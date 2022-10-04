https://ria.ru/20221004/bilety-1821416380.html

Мобилизованные смогут получить возврат средств за купленные авиабилеты

Мобилизованные смогут получить возврат средств за купленные авиабилеты - РИА Новости, 04.10.2022

Мобилизованные смогут получить возврат средств за купленные авиабилеты

Мобилизованные смогут получить возврат средств за заранее купленные авиабилеты и билеты на поезд, завила замглавы Минтруда Ольга Баталина на брифинге в... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T14:06

2022-10-04T14:06

2022-10-04T14:06

туризм

ольга баталина

россия

частичная мобилизация в россии

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Мобилизованные смогут получить возврат средств за заранее купленные авиабилеты и билеты на поезд, завила замглавы Минтруда Ольга Баталина на брифинге в правительстве."Еще один вопрос касается возврата мобилизованным гражданам средств за ранее приобретенные железнодорожные и авиабилеты. Если гражданина прислали на службу по мобилизации, его отказ от перевозки и, соответственно, от купленного билета, считается вынужденным", - сказала Баталина.Она уточнила, что если человек купил билеты заранее, а затем получил повестку, то он имеет право обратиться за возвратом средства по приобретенным билетам. Для возврата средств за железнодорожный билет, в том числе купленный по невозвратному тарифу, надо обратиться в железнодорожную кассу с документом, удостоверяющим личность, и повесткой. Возврат сделают в полном объеме. Если человек уже уехал в часть, средства за билет могут вернуть его родственнику по письменной доверенности.Предусмотрена также возможность возврата билетов третьим лицам, которые планировали путешествие с призванным. Для этого проездные надо будет предъявить в железнодорожную кассу, представив паспорта на всех путешественников и повестку. Билеты должны быть оформлены на одну и ту же поездку, поезд или оформлены в одном бронировании.В случае с авиабилетом возврат средств можно будет получить по месту приобретения билета с паспортом и повесткой. Если гражданин уже уехал к месту службы, за возвратом могут обратиться третьи лица, представив весь пакет документов и нотариально заверенную доверенность. Ее может удостоверить командир или начальник воинской части, где проходит службу мобилизованный.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация, планируется призвать 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20221004/garantii-1821400186.html

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ольга баталина, россия, частичная мобилизация в россии, туризм, новости - туризм