Суд оставил журналистку Баязитову в СИЗО
Кузьминский суд Москвы продлил арест журналистке Баязитовой до 7 ноября
Журналистка Александра Баязитова. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Кузьминский суд Москвы во вторник продлил до 7 ноября срок ареста журналистке Александре Баязитовой, обвиняемой в вымогательстве, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказали в суде, добавив, что срок продления - до 7 ноября.
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Защита настаивала на переводе девушки, которая страдает хроническими заболеваниями, под домашний арест - журналистка обещала не скрываться от следствия.
Ей предъявлено обвинение в вымогательстве с целью получения имущества (по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ). Вместе с Баязитовой суд арестовал пиар-менеджера Инну Чурилову и медиатехнолога Ольгу Архарову, всем троим грозит до 15 лет колонии.
Следствие вменяет им вымогательство крупных сумм за так называемые "блоки" в Telegram-каналах – то есть отсутствие негативной информации о тех или иных лицах. Потерпевшим по делу Баязитовой, по данным защиты, проходит один из топ-менеджеров Промсвязьбанка – именно у него, считает следствие, вымогались деньги за "блок".
Уже после ареста глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал отпустить Баязитову под домашний арест или под подписку о невыезде. Он предложил "содержать под стражей только опасных преступников". Член московской ОНК Георгий Иванов ранее сообщал, что Баязитова не считает себя виновной, а Архарова и Чурилова в той или иной степени вину признали.
Баязитова в разное время была экономическим корреспондентом в таких изданиях, как "Коммерсант" и "Известия", сейчас является автором на портале Life.ru.
За несколько часов до сегодняшнего заседания Кузьминского суда МВД РФ объявило о задержании еще одной группы владельцев и администраторов Telegram-каналов по подозрению в вымогательстве. Как сообщил РИА Новости информированный источник, речь о каналах "Закулисный шептун", "Сибирский говорун", "Как-то вот так", "Политбюро 3.0" и "Волга brief", администраторы которых, по оценке следствия, публиковали фейки о бизнесменах и "высокопоставленных лицах" и требовали деньги за ее удаление. МВД РФ оценивает совокупную аудиторию каналов в 900 тысяч подписчиков.