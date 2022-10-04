https://ria.ru/20221004/allen-1821516541.html
В Париже Вуди Аллен приступил к съемкам его первого фильма на французском
В Париже Вуди Аллен приступил к съемкам его первого фильма на французском - РИА Новости, 04.10.2022
В Париже Вуди Аллен приступил к съемкам его первого фильма на французском
Американский режиссер Вуди Аллен приступил к съемкам своего 50-го полнометражного проекта. Постановщик впервые создаст ленту на французском языке, передает... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T17:55
2022-10-04T17:55
2022-10-04T18:23
культура
новости культуры
вуди аллен (стюарт конигсберг)
париж
кино и сериалы
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155529/14/1555291425_0:75:3071:1802_1920x0_80_0_0_b07225f07310187521276017230f0fc7.jpg
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Американский режиссер Вуди Аллен приступил к съемкам своего 50-го полнометражного проекта. Постановщик впервые создаст ленту на французском языке, передает Франс Пресс.Главные роли в фильме с рабочим названием "Wasp22" сыграют Лу де Лааж, Мельвиль Пупо, Валери Ремерсье и Нильс Шнайдер.По словам Аллена, новая картина будет представлять собой "черную комедию в духе другого его фильма — "Матч пойнт".Оператор — Витторио Стораро ("Конфомист", "Последнее танго в Париже", "Апокалиписис сегодня"). Он уже работал вместе с Алленом. Режиссер известен по фильмам "Энни Холл" (1977), "Манхэттен" (1979), "Ханна и ее сестры" (1986), "Матч Пойнт" (2005), "Полночь в Париже" (2011).
https://ria.ru/20221004/serial-1821387106.html
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155529/14/1555291425_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_795c54a17b6a8cba9b38619d596b19d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, вуди аллен (стюарт конигсберг), париж, кино и сериалы, знаменитости
Культура, Новости культуры, Вуди Аллен (Стюарт Конигсберг), Париж, Кино и сериалы, Знаменитости
17:55 04.10.2022 (обновлено: 18:23 04.10.2022)
В Париже Вуди Аллен приступил к съемкам его первого фильма на французском
В Париже Вуди Аллен приступил к съемкам своего первого фильма на французском "Wasp22"
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Американский режиссер Вуди Аллен приступил к съемкам своего 50-го полнометражного проекта. Постановщик впервые создаст ленту на французском языке, передает Франс Пресс.
Главные роли в фильме с рабочим названием "Wasp22" сыграют Лу де Лааж, Мельвиль Пупо, Валери Ремерсье и Нильс Шнайдер.
По словам Аллена, новая картина будет представлять собой "черную комедию в духе другого его фильма — "Матч пойнт".
Оператор — Витторио Стораро ("Конфомист", "Последнее танго в Париже", "Апокалиписис сегодня"). Он уже работал вместе с Алленом.
Режиссер известен по фильмам "Энни Холл" (1977), "Манхэттен" (1979), "Ханна и ее сестры" (1986), "Матч Пойнт" (2005), "Полночь в Париже" (2011).