https://ria.ru/20221004/bezopasnost-1821314830.html
Мобилизованных хабаровчан отправили самолетом на дополнительную подготовку
Мобилизованных хабаровчан отправили самолетом на дополнительную подготовку - РИА Новости, 04.10.2022
Мобилизованных хабаровчан отправили самолетом на дополнительную подготовку
Мобилизованных военнослужащих мотострелковых и танковых подразделений Восточного военного округа самолетом отправили из Хабаровска к местам дополнительной... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T05:03
2022-10-04T05:03
2022-10-04T07:34
безопасность
хабаровск
хабаровский край
частичная мобилизация в россии
армия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819142270_0:237:3033:1943_1920x0_80_0_0_c2678aceeb603a974936f562de518db9.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 окт – РИА Новости. Мобилизованных военнослужащих мотострелковых и танковых подразделений Восточного военного округа самолетом отправили из Хабаровска к местам дополнительной подготовки, сообщает ВВО.Представители командования ВВО пожелали мобилизованным удачи и скорейшего возвращения домой.Сводный военный оркестр штаба Восточного военного округа исполнил военные музыкальные композиции, в том числе "Прощание славянки". Далее имущество погрузили в самолет ИЛ-76 МД, и военнослужащие вылетели к местам практических занятий на полигонах учебных центров.
хабаровск
хабаровский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819142270_311:240:2721:2048_1920x0_80_0_0_2249637e0959b0f042dcb3475abb42c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, хабаровск, хабаровский край, частичная мобилизация в россии, армия
Безопасность, Хабаровск, Хабаровский край, Частичная мобилизация в России, Армия
05:03 04.10.2022 (обновлено: 07:34 04.10.2022)
Мобилизованных хабаровчан отправили самолетом на дополнительную подготовку
Мобилизованных военнослужащих отправили из Хабаровска на дополнительную подготовку
ВЛАДИВОСТОК, 4 окт – РИА Новости. Мобилизованных военнослужащих мотострелковых и танковых подразделений Восточного военного округа самолетом отправили из Хабаровска к местам дополнительной подготовки, сообщает ВВО.
"В Хабаровском крае
в международном аэропорту "Новый" имени Г.И. Невельского состоялась торжественная отправка мобилизованных военнослужащих мотострелковых и танковых подразделений Восточного военного округа (ВВО) к местам проведения дополнительной подготовки в учебных центрах", - говорится в сообщении.
Представители командования ВВО пожелали мобилизованным удачи и скорейшего возвращения домой.
Сводный военный оркестр штаба Восточного военного округа исполнил военные музыкальные композиции, в том числе "Прощание славянки". Далее имущество погрузили в самолет ИЛ-76 МД, и военнослужащие вылетели к местам практических занятий на полигонах учебных центров.