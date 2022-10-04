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В Париже Вуди Аллен приступил к съемкам его первого фильма на французском - РИА Новости, 04.10.2022
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Культура
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В Париже Вуди Аллен приступил к съемкам его первого фильма на французском
В Париже Вуди Аллен приступил к съемкам его первого фильма на французском - РИА Новости, 04.10.2022
В Париже Вуди Аллен приступил к съемкам его первого фильма на французском
Американский режиссер Вуди Аллен приступил к съемкам своего 50-го полнометражного проекта. Постановщик впервые создаст ленту на французском языке, передает... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T17:55
2022-10-04T18:23
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Американский режиссер Вуди Аллен приступил к съемкам своего 50-го полнометражного проекта. Постановщик впервые создаст ленту на французском языке, передает Франс Пресс.Главные роли в фильме с рабочим названием "Wasp22" сыграют Лу де Лааж, Мельвиль Пупо, Валери Ремерсье и Нильс Шнайдер.По словам Аллена, новая картина будет представлять собой "черную комедию в духе другого его фильма — "Матч пойнт".Оператор — Витторио Стораро ("Конфомист", "Последнее танго в Париже", "Апокалиписис сегодня"). Он уже работал вместе с Алленом. Режиссер известен по фильмам "Энни Холл" (1977), "Манхэттен" (1979), "Ханна и ее сестры" (1986), "Матч Пойнт" (2005), "Полночь в Париже" (2011).
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новости культуры, вуди аллен (стюарт конигсберг), париж, кино и сериалы, знаменитости
Культура, Новости культуры, Вуди Аллен (Стюарт Конигсберг), Париж, Кино и сериалы, Знаменитости
17:55 04.10.2022 (обновлено: 18:23 04.10.2022)
 
В Париже Вуди Аллен приступил к съемкам его первого фильма на французском

В Париже Вуди Аллен приступил к съемкам своего первого фильма на французском "Wasp22"

© AP Photo / Andrew MedichiniРежиссер Вуди Аллен
Режиссер Вуди Аллен - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© AP Photo / Andrew Medichini
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Американский режиссер Вуди Аллен приступил к съемкам своего 50-го полнометражного проекта. Постановщик впервые создаст ленту на французском языке, передает Франс Пресс.
Главные роли в фильме с рабочим названием "Wasp22" сыграют Лу де Лааж, Мельвиль Пупо, Валери Ремерсье и Нильс Шнайдер.
По словам Аллена, новая картина будет представлять собой "черную комедию в духе другого его фильма — "Матч пойнт".
Оператор — Витторио Стораро ("Конфомист", "Последнее танго в Париже", "Апокалиписис сегодня"). Он уже работал вместе с Алленом.
Режиссер известен по фильмам "Энни Холл" (1977), "Манхэттен" (1979), "Ханна и ее сестры" (1986), "Матч Пойнт" (2005), "Полночь в Париже" (2011).
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