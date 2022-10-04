https://ria.ru/20221004/batman-1821381756.html
Актер фильма "Бэтмен" рассказал, как получил роль Джокера
Актер фильма "Бэтмен" рассказал, как получил роль Джокера - РИА Новости, 04.10.2022
Актер фильма "Бэтмен" рассказал, как получил роль Джокера
Актер Барри Кеоган рассказал, как получил роль Джокера в "Бэтмене" Метта Ривза. Подробностями он поделился в интервью с GQ UK. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T13:20
2022-10-04T13:20
2022-10-04T13:25
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Актер Барри Кеоган рассказал, как получил роль Джокера в "Бэтмене" Метта Ривза. Подробностями он поделился в интервью с GQ UK. Изначально он хотел сыграть Загадочника и отправил запись с пробами команде, работавшей над лентой. Но на тот момент роль была закреплена за Джоной Хиллом, позже ее отдали Полу Дано. Прошло месяца четыре, и Кеогану позвонил его агент. "Создатели "Бэтмена" хотят, чтобы ты сыграл Джокера. Но об нельзя никому говорить", — заявил тот. В роли Джокера Кеоган появился в фильме всего в одном фрагменте, и он не вошел в финальную версию фильма. Тем не менее посмотреть на работу Кеогана можно — вырезанную сцену опубликовали в Сети. "Немножко обаятельный и обиженный", "поломанный юноша" — так Барри характеризует свою версию Джокера. "Я хотел, чтобы за гримом скрывался человек. Я хочу, чтобы зрители понимали, что все это маска, которую он надевает", — поясняет артист.
https://ria.ru/20220930/kino-1820550112.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости
13:20 04.10.2022 (обновлено: 13:25 04.10.2022)
Актер фильма "Бэтмен" рассказал, как получил роль Джокера
Актер фильма "Бэтмен" Барри Кеоган рассказал, как получил роль Джокера
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.
Актер Барри Кеоган рассказал, как получил роль Джокера в "Бэтмене" Метта Ривза. Подробностями он поделился
в интервью с GQ UK.
Изначально он хотел сыграть Загадочника и отправил запись с пробами команде, работавшей над лентой. Но на тот момент роль была закреплена за Джоной Хиллом, позже ее отдали Полу Дано.
Прошло месяца четыре, и Кеогану позвонил его агент.
"Создатели "Бэтмена" хотят, чтобы ты сыграл Джокера. Но об нельзя никому говорить", — заявил тот.
В роли Джокера Кеоган появился в фильме всего в одном фрагменте, и он не вошел в финальную версию фильма. Тем не менее посмотреть на работу Кеогана можно — вырезанную сцену опубликовали
в Сети.
"Немножко обаятельный и обиженный", "поломанный юноша" — так Барри характеризует свою версию Джокера.
"Я хотел, чтобы за гримом скрывался человек. Я хочу, чтобы зрители понимали, что все это маска, которую он надевает", — поясняет артист.