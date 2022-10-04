https://ria.ru/20221004/afganistan-1821323480.html
В Кабуле прогремел взрыв
В Кабуле прогремел взрыв - РИА Новости, 04.10.2022
В Кабуле прогремел взрыв
Сильный взрыв произошел в столице Афганистана городе Кабуле во вторник, никто не пострадал, сообщил представитель полиции города Халид Задран. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T08:42
2022-10-04T08:42
2022-10-04T08:42
в мире
кабул (город)
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150875/90/1508759053_0:149:3112:1900_1920x0_80_0_0_af21ae4855ef96aee58b47798c6d262b.jpg
КАБУЛ, 4 окт - РИА Новости. Сильный взрыв произошел в столице Афганистана городе Кабуле во вторник, никто не пострадал, сообщил представитель полиции города Халид Задран.Задран добавил, что взрывчатые вещества были расположены у дороги.По информации местных источников агентства Khaama Press, взрыв произошел неподалеку от района Карт-е Парван и отеля Intercontinental. Как сообщают СМИ, вблизи места взрыва также находится офис политической партии "Исламское общество Афганистана".
https://ria.ru/20220925/afganistan-1819352377.html
кабул (город)
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150875/90/1508759053_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_094803a406003918c3840565a82e2abc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кабул (город), афганистан
В мире, Кабул (город), Афганистан
КАБУЛ, 4 окт - РИА Новости. Сильный взрыв произошел в столице Афганистана городе Кабуле во вторник, никто не пострадал, сообщил представитель полиции города Халид Задран.
Задран добавил, что взрывчатые вещества были расположены у дороги.
По информации местных источников агентства Khaama Press, взрыв произошел неподалеку от района Карт-е Парван и отеля Intercontinental. Как сообщают СМИ, вблизи места взрыва также находится офис политической партии "Исламское общество Афганистана".