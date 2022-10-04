https://ria.ru/20221004/brak-1821337060.html

В Якутии из-за частичной мобилизации увеличилось число бракосочетаний

В Якутии из-за частичной мобилизации увеличилось число бракосочетаний - РИА Новости, 04.10.2022

В Якутии из-за частичной мобилизации увеличилось число бракосочетаний

С начала частичной мобилизации регистрация браков в Якутии увеличилась в 3,5 раза по сравнению с 2021 годом, сообщили РИА Новости в Управлении ЗАГС при... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T09:55

2022-10-04T09:55

2022-10-04T09:55

общество

приморский край

республика саха (якутия)

частичная мобилизация в россии

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ЯКУТСК, 4 окт – РИА Новости. С начала частичной мобилизации регистрация браков в Якутии увеличилась в 3,5 раза по сравнению с 2021 годом, сообщили РИА Новости в Управлении ЗАГС при правительстве Республики Саха (Якутия).По информации ведомства, с начала частичной мобилизации якутяне, имеющие совместных детей в гражданском браке, начали обращаться в ЗАГС с просьбой узаконить отношения."Если за период с 22 по 28 сентября 2021 года в республике зарегистрирован 131 брак, за период с 22 по 28 сентября 2022 года – 459. Но увеличение вызвано не именно повестками, а в общем мобилизацией, так как пришли заключать брак те, кто жили гражданским браком и имеют общих детей, беременные и так далее, то есть по обстоятельствам, сокращающим срок", - отметили в управлении ЗАГС.Ранее сообщалось о том, что в отделе ЗАГС в селе Покровка Приморского края расписали жителей Якутии: мобилизованного мужчину, проходящего подготовку на полигоне Сергеевский, и прибывшую из Республики Саха девушку. Пара согласовывала возможность заключения брака с командованием части через их представителя.

https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820014573.html

https://ria.ru/20220926/brak-1819410233.html

приморский край

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, приморский край, республика саха (якутия), частичная мобилизация в россии