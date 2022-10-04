https://ria.ru/20221004/armeniya-1821394893.html

Песков прокомментировал публикации СМИ о принуждении Армении вступить в СГ

Песков прокомментировал публикации СМИ о принуждении Армении вступить в СГ - РИА Новости, 04.10.2022

Песков прокомментировал публикации СМИ о принуждении Армении вступить в СГ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ерундой публикации армянских СМИ о том, что РФ якобы добивается от Армении вступления в Союзное государство... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T13:15

2022-10-04T13:15

2022-10-04T13:58

россия

армения

белоруссия

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ерундой публикации армянских СМИ о том, что РФ якобы добивается от Армении вступления в Союзное государство РФ и Белоруссии."Нет, это очередная ерунда", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать данную публикацию.

https://radiosputnik.ria.ru/20221003/peregovory-1821079125.html

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Дарья Буймова

россия, армения, белоруссия, в мире, дмитрий песков