по сравнению с 2021 годом, сообщили РИА Новости в Управлении ЗАГС при... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T09:55
2022-10-04T09:55
2022-10-04T09:55
общество
приморский край
республика саха (якутия)
частичная мобилизация в россии
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ЯКУТСК, 4 окт – РИА Новости. С начала частичной мобилизации регистрация браков в Якутии увеличилась в 3,5 раза по сравнению с 2021 годом, сообщили РИА Новости в Управлении ЗАГС при правительстве Республики Саха (Якутия).По информации ведомства, с начала частичной мобилизации якутяне, имеющие совместных детей в гражданском браке, начали обращаться в ЗАГС с просьбой узаконить отношения."Если за период с 22 по 28 сентября 2021 года в республике зарегистрирован 131 брак, за период с 22 по 28 сентября 2022 года – 459. Но увеличение вызвано не именно повестками, а в общем мобилизацией, так как пришли заключать брак те, кто жили гражданским браком и имеют общих детей, беременные и так далее, то есть по обстоятельствам, сокращающим срок", - отметили в управлении ЗАГС.Ранее сообщалось о том, что в отделе ЗАГС в селе Покровка Приморского края расписали жителей Якутии: мобилизованного мужчину, проходящего подготовку на полигоне Сергеевский, и прибывшую из Республики Саха девушку. Пара согласовывала возможность заключения брака с командованием части через их представителя.
https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820014573.html
https://ria.ru/20220926/brak-1819410233.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, приморский край, республика саха (якутия), частичная мобилизация в россии
Общество, Приморский край, Республика Саха (Якутия), Частичная мобилизация в России
В Якутии из-за частичной мобилизации увеличилось число бракосочетаний
В Якутии из-за частичной мобилизации в 3,5 раза увеличилось число бракосочетаний
ЯКУТСК, 4 окт – РИА Новости. С начала частичной мобилизации регистрация браков в Якутии увеличилась в 3,5 раза по сравнению с 2021 годом, сообщили РИА Новости в Управлении ЗАГС при правительстве Республики Саха (Якутия).
По информации ведомства, с начала частичной мобилизации якутяне, имеющие совместных детей в гражданском браке, начали обращаться в ЗАГС с просьбой узаконить отношения.
"Если за период с 22 по 28 сентября 2021 года в республике зарегистрирован 131 брак, за период с 22 по 28 сентября 2022 года – 459. Но увеличение вызвано не именно повестками, а в общем мобилизацией, так как пришли заключать брак те, кто жили гражданским браком и имеют общих детей, беременные и так далее, то есть по обстоятельствам, сокращающим срок", - отметили в управлении ЗАГС.
Ранее сообщалось о том, что в отделе ЗАГС в селе Покровка Приморского края
расписали жителей Якутии: мобилизованного мужчину, проходящего подготовку на полигоне Сергеевский, и прибывшую из Республики Саха
девушку. Пара согласовывала возможность заключения брака с командованием части через их представителя.