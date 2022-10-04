https://ria.ru/20221004/bankomat-1821542298.html

В Москве мужчина бросил петарду в банкомат на станции метро

В Москве мужчина бросил петарду в банкомат на станции метро - РИА Новости, 04.10.2022

В Москве мужчина бросил петарду в банкомат на станции метро

Злоумышленник бросил петарду в банкомат ВТБ на станции метро "Нагатинская" Серпуховско-Тимирязевской линии в Москве, никто не пострадал, сообщает департамент... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T19:33

2022-10-04T19:33

2022-10-04T19:46

происшествия

москва

втб

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Злоумышленник бросил петарду в банкомат ВТБ на станции метро "Нагатинская" Серпуховско-Тимирязевской линии в Москве, никто не пострадал, сообщает департамент транспорта столицы."На станции "Нагатинская" Серпуховско-Тимирязевской линии злоумышленник бросил петарду в банкомат ВТБ, находящийся у выхода со станции. В результате хлопка петарды никто не пострадал, банкомат получил повреждения", - говорится в сообщении.Добавляется, что пассажира, совершившего преступление, оперативно опознали, злоумышленника ищет полиция.

https://ria.ru/20221004/moskva-1821506362.html

москва

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, втб