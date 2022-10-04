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Следствие попросило об аресте экс-сотрудницы Первого канала Овсянниковой - РИА Новости, 04.10.2022
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Следствие попросило об аресте экс-сотрудницы Первого канала Овсянниковой
Следствие попросило об аресте экс-сотрудницы Первого канала Овсянниковой - РИА Новости, 04.10.2022
Следствие попросило об аресте экс-сотрудницы Первого канала Овсянниковой
Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте экс-сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой, которую ранее объявили в розыск,... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T20:13
2022-10-04T20:14
происшествия
россия
москва
басманный суд г. москвы
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте экс-сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой, которую ранее объявили в розыск, сообщили РИА Новости в суде."В суд поступило ходатайство следствия об избрании Овсянниковой иной меры пресечения – в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.В инстанции не отметили, заочный ли это арест или очный.Как рассказал РИА Новости её адвокат Дмитрий Захватов, заседание пройдет завтра в 10.00 мск в Басманном суде.Как следует из базы МВД России, она объявлена в розыск по уголовной статье.В августе суд в Москве отправил Овсянникову под домашний арест. Позднее в СМИ появилась информация, что она покинула Россию и нарушила тем самым меру пресечения.Овсянниковой предъявили обвинение по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), которая предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы, сообщал РИА Новости ее адвокат Дмитрий Захватов.По его словам, поводом для возбуждения дела послужил пикет на Софийской набережной Москвы. До этого Овсянникову уже несколько раз оштрафовали по статье КоАП о дискредитации российской армии.В середине марта Овсянникова, которая тогда работала редактором программы "Время", появилась в прямом эфире с плакатом пацифистского содержания. Первый канал начал проверку, она была уволена.После этого ее на работу на несколько месяцев взяло немецкое издание Die Welt. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал такое трудоустройство "подачкой" и выступил за лишение гражданства тех, кто делает заявления за "печеньки Госдепа" и ведет себя по отношению к стране "подло, предательски".
https://ria.ru/20221004/bayazitova-1821548846.html
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происшествия, россия, москва, басманный суд г. москвы
Происшествия, Россия, Москва, Басманный суд г. Москвы
20:13 04.10.2022 (обновлено: 20:14 04.10.2022)
 
Следствие попросило об аресте экс-сотрудницы Первого канала Овсянниковой

Следствие попросило Басманный суд арестовать экс-сотрудницу Первого канала Овсянникову

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте экс-сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой, которую ранее объявили в розыск, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступило ходатайство следствия об избрании Овсянниковой иной меры пресечения – в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства.
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В инстанции не отметили, заочный ли это арест или очный.
Как рассказал РИА Новости её адвокат Дмитрий Захватов, заседание пройдет завтра в 10.00 мск в Басманном суде.
Как следует из базы МВД России, она объявлена в розыск по уголовной статье.
В августе суд в Москве отправил Овсянникову под домашний арест. Позднее в СМИ появилась информация, что она покинула Россию и нарушила тем самым меру пресечения.
Овсянниковой предъявили обвинение по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), которая предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы, сообщал РИА Новости ее адвокат Дмитрий Захватов.
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По его словам, поводом для возбуждения дела послужил пикет на Софийской набережной Москвы. До этого Овсянникову уже несколько раз оштрафовали по статье КоАП о дискредитации российской армии.
В середине марта Овсянникова, которая тогда работала редактором программы "Время", появилась в прямом эфире с плакатом пацифистского содержания. Первый канал начал проверку, она была уволена.
После этого ее на работу на несколько месяцев взяло немецкое издание Die Welt. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал такое трудоустройство "подачкой" и выступил за лишение гражданства тех, кто делает заявления за "печеньки Госдепа" и ведет себя по отношению к стране "подло, предательски".
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