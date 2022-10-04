https://ria.ru/20221004/bezopasnost-1821314830.html

Мобилизованных хабаровчан отправили самолетом на дополнительную подготовку

Мобилизованных хабаровчан отправили самолетом на дополнительную подготовку - РИА Новости, 04.10.2022

Мобилизованных хабаровчан отправили самолетом на дополнительную подготовку

Мобилизованных военнослужащих мотострелковых и танковых подразделений Восточного военного округа самолетом отправили из Хабаровска к местам дополнительной... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T05:03

2022-10-04T05:03

2022-10-04T07:34

безопасность

хабаровск

хабаровский край

частичная мобилизация в россии

армия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819142270_0:237:3033:1943_1920x0_80_0_0_c2678aceeb603a974936f562de518db9.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 окт – РИА Новости. Мобилизованных военнослужащих мотострелковых и танковых подразделений Восточного военного округа самолетом отправили из Хабаровска к местам дополнительной подготовки, сообщает ВВО.Представители командования ВВО пожелали мобилизованным удачи и скорейшего возвращения домой.Сводный военный оркестр штаба Восточного военного округа исполнил военные музыкальные композиции, в том числе "Прощание славянки". Далее имущество погрузили в самолет ИЛ-76 МД, и военнослужащие вылетели к местам практических занятий на полигонах учебных центров.

хабаровск

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, хабаровск, хабаровский край, частичная мобилизация в россии, армия