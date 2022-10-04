https://ria.ru/20221004/bayden-1821469148.html
Американцы испугались за состояние Байдена после кадров из Пуэрто-Рико
Американцы испугались за состояние Байдена после кадров из Пуэрто-Рико - РИА Новости, 04.10.2022
Американцы испугались за состояние Байдена после кадров из Пуэрто-Рико
Американские пользователи Twitter обратили внимание на состояние президента США Джо Байдена во время рабочей поездки в Пуэрто-Рико. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:41
2022-10-04T15:41
2022-10-04T16:05
в мире
джо байден
камала харрис
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Американские пользователи Twitter обратили внимание на состояние президента США Джо Байдена во время рабочей поездки в Пуэрто-Рико.На кадрах, опубликованных в аккаунте Национального комитета Республиканской партии (RNC), видно, как американский лидер по пути к трибуне останавливается, смотрит в пол, ищет что-то взглядом и растерянно озирается по сторонам. В комментарии к видео RNC пользователи поинтересовались, все ли у Байдена в порядке."Переживаю за него. С таким графиком и нагрузкой ему наверно очень тяжело. Он выдержит?" — задался вопросом один из пользователей."Это выглядит серьезно, он внезапно впал в состояние крайнего замешательства", — отметил другой."Плохо, Байдену надо больше отдыхать. Эта работа не для него", — подчеркнул один из подписчиков."Он увидел что-то блестящее или ищет отметку на асфальте, куда ему встать?" — сыронизировал пользователь.Накануне Байден и его супруга Джилл посетили свободно ассоциированное государство Пуэрто-Рико, пострадавшее из-за урагана "Фиона".Стихийное бедствие оставило без света всю территорию Пуэрто-Рико, его сопровождали рекордные осадки — в некоторых регионах выпало до тысячи миллиметров. Байден пообещал значительно расширить федеральную помощь для борьбы с последствиями непогоды.Американский лидер, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и совершаемые им ошибки. Так, неделю назад он не смог без посторонней помощи уйти со сцены, а до этого называл президентом своего вице-президента Камалу Харрис, путал названия стран и оступался при посадке в самолет.
https://ria.ru/20221003/ssha-1821188473.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, камала харрис, пуэрто-рико, сша
В мире, Джо Байден, Камала Харрис, Пуэрто-Рико, США
15:41 04.10.2022 (обновлено: 16:05 04.10.2022)
Американцы испугались за состояние Байдена после кадров из Пуэрто-Рико
Президент США Байден напугал американцев потерянным состоянием в Пуэрто-Рико
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.
Американские пользователи Twitter
обратили внимание на состояние президента США Джо Байдена во время рабочей поездки в Пуэрто-Рико.
На кадрах, опубликованных в аккаунте Национального комитета Республиканской партии (RNC), видно, как американский лидер по пути к трибуне останавливается, смотрит в пол, ищет что-то взглядом и растерянно озирается по сторонам. В комментарии к видео RNC пользователи поинтересовались, все ли у Байдена в порядке.
"Переживаю за него. С таким графиком и нагрузкой ему наверно очень тяжело. Он выдержит?" — задался вопросом один из пользователей.
"Это выглядит серьезно, он внезапно впал в состояние крайнего замешательства", — отметил другой.
"Посмотрите на его лицо, он будто внезапно осознал: я не знаю, что делать дальше", — написали в комментариях.
"Плохо, Байдену надо больше отдыхать. Эта работа не для него", — подчеркнул один из подписчиков.
"Он увидел что-то блестящее или ищет отметку на асфальте, куда ему встать?" — сыронизировал пользователь.
Накануне Байден и его супруга Джилл посетили свободно ассоциированное государство Пуэрто-Рико, пострадавшее из-за урагана "Фиона".
Стихийное бедствие оставило без света всю территорию Пуэрто-Рико, его сопровождали рекордные осадки — в некоторых регионах выпало до тысячи миллиметров. Байден пообещал значительно расширить федеральную помощь для борьбы с последствиями непогоды.
Американский лидер, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и совершаемые им ошибки. Так, неделю назад он не смог без посторонней помощи уйти со сцены, а до этого называл президентом своего вице-президента Камалу Харрис
, путал названия стран и оступался при посадке в самолет.