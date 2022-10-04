https://ria.ru/20221004/bibliotekar-1821534977.html
В херсонской школе рассказали, как прятали "Слово о полку Игореве" от ВСУ
В херсонской школе рассказали, как прятали "Слово о полку Игореве" от ВСУ - РИА Новости, 04.10.2022
В херсонской школе рассказали, как прятали "Слово о полку Игореве" от ВСУ
Библиотекарь херсонской средней школы № 51 прятал от украинских националистов "Слово о полку Игореве" и другие русские книги, рассказала во вторник журналистам... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T18:59
2022-10-04T18:59
2022-10-04T19:09
в мире
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ХЕРСОН, 4 окт – РИА Новости. Библиотекарь херсонской средней школы № 51 прятал от украинских националистов "Слово о полку Игореве" и другие русские книги, рассказала во вторник журналистам заведующая школьной библиотекой Ольга Цареградская."Человек я здесь новый, когда знакомилась с библиотекой, нашла очень много русской литературы. … Большое спасибо библиотекарю, который раньше здесь работал до меня, он просто спрятал эти книги. … Очень много книг, которых я здесь не ожидала найти: "Герои русских былин", "Слово о полку Игореве", энциклопедии разные …", - рассказала Цареградская.По ее словам, в течение одного года, когда в школе был отменен русский язык и преподавание велось только на украинском языке, такие книги были "неактуальны" и киевские власти "не рекомендовали, чтобы они были на полках".Цареградская еще раз поблагодарила библиотекаря, который работал в школе до нее. "Библиотекари книжки не выбрасывают, это большая ценность для истории. Здесь работал хороший библиотекарь", - подытожила она.Сейчас, по ее словам, эти книги вернули на полки, они находятся рядом с книгами на украинском языке, и школьники пользуются ими на свой выбор.
https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html
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Заведующая херсонской школой рассказала о спрятанных библиотекарем русских книгах
Заведующая херсонской школы рассказала о спрятанных библиотекарем русских книгах
2022-10-04T18:59
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в мире
18:59 04.10.2022 (обновлено: 19:09 04.10.2022)
В херсонской школе рассказали, как прятали "Слово о полку Игореве" от ВСУ
В херсонской школе рассказали, как библиотекарь прятал "Слово о полку Игореве" от ВСУ
ХЕРСОН, 4 окт – РИА Новости. Библиотекарь херсонской средней школы № 51 прятал от украинских националистов "Слово о полку Игореве" и другие русские книги, рассказала во вторник журналистам заведующая школьной библиотекой Ольга Цареградская.
"Человек я здесь новый, когда знакомилась с библиотекой, нашла очень много русской литературы. … Большое спасибо библиотекарю, который раньше здесь работал до меня, он просто спрятал эти книги. … Очень много книг, которых я здесь не ожидала найти: "Герои русских былин", "Слово о полку Игореве", энциклопедии разные …", - рассказала Цареградская.
По ее словам, в течение одного года, когда в школе был отменен русский язык и преподавание велось только на украинском языке, такие книги были "неактуальны" и киевские власти "не рекомендовали, чтобы они были на полках".
Цареградская еще раз поблагодарила библиотекаря, который работал в школе до нее. "Библиотекари книжки не выбрасывают, это большая ценность для истории. Здесь работал хороший библиотекарь", - подытожила она.
Сейчас, по ее словам, эти книги вернули на полки, они находятся рядом с книгами на украинском языке, и школьники пользуются ими на свой выбор.