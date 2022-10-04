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Мобилизованных хабаровчан отправили самолетом на дополнительную подготовку - РИА Новости, 04.10.2022
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Мобилизованных хабаровчан отправили самолетом на дополнительную подготовку
Мобилизованных хабаровчан отправили самолетом на дополнительную подготовку - РИА Новости, 04.10.2022
Мобилизованных хабаровчан отправили самолетом на дополнительную подготовку
Мобилизованных военнослужащих мотострелковых и танковых подразделений Восточного военного округа самолетом отправили из Хабаровска к местам дополнительной... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T05:03
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безопасность
хабаровск
хабаровский край
частичная мобилизация в россии
армия
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ВЛАДИВОСТОК, 4 окт – РИА Новости. Мобилизованных военнослужащих мотострелковых и танковых подразделений Восточного военного округа самолетом отправили из Хабаровска к местам дополнительной подготовки, сообщает ВВО.Представители командования ВВО пожелали мобилизованным удачи и скорейшего возвращения домой.Сводный военный оркестр штаба Восточного военного округа исполнил военные музыкальные композиции, в том числе "Прощание славянки". Далее имущество погрузили в самолет ИЛ-76 МД, и военнослужащие вылетели к местам практических занятий на полигонах учебных центров.
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безопасность, хабаровск, хабаровский край, частичная мобилизация в россии, армия
Безопасность, Хабаровск, Хабаровский край, Частичная мобилизация в России, Армия
05:03 04.10.2022 (обновлено: 07:34 04.10.2022)
 
Мобилизованных хабаровчан отправили самолетом на дополнительную подготовку

Мобилизованных военнослужащих отправили из Хабаровска на дополнительную подготовку

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкВоенный билет в руках мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Военный билет в руках мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Военный билет в руках мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 окт – РИА Новости. Мобилизованных военнослужащих мотострелковых и танковых подразделений Восточного военного округа самолетом отправили из Хабаровска к местам дополнительной подготовки, сообщает ВВО.
Хабаровском крае в международном аэропорту "Новый" имени Г.И. Невельского состоялась торжественная отправка мобилизованных военнослужащих мотострелковых и танковых подразделений Восточного военного округа (ВВО) к местам проведения дополнительной подготовки в учебных центрах", - говорится в сообщении.
Представители командования ВВО пожелали мобилизованным удачи и скорейшего возвращения домой.
Сводный военный оркестр штаба Восточного военного округа исполнил военные музыкальные композиции, в том числе "Прощание славянки". Далее имущество погрузили в самолет ИЛ-76 МД, и военнослужащие вылетели к местам практических занятий на полигонах учебных центров.
 
БезопасностьХабаровскХабаровский крайЧастичная мобилизация в РоссииАрмия
 
 
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