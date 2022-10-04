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Байден заявил, что собирается баллотироваться на второй срок, передают СМИ
Байден заявил, что собирается баллотироваться на второй срок, передают СМИ - РИА Новости, 04.10.2022
Байден заявил, что собирается баллотироваться на второй срок, передают СМИ
Президент США Джо Байден в разговоре с правозащитником и телеведущим Элом Шарптоном заявил, что собирается избираться на второй срок, сообщает телеканал NBC со... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T06:29
2022-10-04T06:29
2022-10-04T07:27
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден в разговоре с правозащитником и телеведущим Элом Шарптоном заявил, что собирается избираться на второй срок, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.Отмечается, что Байден сказал об этом в сентябре, о чем Шарптон позднее сообщил сотрудникам своей некоммерческой организации.По информации источника из организации, Байден сказал: "Я собираюсь сделать это еще раз… Я собираюсь".Как отмечает телеканал, до этого сам Байден воздерживался от подобных заявлений о выдвижении своей кандидатуры, несмотря на то, что его сторонники об этом говорили.Согласно данным опроса, проведенного газетой Washington Post и телеканалом ABC News, больше половины сторонников Демократической партии США не поддержали бы выдвижение кандидатуры Байдена на следующих выборах главы государства в 2024 году. Согласно результатам исследования, 56 процентов демократов и независимых сторонников этой партии сообщили, что хотели бы выдвинуть другую кандидатуру вместо Байдена, которому на момент выборов будет 82 года. При этом среди молодых демократов эта позиция встречается чаще — 75 процентов из них предпочли бы другого кандидата. За выдвижение Байдена высказались лишь 35 процентов опрошенных демократов.
https://radiosputnik.ria.ru/20221003/bayden-1821194224.html
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в мире, джо байден, сша
06:29 04.10.2022 (обновлено: 07:27 04.10.2022)
Байден заявил, что собирается баллотироваться на второй срок, передают СМИ
Президент США Байден заявил, что собирается избираться на второй срок
ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости.
Президент США Джо Байден в разговоре с правозащитником и телеведущим Элом Шарптоном заявил, что собирается избираться на второй срок, сообщает
телеканал NBC со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что Байден сказал об этом в сентябре, о чем Шарптон позднее сообщил сотрудникам своей некоммерческой организации.
По информации источника из организации, Байден сказал: "Я собираюсь сделать это еще раз… Я собираюсь".
Как отмечает телеканал, до этого сам Байден воздерживался от подобных заявлений о выдвижении своей кандидатуры, несмотря на то, что его сторонники об этом говорили.
Согласно данным опроса, проведенного газетой Washington Post и телеканалом ABC News, больше половины сторонников Демократической партии США не поддержали бы выдвижение кандидатуры Байдена на следующих выборах главы государства в 2024 году. Согласно результатам исследования, 56 процентов демократов и независимых сторонников этой партии сообщили, что хотели бы выдвинуть другую кандидатуру вместо Байдена, которому на момент выборов будет 82 года. При этом среди молодых демократов эта позиция встречается чаще — 75 процентов из них предпочли бы другого кандидата. За выдвижение Байдена высказались лишь 35 процентов опрошенных демократов.