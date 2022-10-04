Рейтинг@Mail.ru
Продажи "АвтоВАЗа" в сентябре выросли на 20,1 процента в годовом выражении - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221004/avtovaz-1821474506.html
Продажи "АвтоВАЗа" в сентябре выросли на 20,1 процента в годовом выражении
Продажи "АвтоВАЗа" в сентябре выросли на 20,1 процента в годовом выражении - РИА Новости, 04.10.2022
Продажи "АвтоВАЗа" в сентябре выросли на 20,1 процента в годовом выражении
Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в сентябре выросли на 20,1% в годовом выражении и на 14,1% к августу, до 20,6 тысячи машин, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:54
2022-10-04T15:54
экономика
авто
максим соколов
россия
тольятти
автоваз
renault logan
lada vesta
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774392199_235:0:3876:2048_1920x0_80_0_0_ab735dc7c7bbd5f0ccb2ce00f6a1ba57.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в сентябре выросли на 20,1% в годовом выражении и на 14,1% к августу, до 20,6 тысячи машин, говорится в сообщении компании."По итогам сентября 2022 года в России реализован 20 641 автомобиль Lada, что на 14,1% выше, чем в августе 2022 года, и на 20,1% выше, чем результат сентября 2021 года", - отметили в "АвтоВАЗе".Продажи легковых модификаций Lada Granta в сентябре составили 13,4 тысяч машин. Это наиболее высокий показатель в году, он на 245,4% выше, чем итоги продаж модели в сентябре прошлого года и на 15,9% выше, чем в августе года текущего.Lada Niva Legend также продемонстрировала рекордную динамику - в сентябре было продано 2,1 тысячи автомобилей. При этом Lada Niva Legend стала второй моделью по объемам продаж после Lada Granta, повысив свои результаты на 315,8% к сентябрю 2021 года и на 19,7% к августу 2022 года. Кроме того, рост продаж продемонстрировала и Niva Travel: 1,3 тысячи автомобилей (+28,4% к сентябрю 2021 года и +139,6% к августу 2022 года)."Рост продаж в последние два месяца свидетельствует о высокой эффективности государственных программ льготного автокредитования: сегодня более 60% розничных продаж осуществляются с использованием этих инструментов. "АвтоВАЗ" делает все возможное, чтобы обеспечить наших клиентов самыми востребованными моделями Lada в бесперебойном режиме и внимательно следит за тенденциями развития рынка", - отметил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (плюс 2% к 2020 году).
https://ria.ru/20220929/avtovaz-1820225809.html
https://ria.ru/20220919/sokolov-1817275463.html
россия
тольятти
ижевск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774392199_950:0:3681:2048_1920x0_80_0_0_76b3a14d1e0e0af469ff46859fae662b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, авто, максим соколов, россия, тольятти, автоваз, renault logan, lada vesta, ижевск
Экономика, Авто, Максим Соколов, Россия, Тольятти, АвтоВАЗ, Renault Logan, Lada Vesta, Ижевск
15:54 04.10.2022
 
Продажи "АвтоВАЗа" в сентябре выросли на 20,1 процента в годовом выражении

Продажи "АвтоВАЗа" в сентябре выросли на 20,1 процента, достигнув 20641 автомобиля

© Фото : АвтоВАЗ Автомобиль Lada Vesta SW Cross
Автомобиль Lada Vesta SW Cross - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Фото : АвтоВАЗ
Автомобиль Lada Vesta SW Cross. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в сентябре выросли на 20,1% в годовом выражении и на 14,1% к августу, до 20,6 тысячи машин, говорится в сообщении компании.
"По итогам сентября 2022 года в России реализован 20 641 автомобиль Lada, что на 14,1% выше, чем в августе 2022 года, и на 20,1% выше, чем результат сентября 2021 года", - отметили в "АвтоВАЗе".
Цех сборки - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 06:04
Иран может договориться с "АвтоВАЗом" о совместном производстве машин
Продажи легковых модификаций Lada Granta в сентябре составили 13,4 тысяч машин. Это наиболее высокий показатель в году, он на 245,4% выше, чем итоги продаж модели в сентябре прошлого года и на 15,9% выше, чем в августе года текущего.
Lada Niva Legend также продемонстрировала рекордную динамику - в сентябре было продано 2,1 тысячи автомобилей. При этом Lada Niva Legend стала второй моделью по объемам продаж после Lada Granta, повысив свои результаты на 315,8% к сентябрю 2021 года и на 19,7% к августу 2022 года. Кроме того, рост продаж продемонстрировала и Niva Travel: 1,3 тысячи автомобилей (+28,4% к сентябрю 2021 года и +139,6% к августу 2022 года).
"Рост продаж в последние два месяца свидетельствует о высокой эффективности государственных программ льготного автокредитования: сегодня более 60% розничных продаж осуществляются с использованием этих инструментов. "АвтоВАЗ" делает все возможное, чтобы обеспечить наших клиентов самыми востребованными моделями Lada в бесперебойном режиме и внимательно следит за тенденциями развития рынка", - отметил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (плюс 2% к 2020 году).
Президент АО АВТОВАЗ Максим Соколов на стенде медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 10:00
Максим Соколов: "АвтоВАЗ" готов к конкурентной борьбе
 
ЭкономикаАвтоМаксим СоколовРоссияТольяттиАвтоВАЗRenault LoganLada VestaИжевск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала