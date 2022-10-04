https://ria.ru/20221004/batman-1821381756.html

Актер фильма "Бэтмен" рассказал, как получил роль Джокера

Актер фильма "Бэтмен" рассказал, как получил роль Джокера - РИА Новости, 04.10.2022

Актер фильма "Бэтмен" рассказал, как получил роль Джокера

Актер Барри Кеоган рассказал, как получил роль Джокера в "Бэтмене" Метта Ривза. Подробностями он поделился в интервью с GQ UK. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T13:20

2022-10-04T13:20

2022-10-04T13:25

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Актер Барри Кеоган рассказал, как получил роль Джокера в "Бэтмене" Метта Ривза. Подробностями он поделился в интервью с GQ UK. Изначально он хотел сыграть Загадочника и отправил запись с пробами команде, работавшей над лентой. Но на тот момент роль была закреплена за Джоной Хиллом, позже ее отдали Полу Дано. Прошло месяца четыре, и Кеогану позвонил его агент. "Создатели "Бэтмена" хотят, чтобы ты сыграл Джокера. Но об нельзя никому говорить", — заявил тот. В роли Джокера Кеоган появился в фильме всего в одном фрагменте, и он не вошел в финальную версию фильма. Тем не менее посмотреть на работу Кеогана можно — вырезанную сцену опубликовали в Сети. "Немножко обаятельный и обиженный", "поломанный юноша" — так Барри характеризует свою версию Джокера. "Я хотел, чтобы за гримом скрывался человек. Я хочу, чтобы зрители понимали, что все это маска, которую он надевает", — поясняет артист.

https://ria.ru/20220930/kino-1820550112.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости