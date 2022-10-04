https://ria.ru/20221004/bankomat-1821542298.html
В Москве мужчина бросил петарду в банкомат на станции метро
В Москве мужчина бросил петарду в банкомат на станции метро - РИА Новости, 04.10.2022
В Москве мужчина бросил петарду в банкомат на станции метро
Злоумышленник бросил петарду в банкомат ВТБ на станции метро "Нагатинская" Серпуховско-Тимирязевской линии в Москве, никто не пострадал, сообщает департамент... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T19:33
2022-10-04T19:33
2022-10-04T19:46
происшествия
москва
втб
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Злоумышленник бросил петарду в банкомат ВТБ на станции метро "Нагатинская" Серпуховско-Тимирязевской линии в Москве, никто не пострадал, сообщает департамент транспорта столицы."На станции "Нагатинская" Серпуховско-Тимирязевской линии злоумышленник бросил петарду в банкомат ВТБ, находящийся у выхода со станции. В результате хлопка петарды никто не пострадал, банкомат получил повреждения", - говорится в сообщении.Добавляется, что пассажира, совершившего преступление, оперативно опознали, злоумышленника ищет полиция.
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происшествия, москва, втб
Происшествия, Москва, ВТБ
19:33 04.10.2022 (обновлено: 19:46 04.10.2022)
В Москве мужчина бросил петарду в банкомат на станции метро
Мужчина бросил петарду в банкомат ВТБ на станции метро "Нагатинская" в Москве