https://ria.ru/20221004/afganistan-1821323480.html

В Кабуле прогремел взрыв

В Кабуле прогремел взрыв - РИА Новости, 04.10.2022

В Кабуле прогремел взрыв

Сильный взрыв произошел в столице Афганистана городе Кабуле во вторник, никто не пострадал, сообщил представитель полиции города Халид Задран. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T08:42

2022-10-04T08:42

2022-10-04T08:42

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кабул (город)

афганистан

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КАБУЛ, 4 окт - РИА Новости. Сильный взрыв произошел в столице Афганистана городе Кабуле во вторник, никто не пострадал, сообщил представитель полиции города Халид Задран.Задран добавил, что взрывчатые вещества были расположены у дороги.По информации местных источников агентства Khaama Press, взрыв произошел неподалеку от района Карт-е Парван и отеля Intercontinental. Как сообщают СМИ, вблизи места взрыва также находится офис политической партии "Исламское общество Афганистана".

https://ria.ru/20220925/afganistan-1819352377.html

кабул (город)

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Ольга Фомченкова

в мире, кабул (город), афганистан