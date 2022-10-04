https://ria.ru/20221004/allen-1821516541.html

В Париже Вуди Аллен приступил к съемкам его первого фильма на французском

В Париже Вуди Аллен приступил к съемкам его первого фильма на французском - РИА Новости, 04.10.2022

В Париже Вуди Аллен приступил к съемкам его первого фильма на французском

Американский режиссер Вуди Аллен приступил к съемкам своего 50-го полнометражного проекта. Постановщик впервые создаст ленту на французском языке, передает... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T17:55

2022-10-04T17:55

2022-10-04T18:23

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Американский режиссер Вуди Аллен приступил к съемкам своего 50-го полнометражного проекта. Постановщик впервые создаст ленту на французском языке, передает Франс Пресс.Главные роли в фильме с рабочим названием "Wasp22" сыграют Лу де Лааж, Мельвиль Пупо, Валери Ремерсье и Нильс Шнайдер.По словам Аллена, новая картина будет представлять собой "черную комедию в духе другого его фильма — "Матч пойнт".Оператор — Витторио Стораро ("Конфомист", "Последнее танго в Париже", "Апокалиписис сегодня"). Он уже работал вместе с Алленом. Режиссер известен по фильмам "Энни Холл" (1977), "Манхэттен" (1979), "Ханна и ее сестры" (1986), "Матч Пойнт" (2005), "Полночь в Париже" (2011).

https://ria.ru/20221004/serial-1821387106.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, вуди аллен (стюарт конигсберг), париж, кино и сериалы, знаменитости