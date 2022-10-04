https://ria.ru/20221004/bayden-1821469148.html

Американцы испугались за состояние Байдена после кадров из Пуэрто-Рико

Американцы испугались за состояние Байдена после кадров из Пуэрто-Рико - РИА Новости, 04.10.2022

Американцы испугались за состояние Байдена после кадров из Пуэрто-Рико

Американские пользователи Twitter обратили внимание на состояние президента США Джо Байдена во время рабочей поездки в Пуэрто-Рико. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T15:41

2022-10-04T15:41

2022-10-04T16:05

в мире

джо байден

камала харрис

пуэрто-рико

сша

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Американские пользователи Twitter обратили внимание на состояние президента США Джо Байдена во время рабочей поездки в Пуэрто-Рико.На кадрах, опубликованных в аккаунте Национального комитета Республиканской партии (RNC), видно, как американский лидер по пути к трибуне останавливается, смотрит в пол, ищет что-то взглядом и растерянно озирается по сторонам. В комментарии к видео RNC пользователи поинтересовались, все ли у Байдена в порядке."Переживаю за него. С таким графиком и нагрузкой ему наверно очень тяжело. Он выдержит?" — задался вопросом один из пользователей."Это выглядит серьезно, он внезапно впал в состояние крайнего замешательства", — отметил другой."Плохо, Байдену надо больше отдыхать. Эта работа не для него", — подчеркнул один из подписчиков."Он увидел что-то блестящее или ищет отметку на асфальте, куда ему встать?" — сыронизировал пользователь.Накануне Байден и его супруга Джилл посетили свободно ассоциированное государство Пуэрто-Рико, пострадавшее из-за урагана "Фиона".Стихийное бедствие оставило без света всю территорию Пуэрто-Рико, его сопровождали рекордные осадки — в некоторых регионах выпало до тысячи миллиметров. Байден пообещал значительно расширить федеральную помощь для борьбы с последствиями непогоды.Американский лидер, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и совершаемые им ошибки. Так, неделю назад он не смог без посторонней помощи уйти со сцены, а до этого называл президентом своего вице-президента Камалу Харрис, путал названия стран и оступался при посадке в самолет.

https://ria.ru/20221003/ssha-1821188473.html

https://ria.ru/20221002/ssha-1820999155.html

пуэрто-рико

сша

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, джо байден, камала харрис, пуэрто-рико, сша