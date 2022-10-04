https://ria.ru/20221004/avtovaz-1821474506.html

Продажи "АвтоВАЗа" в сентябре выросли на 20,1 процента в годовом выражении

Продажи "АвтоВАЗа" в сентябре выросли на 20,1 процента в годовом выражении - РИА Новости, 04.10.2022

Продажи "АвтоВАЗа" в сентябре выросли на 20,1 процента в годовом выражении

Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в сентябре выросли на 20,1% в годовом выражении и на 14,1% к августу, до 20,6 тысячи машин, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T15:54

2022-10-04T15:54

2022-10-04T15:54

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в сентябре выросли на 20,1% в годовом выражении и на 14,1% к августу, до 20,6 тысячи машин, говорится в сообщении компании."По итогам сентября 2022 года в России реализован 20 641 автомобиль Lada, что на 14,1% выше, чем в августе 2022 года, и на 20,1% выше, чем результат сентября 2021 года", - отметили в "АвтоВАЗе".Продажи легковых модификаций Lada Granta в сентябре составили 13,4 тысяч машин. Это наиболее высокий показатель в году, он на 245,4% выше, чем итоги продаж модели в сентябре прошлого года и на 15,9% выше, чем в августе года текущего.Lada Niva Legend также продемонстрировала рекордную динамику - в сентябре было продано 2,1 тысячи автомобилей. При этом Lada Niva Legend стала второй моделью по объемам продаж после Lada Granta, повысив свои результаты на 315,8% к сентябрю 2021 года и на 19,7% к августу 2022 года. Кроме того, рост продаж продемонстрировала и Niva Travel: 1,3 тысячи автомобилей (+28,4% к сентябрю 2021 года и +139,6% к августу 2022 года)."Рост продаж в последние два месяца свидетельствует о высокой эффективности государственных программ льготного автокредитования: сегодня более 60% розничных продаж осуществляются с использованием этих инструментов. "АвтоВАЗ" делает все возможное, чтобы обеспечить наших клиентов самыми востребованными моделями Lada в бесперебойном режиме и внимательно следит за тенденциями развития рынка", - отметил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (плюс 2% к 2020 году).

https://ria.ru/20220929/avtovaz-1820225809.html

https://ria.ru/20220919/sokolov-1817275463.html

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экономика, авто, максим соколов, россия, тольятти, автоваз, renault logan, lada vesta, ижевск