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Суд оставил журналистку Баязитову в СИЗО - РИА Новости, 04.10.2022
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Суд оставил журналистку Баязитову в СИЗО
Суд оставил журналистку Баязитову в СИЗО - РИА Новости, 04.10.2022
Суд оставил журналистку Баязитову в СИЗО
Кузьминский суд Москвы во вторник продлил до 7 ноября срок ареста журналистке Александре Баязитовой, обвиняемой в вымогательстве, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T20:01
2022-10-04T20:01
происшествия
александра баязитова
валерий фадеев
россия
москва
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онк
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы во вторник продлил до 7 ноября срок ареста журналистке Александре Баязитовой, обвиняемой в вымогательстве, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказали в суде, добавив, что срок продления - до 7 ноября.Защита настаивала на переводе девушки, которая страдает хроническими заболеваниями, под домашний арест - журналистка обещала не скрываться от следствия.Ей предъявлено обвинение в вымогательстве с целью получения имущества (по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ). Вместе с Баязитовой суд арестовал пиар-менеджера Инну Чурилову и медиатехнолога Ольгу Архарову, всем троим грозит до 15 лет колонии.Следствие вменяет им вымогательство крупных сумм за так называемые "блоки" в Telegram-каналах – то есть отсутствие негативной информации о тех или иных лицах. Потерпевшим по делу Баязитовой, по данным защиты, проходит один из топ-менеджеров Промсвязьбанка – именно у него, считает следствие, вымогались деньги за "блок".Уже после ареста глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал отпустить Баязитову под домашний арест или под подписку о невыезде. Он предложил "содержать под стражей только опасных преступников". Член московской ОНК Георгий Иванов ранее сообщал, что Баязитова не считает себя виновной, а Архарова и Чурилова в той или иной степени вину признали.Баязитова в разное время была экономическим корреспондентом в таких изданиях, как "Коммерсант" и "Известия", сейчас является автором на портале Life.ru.За несколько часов до сегодняшнего заседания Кузьминского суда МВД РФ объявило о задержании еще одной группы владельцев и администраторов Telegram-каналов по подозрению в вымогательстве. Как сообщил РИА Новости информированный источник, речь о каналах "Закулисный шептун", "Сибирский говорун", "Как-то вот так", "Политбюро 3.0" и "Волга brief", администраторы которых, по оценке следствия, публиковали фейки о бизнесменах и "высокопоставленных лицах" и требовали деньги за ее удаление. МВД РФ оценивает совокупную аудиторию каналов в 900 тысяч подписчиков.
https://ria.ru/20221003/ovsyannikova-1821187227.html
https://ria.ru/20221004/vymogatelstvo-1821404392.html
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происшествия, александра баязитова, валерий фадеев, россия, москва, промсвязьбанк, онк, life.ru
Происшествия, Александра Баязитова, Валерий Фадеев, Россия, Москва, Промсвязьбанк, ОНК, Life.ru
20:01 04.10.2022
 
Суд оставил журналистку Баязитову в СИЗО

Кузьминский суд Москвы продлил арест журналистке Баязитовой до 7 ноября

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЖурналистка Александра Баязитова
Журналистка Александра Баязитова - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Журналистка Александра Баязитова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы во вторник продлил до 7 ноября срок ареста журналистке Александре Баязитовой, обвиняемой в вымогательстве, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказали в суде, добавив, что срок продления - до 7 ноября.
Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 15:46
МВД объявило экс-сотрудницу Первого канала Овсянникову в розыск
Защита настаивала на переводе девушки, которая страдает хроническими заболеваниями, под домашний арест - журналистка обещала не скрываться от следствия.
Ей предъявлено обвинение в вымогательстве с целью получения имущества (по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ). Вместе с Баязитовой суд арестовал пиар-менеджера Инну Чурилову и медиатехнолога Ольгу Архарову, всем троим грозит до 15 лет колонии.
Следствие вменяет им вымогательство крупных сумм за так называемые "блоки" в Telegram-каналах – то есть отсутствие негативной информации о тех или иных лицах. Потерпевшим по делу Баязитовой, по данным защиты, проходит один из топ-менеджеров Промсвязьбанка – именно у него, считает следствие, вымогались деньги за "блок".
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 13:43
Источник рассказал о сети Telegram-каналов вымогателей
Уже после ареста глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал отпустить Баязитову под домашний арест или под подписку о невыезде. Он предложил "содержать под стражей только опасных преступников". Член московской ОНК Георгий Иванов ранее сообщал, что Баязитова не считает себя виновной, а Архарова и Чурилова в той или иной степени вину признали.
Баязитова в разное время была экономическим корреспондентом в таких изданиях, как "Коммерсант" и "Известия", сейчас является автором на портале Life.ru.
За несколько часов до сегодняшнего заседания Кузьминского суда МВД РФ объявило о задержании еще одной группы владельцев и администраторов Telegram-каналов по подозрению в вымогательстве. Как сообщил РИА Новости информированный источник, речь о каналах "Закулисный шептун", "Сибирский говорун", "Как-то вот так", "Политбюро 3.0" и "Волга brief", администраторы которых, по оценке следствия, публиковали фейки о бизнесменах и "высокопоставленных лицах" и требовали деньги за ее удаление. МВД РФ оценивает совокупную аудиторию каналов в 900 тысяч подписчиков.
Журналистка Александра Баязитова на заседании Кузьминского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 00:12
Экс-коллега арестованной журналистки Баязитовой заявил, что она невиновна
 
ПроисшествияАлександра БаязитоваВалерий ФадеевРоссияМоскваПромсвязьбанкОНКLife.ru
 
 
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