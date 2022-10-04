https://ria.ru/20221004/armeniya-1821394893.html
Песков прокомментировал публикации СМИ о принуждении Армении вступить в СГ
Песков прокомментировал публикации СМИ о принуждении Армении вступить в СГ - РИА Новости, 04.10.2022
Песков прокомментировал публикации СМИ о принуждении Армении вступить в СГ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ерундой публикации армянских СМИ о том, что РФ якобы добивается от Армении вступления в Союзное государство... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T13:15
2022-10-04T13:15
2022-10-04T13:58
россия
армения
белоруссия
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ерундой публикации армянских СМИ о том, что РФ якобы добивается от Армении вступления в Союзное государство РФ и Белоруссии."Нет, это очередная ерунда", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать данную публикацию.
https://radiosputnik.ria.ru/20221003/peregovory-1821079125.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, армения, белоруссия, в мире, дмитрий песков
Россия, Армения, Белоруссия, В мире, Дмитрий Песков
13:15 04.10.2022 (обновлено: 13:58 04.10.2022)
Песков прокомментировал публикации СМИ о принуждении Армении вступить в СГ
Песков назвал публикации о принуждении Еревана вступить в Союзное государство ерундой