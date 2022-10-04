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На Алтае хотят создать кинокластер - РИА Новости, 04.10.2022
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На Алтае хотят создать кинокластер
На Алтае хотят создать кинокластер - РИА Новости, 04.10.2022
На Алтае хотят создать кинокластер
Кинокластер хотят создать в Республике Алтай, сообщает пресс-служба регионального правительства. Идею проработают на форуме с 9 по 12 октября. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T17:38
2022-10-04T17:42
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БАРНАУЛ, 4 окт — РИА Новости. Кинокластер хотят создать в Республике Алтай, сообщает пресс-служба регионального правительства. Идею проработают на форуме с 9 по 12 октября.Мероприятие состоится в кинотеатре "Голубой Алтай". Модератором форсайт-сессии выступит киноэксперт, руководитель исследовательских проектов факультета креативных индустрий Высшей школы экономики Олег Иванов.В качестве федеральных экспертов также приглашены руководитель департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России, продюсер, киновед Дмитрий Давиденко, продюсер, заместитель исполнительного директора Фонда поддержки регионального кинематографа Дмитрий Якунин, сценарист, креативный продюсер "Газпром-Медиа Холдинга" Георгий Рюмин, продюсер, сценарист, писатель, представитель студии "Лукфильм" Альберт Рябыше, президент гильдии сценаристов Союза кинематографистов России Алексей Алешковский."Цель сессии — провести анализ существующей ситуации и разработать дорожную карту по развитию регионального кино и создания кинокластера в Республике Алтай. Будут обсуждаться вопросы создания в регионе кинокомиссии и введения рибейтов, кинообразование, активизация местного киносообщества, вопросы производства и проката фильмов", — уточняет пресс-служба.В рамках образовательной программы будет организован мастер-класс-тур по пяти районам республики для выявления талантливой молодежи, способной к обучению киноспециальностям.Форум пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и правительства Республики Алтай.
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новости культуры, новости - туризм, республика алтай
Культура, Новости культуры, Новости - Туризм, Республика Алтай
17:38 04.10.2022 (обновлено: 17:42 04.10.2022)
 
На Алтае хотят создать кинокластер

Кинокластер хотят создать на Алтае, идею проработают на первом в регионе кинофоруме

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкПасека "Мёдом в ухо" на территории особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь" в Алтайском крае
Пасека Мёдом в ухо на территории особой экономической зоны Бирюзовая Катунь в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БАРНАУЛ, 4 окт — РИА Новости. Кинокластер хотят создать в Республике Алтай, сообщает пресс-служба регионального правительства. Идею проработают на форуме с 9 по 12 октября.
"Это первое профессиональное мероприятие для представителей киносообщества республики. 9 октября местные кинорежиссеры совместно с представителями власти и федеральными экспертами приступят к обсуждению перспектив региона по развитию кинопроизводства и созданию кинокластера, в который смогут войти не только киностудии, но и IT-компании, анимация, образование и другие участники",— говорится в сообщении.
Мероприятие состоится в кинотеатре "Голубой Алтай". Модератором форсайт-сессии выступит киноэксперт, руководитель исследовательских проектов факультета креативных индустрий Высшей школы экономики Олег Иванов.
В качестве федеральных экспертов также приглашены руководитель департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России, продюсер, киновед Дмитрий Давиденко, продюсер, заместитель исполнительного директора Фонда поддержки регионального кинематографа Дмитрий Якунин, сценарист, креативный продюсер "Газпром-Медиа Холдинга" Георгий Рюмин, продюсер, сценарист, писатель, представитель студии "Лукфильм" Альберт Рябыше, президент гильдии сценаристов Союза кинематографистов России Алексей Алешковский.
"Цель сессии — провести анализ существующей ситуации и разработать дорожную карту по развитию регионального кино и создания кинокластера в Республике Алтай. Будут обсуждаться вопросы создания в регионе кинокомиссии и введения рибейтов, кинообразование, активизация местного киносообщества, вопросы производства и проката фильмов", — уточняет пресс-служба.
В рамках образовательной программы будет организован мастер-класс-тур по пяти районам республики для выявления талантливой молодежи, способной к обучению киноспециальностям.
Форум пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и правительства Республики Алтай.
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