https://ria.ru/20221004/bezhenka-1821364702.html
Беженка из Львова София Каркадым улетела на родину, сообщили СМИ
Беженка из Львова София Каркадым улетела на родину, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.10.2022
Беженка из Львова София Каркадым улетела на родину, сообщили СМИ
Украинская беженка София Каркадым, ради которой британец Энтони Гарнетт бросил семью, но затем прекратил отношения, улетела на родину, пишет газета Daily Mail. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T11:21
2022-10-04T11:21
2022-10-04T11:21
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Украинская беженка София Каркадым, ради которой британец Энтони Гарнетт бросил семью, но затем прекратил отношения, улетела на родину, пишет газета Daily Mail.История британца Гарнетта приобрела резонанс в СМИ из-за того, что он - отец двоих детей - бросил свою жену через 10 дней после того, как в рамках государственной программы приема беженцев к ним заселили 22-летнюю украинскую беженку Софию Каркадым. Позже стало известно, что пара распалась. Британец обвинил Каркадым в злоупотреблении алкоголем, а также во вмешательстве в его отношения с детьми. Кроме того, Гарнетт поделился, что устал от "нерационального поведения" украинки. Впоследствии она была задержана за попытку выбить дверь дома бывшего возлюбленного.Как пишет Daily Mail, "все еще в слезах после разрыва" с британцем, в понедельник она села на самолет из Манчестера. На Украину она должна прибыть через Польшу.Отмечается, что Гарнетт сопровождал ее в аэропорт. По словам украинки, вплоть до посадки в самолет она надеялась, что британец передумает.Британец в свою очередь заявил, что у Каркадым заканчивается срок действия визы и, по ее словам, она "собирается подавать на новую"."Я не против. Я не вижу тут проблемы, пока она больше не приближается ко мне ... Она должна перестать надеяться, что мы снова станем парой. Этого не произойдет", - заявил Гарнетт.
https://ria.ru/20220930/bezhenka-1820772436.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, львов, манчестер, украина
В мире, Львов, Манчестер, Украина
Беженка из Львова София Каркадым улетела на родину, сообщили СМИ
Daily Mail: украинская беженка Каркадым, с которой порвал британец, улетела на родину
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.
Украинская беженка София Каркадым, ради которой британец Энтони Гарнетт бросил семью, но затем прекратил отношения, улетела на родину, пишет газета Daily Mail
.
История британца Гарнетта приобрела резонанс в СМИ из-за того, что он - отец двоих детей - бросил свою жену через 10 дней после того, как в рамках государственной программы приема беженцев к ним заселили 22-летнюю украинскую беженку Софию Каркадым. Позже стало известно, что пара распалась. Британец обвинил Каркадым в злоупотреблении алкоголем, а также во вмешательстве в его отношения с детьми. Кроме того, Гарнетт поделился, что устал от "нерационального поведения" украинки. Впоследствии она была задержана за попытку выбить дверь дома бывшего возлюбленного.
Как пишет Daily Mail, "все еще в слезах после разрыва" с британцем, в понедельник она села на самолет из Манчестера
. На Украину
она должна прибыть через Польшу
.
Отмечается, что Гарнетт сопровождал ее в аэропорт. По словам украинки, вплоть до посадки в самолет она надеялась, что британец передумает.
"Я забронировала билет в оба конца, потому что он стоит всего на несколько фунтов дороже билета в одну сторону", - заявила Каркадым. "Я смогу вернуться только в том случае, если Тони передумает, на что я все еще надеюсь. У меня нет другого мужчины, и я попросила его не встречаться с другими девушками ... возможно, у нас еще все получится", - добавила она.
Британец в свою очередь заявил, что у Каркадым заканчивается срок действия визы и, по ее словам, она "собирается подавать на новую".
"Я не против. Я не вижу тут проблемы, пока она больше не приближается ко мне ... Она должна перестать надеяться, что мы снова станем парой. Этого не произойдет", - заявил Гарнетт.