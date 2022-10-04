https://ria.ru/20221004/altay-1821514152.html

На Алтае хотят создать кинокластер

На Алтае хотят создать кинокластер - РИА Новости, 04.10.2022

На Алтае хотят создать кинокластер

Кинокластер хотят создать в Республике Алтай, сообщает пресс-служба регионального правительства. Идею проработают на форуме с 9 по 12 октября. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T17:38

2022-10-04T17:38

2022-10-04T17:42

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БАРНАУЛ, 4 окт — РИА Новости. Кинокластер хотят создать в Республике Алтай, сообщает пресс-служба регионального правительства. Идею проработают на форуме с 9 по 12 октября.Мероприятие состоится в кинотеатре "Голубой Алтай". Модератором форсайт-сессии выступит киноэксперт, руководитель исследовательских проектов факультета креативных индустрий Высшей школы экономики Олег Иванов.В качестве федеральных экспертов также приглашены руководитель департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России, продюсер, киновед Дмитрий Давиденко, продюсер, заместитель исполнительного директора Фонда поддержки регионального кинематографа Дмитрий Якунин, сценарист, креативный продюсер "Газпром-Медиа Холдинга" Георгий Рюмин, продюсер, сценарист, писатель, представитель студии "Лукфильм" Альберт Рябыше, президент гильдии сценаристов Союза кинематографистов России Алексей Алешковский."Цель сессии — провести анализ существующей ситуации и разработать дорожную карту по развитию регионального кино и создания кинокластера в Республике Алтай. Будут обсуждаться вопросы создания в регионе кинокомиссии и введения рибейтов, кинообразование, активизация местного киносообщества, вопросы производства и проката фильмов", — уточняет пресс-служба.В рамках образовательной программы будет организован мастер-класс-тур по пяти районам республики для выявления талантливой молодежи, способной к обучению киноспециальностям.Форум пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и правительства Республики Алтай.

https://ria.ru/20221003/kino-1821214369.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, новости - туризм, республика алтай